Laboratorium w małym ciele

Hirudoterapia to leczenie pijawkami lekarskimi, nazywanymi czasem miniaturowym laboratorium chemicznym.

Historia leczenia pijawkami sięga czasów starożytnych. Szczytowym okresem w leczniczym wykorzystaniu pijawki lekarskiej jest wiek XVIII i XIX. W 2004 roku FDA (Food and Drug Administration - amerykański odpowiednik Ministerstwa Zdrowia) zatwierdził hirudoterapię (łac. hirudo - pijawka) jako oficjalną metodę leczenia. Dzisiaj lekarze przekonują się do pijawek i przyznają, że w wielu przypadkach są one bardziej skuteczne od stosowania powszechnie leków.

Zobacz też: Hirudoterapia - krwiożercza pomoc pijawek

Pomoc pijawek

Jak twierdzą specjaliści, hirudoterapia może pomóc wyleczyć: alergie, bóle kręgosłupa, agresję, histerię, nerwice, choroby i bóle serca, choroby płuc i oskrzeli, choroby wątroby, wrzody żołądka i dwunastnicy, choroby skóry, żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, chorobę niedokrwienną, choroby nerek, prostatę i impotencję, depresje, procesy starzenia, hemoroidy, choroby kobiece, bezpłodność, nadciśnienie i niedociśnienie, obrzęki powypadkowe, krwiaki i zakrzepy, rwę kulszową, zapalenie korzonków, bóle stawów, trudno gojące się rany, wysoki cholesterol.

Jakie substancje wydzielane przez pijawki sprawiają, że są one lecznicze?

Reklama

Hirudyna – najlepszy i najbardziej znany lek przeciwzakrzepowy.

– najlepszy i najbardziej znany lek przeciwzakrzepowy. Gilantyna – działa jako antykoagulant i silny lek antyprzerzutowy.

– działa jako antykoagulant i silny lek antyprzerzutowy. Apyraza jest potężnym enzymem, zmniejsza lepkość krwi.

jest potężnym enzymem, zmniejsza lepkość krwi. Eglina – silny środek przeciwzapalny, pozwala natychmiast lokalizować urazy i pooperacyjne stany zapalne i je skutecznie blokować.

– silny środek przeciwzapalny, pozwala natychmiast lokalizować urazy i pooperacyjne stany zapalne i je skutecznie blokować. Hementyna – zapobiega krzepnięciu krwi i rozkłada utworzone zakrzepy.

– zapobiega krzepnięciu krwi i rozkłada utworzone zakrzepy. Destabilaza – regeneruje naczynia krwionośne, przewód pokarmowy i poziom cukru w krwi. Reguluje ciśnienie krwi do stanu optymalnego.

– regeneruje naczynia krwionośne, przewód pokarmowy i poziom cukru w krwi. Reguluje ciśnienie krwi do stanu optymalnego. Hialuronidaza – jest silnym antybiotykiem, który przenika do komórek i tkanek ciała.

– jest silnym antybiotykiem, który przenika do komórek i tkanek ciała. Lipazy i esterazy – substancje powodujące rozkład tłuszczy.

– substancje powodujące rozkład tłuszczy. Substancje znieczulające – silne czynniki przeciwbólowe, likwidują uczucie niepokoju oraz usuwają psychiczne i fizyczne uzależnienia, nudności, depresje i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.

– silne czynniki przeciwbólowe, likwidują uczucie niepokoju oraz usuwają psychiczne i fizyczne uzależnienia, nudności, depresje i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Antyelastaza degraduje skórną elastynę (kolagon).

degraduje skórną elastynę (kolagon). Chloromycetyna – antybiotyk posiadający silne działanie antybakteryjne.

Reklama

Zobacz też: Leczenie pijawkami, czyli tajemnice hirudoterapii

Zanim zdecydujesz się na zabieg…

Warto jednak pamiętać, że nie powinno się stosować hirudoterapii w przypadku anemii, hemofilii, AIDS i nowotworów złośliwych (niezależnie od lokalizacji), a także u kobiet w ciąży i dzieci poniżej 10. roku życia. Bezpośrednio przed zabiegiem nie wolno przyjmować leków o właściwościach rozrzedzających krew bądź rozszerzających naczynia. Silne leki powinny być odstawione minimum dzień przez zabiegiem. Przed zabiegiem nie należy też używać mydeł zapachowych, balsamów i perfum w okolicach miejsca, gdzie ma być przystawiana pijawka.