Motto wyjaśniające

Mottem metody pracy z ciałem i emocjami, opracowanej przez Moschego Feldenkraisa, są słowa:

„Celem jest ciało tak skoordynowane,

aby poruszało się z minimalnym wysiłkiem

i maksymalną wydajnością, nie poprzez

siłę mięśni, ale przez zwiększoną

świadomość tego, jak funkcjonuje.”

Czym jest a czym nie jest metoda Feldenkraisa?

Metoda Feldenkraisa to edukacyjna metoda pracy z ciałem, pozwalająca poprawić jego sprawność i znieść ograniczenia ruchowe. Pomaga pozbyć się wzorców ruchowych, które nam szkodzą, i uczy takich, które pomagają poruszać się efektywniej i z mniejszym wysiłkiem. Ta metoda nie jest terapią, choć ma w sobie pewne elementy terapii.

Dla kogo?

Przede wszystkim dla osób, które z różnych powodów są ograniczone ruchowo: w wyniku urazów ortopedycznych lub neurologicznych. Poza tym dla wszystkich, którzy chcą poprawić swoją sprawność (korzystają z niej również tancerze, muzycy, aktorzy czy sportowcy).

Na czym polega?

Ćwiczenia opierające się na metodzie Feldekraisa dzielą się na dwa rodzaje: zajęcia grupowe (Świadomość poprzez Ruch) i indywidualne (Integracja Funkcjonalna).

Zajęcia grupowe opierają się na wykonywaniu słownych poleceń prowadzącego zajęcia. Nie ma tu demonstracji ruchu, uczestnicy wykonują ćwiczenia tak intensywnie jak mogą, w takim tempie, jakie jest dla nich wygodne. Większość zajęć jest wykonywana na leżąco lub na stojąco.

Zajęcia grupowe trwają ok. 45-60 minut.

Zajęcia indywidualne polegają na prowadzeniu danej osoby przez łagodne sekwencje ruchowe, komunikacja między nauczycielem a uczniem odbywa się poprzez dotyk. Czas trwania zajęć to ok. 50 minut.

Korzyści

Korzyści jest wiele:

lepsze fizyczne i emocjonalne samopoczucie;

lepsza postawa i koordynacja ruchowa;

redukcja skutków stresu;

poruszanie się z łatwością i elegancją;

przełamanie nawyków ruchowych, które często prowadzą do bólów mięśni i stawów;

odkrycie i zrozumienie relacji między ciałem, umysłem i emocjami;

większa świadomość siebie i swojego ciała.

W czasie wykonywania ćwiczeń dobrze jest się wsłuchać w siebie i swoje ciało, obserwować swoje reakcje. Aby to było możliwe, warto sobie zapewnić spokój i unikać rozpraszających bodźców.