Czym jest ekologia kliniczna?



Ekologia kliniczna nazywana jest inaczej medycyną środowiskową. Jest to dyscyplina medyczna, która opiera się na założeniu, że środowisko ma wpływ na stan zdrowia człowieka. Wszelkiego rodzaju skażenia, chemikalia i pestycydy osłabiają układ odpornościowy człowieka przez co ma on skłonności do alergii i wielu innych chorób.

Według ekologów klinicznych około 30% ludzi cierpi na chorobę, która jest związana ze środowiskiem.

Medycyna środowiskowa wykorzystuje wiedzę z wielu dziedzin nauki, główne z ekologii, socjologii, psychologii, epidemiologii oraz toksykologii.

Reklama

Choroby, które mogą być wywołane czynnikami środowiskowymi



Choroba środowiskowa jest wyrazem patologicznej adaptacji organizmu do środowiska. W większości przypadków choroby środowiskowe są spowodowane wpływami niewielkimi pod względem intensywności.

Choroby środowiskowe mogą być związane z różnymi czynnikami:

związane z zanieczyszczeniem środowiska (np. przewlekłe choroby dróg oddechowych, nieżyt górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc);

przeciążenia układu limfatycznego;

związane z zanieczyszczeniem żywności lub niewłaściwą dietą.

Czym zajmuje się ekologia kliniczna?



Do głównych zadań ekologii klinicznej należą:

rozpoznawanie chorób spowodowanych czynnikami pochodzącymi bezpośrednio ze środowiska;

leczenie tych chorób;

wyszczególnianie grup ryzyka zdrowotnego spowodowanego czynnikami środowiskowymi na podstawie analizy epidemiologicznej lub bezpośrednich badaniach lekarskich;

tworzenie i wcielanie w życie społeczeństwa planów edukacyjnych dotyczących kwestii zdrowotnych;

współpraca z instytucjami chroniącymi środowisko oraz samorządami lokalnymi w celu wspólnego formułowania sposobów promocji zdrowia oraz ochrony środowiska.

Zobacz też: Czym jest irydologia?

Dwa poziomy działania



Medycyna środowiskowa zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób spowodowanych bezpośrednio przez środowisko, rozwiązywaniem problemów zdrowia publicznego, które są związane ze skażeniem środowiska.

Działa więc ona na dwóch poziomach. Zajmuje się zarówno sferą życia publicznego, jak i indywidualną opieką nad pacjentem.

Głównymi zadaniami ekologii klinicznej w sferze zdrowia publicznego są:

kształcenie społeczeństwa w zakresie zdrowia;

opracowywanie nowych programów profilaktycznych;

wdrażanie nowych programów profilaktycznych w życie;

ocena ryzyka zdrowotnego społeczeństwa.

Na poziomie indywidualnej opieki nad pacjentem medycyna środowiskowa zajmuje się:

oceną stanu zdrowia pacjenta;

stawianiem diagnozy;

prowadzeniem leczenia;

edukowaniem osób, u których stwierdzono problemy zdrowotne, które spowodowane są otaczającym je środowiskiem.

Reklama

Zobacz też: Czym jest tapping? (wywiad)