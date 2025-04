Każdy z nas wielokrotnie odczuwał ból gardła w trakcie przeziębienia. Może się on przejawiać jako kłucie, pieczenie, drapanie, a także uciążliwa chrypka. Zawsze jest bolesne, męczące i marzymy tylko o tym, by jak najszybciej się go pozbyć. Tylko jak? Z pomocą przychodzą płukanki, które możemy przygotować samodzielnie w domu. Są proste i nie zawierają żadnej chemii. To jedna z najlepszych domowych metod na ból gardła.

Zdrowotne płukanie bolącego gardła

Płukanki to szybki i tani sposób na ból gardła. Na czym polegają? Jakie zioła do nich wykorzystać? I przede wszystkim: czy faktycznie pomagają zwalczyć ból?

Zioła, których potrzebujemy do wykonania płukanki na ból gardła, powinny działać przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, łagodzić ból i wstrzymywać namnażanie wirusów. Specjaliści polecają m.in.: rumianek, kwiaty czarnego bzu i szałwię.

Płukanka nie musi jednak być wyłącznie ziołowa: skuteczne przygotujemy też z użyciem chociażby soli czy miodu. Mniej popularną, ale ponoć równie dobrą, jest płukanka z… soku z ziemniaków czy wodą utlenioną i jodyną.

Poza wymienionymi składnikami potrzebujemy jedynie przegotowaną i lekko wystudzoną wodę. Jej temperatura powinna być zbliżona do temperatury ciała.

Płukanki, w razie potrzeby, wykonujemy nawet kilka razy dziennie. Oczyszczają one gardło nie tylko łagodząc jego ból, ale także ograniczają namnażanie się drobnoustrojów dzięki czemu szybciej dochodzimy do zdrowia.

W naszej galerii znajdziecie przepisy na 5 prostych płukanek na ból gardła. Mamy nadzieję, że pomogą wam szybko zwalczyć objawy przeziębienia!

