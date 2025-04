fot. Fotolia

Dźwięki wokół nas

Każda energia jest wibracją, a każdej wibracji odpowiada dźwięk. Dźwięk zmienia wibrację przestrzeni lub pola energii i ma moc transformacji, działającą na każdego z nas w życiu codziennym, jak i w procesie leczenia.

Na przykład łagodna, kojąca muzyka wywołuje spokój i odprężenie. Podobnie śpiewanie ulubionej piosenki podczas jej słuchania w czasie jazdy samochodem wprawia w stan radości. Z drugiej strony łomot dobywający się z sąsiedniego samochodu podczas postoju na światłach może wywołać rozdrażnienie. Śpiewanie jest doskonałym sposobem na ukołysanie dziecka do snu, złagodzenie stresu związanego z chorobą czy bólem i wniesienia radości w życie. Dźwięk i muzyka wywołują wibracje w nas i dookoła nas.

Czym jest melorecytacja?

W wielu kulturach wierzy się, że melorecytacja – melodyjne powtarzanie słów lub śpiewanie frazy lub zdania (mantra) – przynosi skupienie i wewnętrzny spokój. Melorecytacja podnosi energię i pomaga w łączeniu się z Boskością. Jest sposobem na dostrojenie się do częstotliwości miłości. Melorecytacja mantr, praktykowana przez Benedyktynów czy mnichów tybetańskich, tworzy ścieżkę dialogu z Boskością. Połączenie to oczyszcza energię i zmienia częstotliwość wibracji. Do oczyszczania dźwiękiem służą następujące narzędzia:

Melorecytacja skutecznie podnosi energię przestrzeni. W ten sposób możesz oczyścić puste pomieszczenie. Pozostawienie rozbrzmiewającej muzyki w pustym pomieszczeniu jest jak włożenie ciasta do pieca. Gdy rozbrzmiewa muzyka, energia ma dość czasu na „wyrośnięcie”. Zanim pokój ponownie wypełni się ludźmi, energia będzie w nim przygotowana, czysta i harmonijnie wibrująca. Włącz chorał gregoriański albo sakralną muzykę tybetańską w domu czy biurze, kiedy tam przebywasz lub nie.

Melorecytacja w połączeniu z intencjami

Gregg Braden w swych książkach Tajemnice zagubionej modlitwy i Kod Boga opisuje instrukcje pozostawione nam przez starożytnych, w jaki sposób używać niewidzialnej mocy modlitwy do równoważenia ciała i emocji. Korzystanie z dźwięków melorecytacji połączonych z intencjami tworzy pole energii, wypełniające przestrzeń wibracjami wdzięczności i błogosławieństwa. Badania dowodzą, że jeśli pewna grupa osób z danej populacji odnajduje wewnętrzny spokój praktykując modlitwę wyrażaną dźwiękami, ów wewnętrzny spokój znajduje odzwierciedlenie w otaczającej ich rzeczywistości.

Bębny i grzechotki są doskonałymi narzędziami służącymi oczyszczaniu energii i dostrajaniu energii osobistej. Ich zastosowanie otwiera drogę do uwolnienia zastałej energii lub jej nadmiaru. Bębnienie albo grzechotanie powoduje dosłownie przetrząsanie pól energii. Można to porównać do trzepania dywanu. Bębnienie albo grzechotanie usuwa – obok ciała fizycznego – również z ciała mentalnego, emocjonalnego i duchowego wszystko to, co zbędne czy niepożądane. Użycie bębna z intencją wzmacnia płynące z tego korzyści.

Oczyszczanie dźwiękami w praktyce

Przez ponad dwadzieścia lat przewodziłam wielu kręgom bębniących. Na wstępie uczestnicy wyrażają swoje intencje – co chcą uwolnić, co urzeczywistnić albo co przetransformować. Jednym z najważniejszych elementów oczyszczania z negatywnych energii jest jej natychmiastowe zastąpienie energią pozytywną. Po usunięciu energii niepożądanych należy koniecznie stworzyć intencję i wprowadzić pozytywną energię. Aby to zrobić, wyobraź sobie, że to, czego pragniesz, już zaistniało w twoim życiu. Dzięki połączeniu uderzania w bęben z siłą wyobraźni, dostroisz wibracje tak, by doprowadzić do manifestacji twojego pragnienia.

Możesz urządzić kawałek przestrzeni dla siebie i przyjaciół, służącej specjalnie do sesji z bębnami. Na środku waszego kręgu możesz urządzić mesę lub ołtarzyk, ustawiając na kawałku wybranej przez ciebie tkaniny świece, kryształy, pióra, posążki lub inne przedmioty o znaczeniu duchowym. Zaproś do tego kręgu swoich przyjaciół, weźcie do rąk instrumenty i cieszcie się spędzanym wspólnie czasem. Grzechoczcie, wyjcie, bębnijcie i wprawcie energię w ruch! Uczestnictwo w kręgu bębniących redukuje stres, podnosi odporność i zacieśnia więzy międzyludzkie.

Misy kryształowe oraz dzwonki i misy tybetańskie emitują wibracje na częstotliwościach rezonujących z dźwiękami charakterystycznymi dla każdej czakry. Dzwonki i misy tybetańskie, wykonane z różnych metali, używane są przez Buddystów do różnych ceremonii i medytacji. Ich dźwięk koi układ nerwowy i poprawia pracę mózgu. Praktycy feng shui, starożytnej chińskiej sztuki urządzania przestrzeni, wykorzystują dzwonki i misy tybetańskie do oczyszczenia przestrzeni z niepożądanych energii.

Dźwięki wydawane przez misy kryształowe wykonane z kwarcu wywierają pozytywny wpływ na ciało, a w szczególności na autonomiczny układ nerwowy, układ odpornościowy i układ hormonalny. Współcześni naukowcy i lekarze włączają je do praktyki medycznej. Dr Mitchell Gaynor, dyrektor Zakładu Onkologii i Medycyny Integracyjnej w Centrum Zapobiegania Nowotworom przy Wydziale Medycznym Uniwersytetu Cornella w Nowym Jorku, autor książki The Healing Power of Sound: Recovery from Life-Threatening Illness Using Sound, Voice and Music [Lecznicza moc dźwięków: Leczenie chorób śmiertelnych dźwiękami, śpiewem i muzyką], stosuje misy kryształowe i tybetańskie w leczeniu pacjentów chorych na raka. Na jego stronie internetowej i w jego książce można znaleźć szczegółową wiedzę na temat leczenia dźwiękami w perspektywie holistycznej terapii ciała i umysłu. Dr Andrew Weil, dyrektor Instytutu Medycyny Integracyjnej na Uniwersytecie Stanu Arizona, wydał płytę CD z udziałem sonoterapeuty Kimby Arema pod tytułem Self-Healing with Sound and Music [Samoleczenie za pomocą dźwięków i muzyki]. Zachęca on do stosowania mis kryształowych w samoleczeniu.

Wszystko absorbuje lub emituje dźwięki, więc dotyczy to także każdego atomu, cząsteczki, komórki, gruczołu i organu ludzkiego ciała. Każda misa kryształowa wydaje charakterystyczny dla niej dźwięk, a każdy z nich rezonuje z konkretną czakrą. Kolory i dźwięki czakr wibrują na falach, które nazywamy dźwiękiem. Każda czakra ma powiązany z nią konkretny dźwięk. Na przykład podstawowe centrum energetyczne, czakra podstawy, wibruje na dźwięku „C” i odpowiada jej kolor czerwony. Aby oczyścić i dostroić czakrę podstawy, stosuj misę emitującą dźwięk „C” lub słuchaj muzyki w tonacji C z intencją dostrojenia i zrównoważenia tego centrum energetycznego.

Granie na misach równoważy czakry. Kup płytę CD z nagraniem dźwięków wydobywanych z kryształowych mis, służącą do równoważenia czakr albo najlepiej kup kryształową misę. Sama używam pełnego zestawu siedmiu mis, z których każda przeznaczona jest do oddziaływania na inną czakrę. Wydobywam z nich dźwięki za pomocą pałeczki pokrytej zamszem, formułując przy tym intencję. Emitowane fale dźwiękowe oddziałują na ciało. Wibracje wytwarzane przez misy tworzą zalążek dobrostanu.

