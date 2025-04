Każdy człowiek i każda istota posiadają energię pochodzącą ze wszechświata, która wpływa na zdrowie, samopoczucie czy też postępowanie. Za prawidłowy jej przepływ odpowiedzialne są czakry.

Czakra a czakramy

W tantryzmie (odmiana hinduizmu) czakra oznacza koło zamykające magiczną figurę. Mianem tym określa się też koło śmierci i życia. Czakramy emitują energię, która następnie tworzy tzw. aurę. W organizmie każdego człowieka znajduje się siedem punktów energetycznych (czakr), które regulują przepływ energii przez organizm. Przekłada się to na jego pracę. Zablokowanie energii może skutkować zaburzeniami pracy poszczególnych narządów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w aurze. Należy pamiętać, że każdy czakra ma inny kolor.

Zablokowana energia

Pole energetyczne każdej istoty składa się z pola głównego i podpól. Te ostatnie są kontrolowane przez czakry. Jeśli jakikolwiek element systemu energetycznego zostanie zablokowany, to grozi to deformacją podpól czy też czakr. Zahamowanie przepływu energii powoduje zaburzenia emocjonalne czy też fizyczne. W następstwie tego człowiek jest niezdolny do pozytywnego odbierania innych osób ani siebie jako pełnej osoby. Może to skutkować brakiem umiejętności zawierania związków intymnych.

Jak uwolnić energię?

Istnieje wiele sposobów, które pozwalają na odblokowanie kanałów energetycznych. Wśród nich wymienia się m.in. refleksoterapię, oddziaływanie na konkretne czakry kryształkami, poprzez psychikę lub chromoterapię.

Odblokowanie kanałów energetycznych i regulowanie dzięki temu pracę czakr przywraca człowiekowi poczucie jedności, całości. Powoduje to, że dana osoba ponownie zaczyna odczuwać naturalne, bezwarunkowe emocje, jak chociażby radość.

Zakłócenia energii a zdrowie

W momencie narodzin każdy człowiek stanowi jedność – jego kanały energetyczne pracują prawidłowo. Z czasem dochodzi do ich zablokowania, przerwania. Wówczas dana osoba może czuć się odrzucona czy nieszczęśliwa. W celu przywrócenia prawidłowego przepływu energii warto skorzystać z czakroterapii. Wiele osób nie podejmuje jednak takiego działania, a stan apatii czy ogólnie kiepskie samopoczucie uważa za normalną kolej rzeczy. Brak wigoru i radości tłumaczą zmęczeniem, niespełnieniem marzeń, etc.

Specjaliści od czakroterapii przekonują, że taki stan ducha jest spowodowany pojawieniem się bloków energetycznych. Niekiedy pole energetyczne może być zaburzane przez osoby, od których biją negatywne emocje lub jeśli sami mamy pewne problemy. Aby osiągnąć pełną harmonię i przywrócić naturalny przepływ energii, należy także zastanowić się kim ja jestem, czego oczekuję. Odbyć podróż w głąb siebie. Pomóc w tym może medytacja, czy też joga.

