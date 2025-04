Przepływ energii

Masaż kamieniami opiera się na teorii przepływu energii i wykorzystuje założenie, że w naszym ciele rozmieszczone są czakry, czyli ośrodki energii, połączone kanałami (meridianami). Każda czakra jest położona w pobliżu ważnego gruczołu wydzielającego hormony regulujące pracę organizmu. Ważne jest, by każdy z organów działał w sposób niezakłócony i harmonijny.

Holistyczna terapia

Terapia kamieniami zakłada, że do pełnej harmonii potrzebne jest dostrzeżenie powiązań między duchem, ciałem a psychiką, potraktowanie ich jako spójnej całości, gdzie każda część wpływa na pozostałe.

Jakie kamienie?

Do masażu stosuje się dwa rodzaje kamieni: czarne, bazaltowe, pochodzenia wulkanicznego i białe, marmurowe. Kamyki są okrągłe i wypolerowane, co ułatwia masaż.

Bazalty są wydobywane z dna oceanów w czystych, nieskażonych regionach (Bali, Hawaje). Przed zastosowaniem kamyki bazaltowe rozgrzewa się w specjalnych ogrzewaczach do temperatury ok. 50 stopni.

Kamyki z białego marmuru przed masażem zostają chłodzone, co jeszcze wzmacnia ich chłodzące działanie.

Jak wygląda masaż?

Masaż kamieniami zaczyna się od położenia kamieni w okolicach poszczególnych czakr. Pacjent odpręża się, leżąc obłożony kamieniami. Dopiero wtedy masażysta bierze do rąk dwa spore kamienie, które leżały w oliwie z oliwek połączonej z olejkiem eterycznym, stosowanym w aromaterapii.

Dla kogo?

Komu może pomóc masaż kamieniami? Praktycznie każdemu: rozluźnia i relaksuje, łagodzi też napięcie stawów. Oczyszcza ciało z substancji trujących, przyspieszając metabolizm. Gwarantuje równowagę fizyczną i duchową, zdrowie, dobre samopoczucie, ukojenie nerwów. Ma też zbawienny wpływ na nasz wygląd – po kilku zabiegach obserwuje się wyraźną poprawę kondycji skóry. Poza tym masaż kamieniami działa pozytywnie na dolegliwości związane ze stawami i kręgosłupem.

Przeciwwskazania

Kto nie powinien poddawać się masażowi kamieniami? Mimo że jest to bezpieczna metoda, niewskazane jest, żeby stosowały ją kobiety w ciąży, osoby chore na serce, z żylakami, pękającymi naczynkami a także nadciśnieniowcy.

