Musztarda prawdopodobnie pomaga osobom, które cierpią na niedokwasotę i z tego powodu mają zgagę. Zawarty w musztardzie ocet może podnieść poziom kwasu w żołądku, co wspomaga trawienie pokarmu, a dzięki temu łagodzi objawy refluksu. Jest to jedna z hipotez. Stosując musztardę na zgagę, mimo wszystko należy zachować ostrożność.

Badania naukowe nie potwierdzają skuteczności działania musztardy na zgagę lub refluks, ale wiele osób chwali sobie ten domowy specyfik w walce z pieczeniem w przełyku.

W skład musztardy wchodzą również inne składniki, które mogą pomóc w walce ze zgagą, to m.in. gorczyca oraz kurkuma.

Gorczyca jest polecana na problemy z układem pokarmowym, łagodzi niestrawność, wzdęcia, objawy nieżytu żołądka i jelit. Gorczyca jest też źródłem wielu cennych składników, w tym żelaza, magnezu, cynku, kwasów omega-3, wapnia i witamin z grupy B.

Kurkuma z kolei ma działanie przeciwutleniające oraz przeciwzapalne. Według badań chroni przed refluksowym zapaleniem przełyku, przełykiem Barretta i uszkodzeniem błony śluzowej żołądka wywołanym przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wspomaga też leczenie zakażenia H. pylori i wrzodów żołądka.

Warto wspomnieć, że w jednym z badań (publikacja w Journal of Dietary Supplements) zauważono zmniejszenie zgagi i innych objawów refluksu po żuciu gumy zawierającej ocet jabłkowy. Oprócz octu w gumie obecne były też inne składniki, które mogły być pomocne (np. lukrecja), dlatego wyniki tego badania niczego nie przesądzają.

W przypadku zgagi ogólnie produkty na bazie octu, takie jak musztarda, są odradzane. Mogą one działać drażniąco na śluzówkę żołądka i pogłębiać problem. Jeżeli ktoś odczuwa poprawę po zjedzeniu musztardy, to nie ma potrzeby, aby z niej rezygnować, ale warto przyjrzeć się, czy i kiedy objawy wracają. Być może przyprawa pomaga tylko na chwilę, a w dłuższej perspektywie nasila pieczenie w żołądku.

Inne odradzane produkty przy zgadze to: słodycze, czekolada, herbata, kawa, tłuste, ciężkostrawne lub ostre potrawy, alkohol, kwaśne soki, sok pomidorowy, a także czosnek i cebula.

Jeśli odczuwasz poprawę w przypadku zgagi po musztardzie, możesz jeść jedną łyżeczkę tej przyprawy, kiedy pojawią się objawy lub przed posiłkiem, aby uniknąć zgagi po jedzeniu. Pamiętaj, że jest to środek doraźny. Jeżeli problem zgagi jest bardzo dokuczliwy lub przewlekły, skonsultuj się z lekarzem. Zgaga może być objawem m.in. choroby wrzodowej, dróg żółciowych lub zakażenia H. pylori.

Istnieje kilka naturalnych domowych środków, które skutecznie łagodzą zgagę i mogą być lepszym wyborem niż musztarda:

