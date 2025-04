Spis treści:

Skrzyp polny jest pospolitą byliną występującą na całym świecie. Jest rośliną niewielką o delikatnych liściach, przypominającą małą tuję. Surowiec zielarski i leczniczy stanowią zielone pędy rośliny zbierane latem i suszone później w temperaturze około 60ºC. Po zgnieceniu roślina wydaje charakterystyczny dźwięk skrzypienia, co wynika z zawartości dużej ilości krzemionki.

Skrzyp zawiera między innymi:

Skrzyp stosowany jest na poprawę kondycji skóry, włosów i paznokci, jest składnikiem suplementów, szamponów i odżywek. Polecany jest również na wiele dolegliwości w postaci preparatów doustnych. Działa przede wszystkim jako środek moczopędny, przeciwzapalny i przeciwutleniający.

Wskazania do stosowania skrzypu polnego to:

Skrzyp polny może być stosowany zewnętrznie w celu przyspieszenia gojenia się ran, stanów zapalnych i owrzodzeń.

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznaje skrzyp za ziele o nieokreślonym statusie bezpieczeństwa. Brakuje przede wszystkim badań. Przy prawidłowym przygotowaniu i stosowaniu preparatów ze skrzypem można uznać, że roślina nie stanowi zagrożenia. Niektóre źródła podają, że skrzyp przy długotrwałym stosowaniu doustnym jest niebezpieczny. Warto zwrócić uwagę na kilka możliwych skutków ubocznych i przeciwwskazań związanych z przyjmowaniem skrzypu polnego.

Skrzyp polny spożywany doustnie może szkodzić w przypadku:

Skrzyp zawiera enzym antyodżywczy – tiaminazę (antywitaminę B 1 ), przez co prowadzi do niedoborów tiaminy (witaminy B 1 ) w organizmie. Tiaminaza spożyta w nadmiernych ilościach może prowadzić również do trwałego uszkodzenia wątroby, chociaż należy dodać, że w badaniach na szczurach nie wykazano toksycznego działania skrzypu na komórki wątrobowe. Niektóre produkty ze skrzypem mają na sobie oznaczenie „wolne od tiaminazy”, nie jest jednak pewne, czy zostały one dokładnie przebadane.

Zagrożenie stanowi również potencjalne zanieczyszczenie preparatów ze skrzypem innymi odmianami tej rośliny, np. skrzypem błotnym albo olbrzymim, które są trujące.

Jeśli nie ma przeciwwskazań, skrzyp polny można stosować w postaci odwaru. Aby go przygotować, 1 łyżeczkę suszu należy zalać szklanką wody. Następnie gotować przez 5 minut pod przykryciem, a później przecedzić. Odwar stosuje się doustnie lub zewnętrznie.