Nakładanie rąk przez rodziców



U małych dzieci najczęściej wystarcza, gdy matka lub ojciec kładą dziecku ręce na brzuchu lub siedząc z boku, jedną rękę na brzuchu, a drugą na tej samej wysokości z tyłu, na kręgosłupie. Codziennie dziesięć do piętnastu minut całkowicie wystarcza. Według mego doświadczenia, w tym miejscu u dzieci zawsze znajduje się pierwsza blokada.

Nakładanie rąk – jak się odbywa?



Gdy przychodzą do mnie małe dzieci, to w czasie uzdrawiania siedzą na kolanach u matki. Ja trzymam jedną rękę na plecach matki, a drugą nad brzuchem dziecka. W zależności od tego, jakie dolegliwości ma dziecko, kładę ręce także na inne miejsca, ale druga czakra – opracowywana przez przykładanie rąk z przodu lub z tyłu – jest zawsze szczególnie ważna.

Przed dzieckiem leżą zabawki i książki, a po modlitwie matka może z dzieckiem rozmawiać i bawić się, podczas gdy ja przykładam ręce. Taka sytuacja jest dla większości dzieci bardzo odprężająca.

Obecność ojca



Najpiękniej jest oczywiście, gdy jest przy tym również ojciec. Wtedy podczas modlitwy trzymam ręce w pewnym odstępie nad głowami matki i ojca, ojca i dziecka oraz matki i dziecka. W takiej sytuacji ojciec może bawić się z dzieckiem, podczas gdy matka otwiera się na uzdrawiające siły. Aż do następnego spotkania matka przykłada ręce dziecku.

Energetycznie patrząc, matka jest nie do rozdzielenia z dzieckiem, więc jest według mnie ważne, żeby oboje zostali włączeni do uzdrawiania. U starszego dziecka może być tak, że ojciec będzie osobą, według której dziecko się orientuje, ale przynajmniej na początku chodzi o wspólne z natury pole energetyczne matki i dziecka.

Wielu dzieciom, które przychodzą z powodu alergii, zakłóceń snu, niepokojów, leków, moczenia się albo zakłóceń pracy jelit, może być udzielona pomoc przez nakładanie rąk.

Fragment pochodzi z książki „Nakładanie rąk. Twój uzdrawiający dotyk” autorstwa A. Höfler (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.