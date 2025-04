fot. Fotolia

Czemu służy oczyszczanie z negatywnych energii?

Toksyny (jakakolwiek negatywna energia czy substancja) może zablokować ciało fizyczne i przestrzeń, ale również emocje, myśli i pola energetyczne. Chcąc stworzyć upragnioną rzeczywistość musimy zacząć od oczyszczenia nagromadzonych toksyn w postaci niezdrowych przekonań, przestarzałych myślokształtów i negatywnych wibracji.

Na przykład jeżeli poważnie się z kimś pokłóciłeś, prawdopodobnie zauważyłeś, że stres i dysharmonia stają się tak namacalne, że daje się je wyczuć w powietrzu w postaci tak gęstej, że można je przeciąć nożem.

Pierwsze uczucie może ustąpić, lecz pozostała po nim energia emocjonalna, towarzysząca tamtym ostrym słowom pozostaje w przestrzeni, gromadząc się wraz z każdym kolejnym przykrym zdarzeniem. Takie nagromadzenie energii jest przyczyną, dla której w pewnych miejscach czujesz się dobrze, na przykład w pewnych sklepach, miejscach pracy, domach przyjaciół, a z innych masz ochotę uciec. Wibracje wszystkich uczuć, działań, słów, myśli i emocji pojawiających się w dowolnej przestrzeni dosłownie wiszą w powietrzu i tkwią w przedmiotach. Wibracje te można usunąć, robiąc miejsce dla pozytywnej energii.

Na czym polega oczyszczanie?



Najprostszym sposobem oczyszczania przestrzeni jest połączenie intencji, oddechu i skupienia. Weź wdech przez nos i zatrzymaj powietrze. Na wstrzymanym oddechu sformułuj intencję oczyszczenia przestrzeni. Następnie zrób mocny wydech z intencją przemiany wszystkiego, co nie jest w zgodzie z twoim najwyższym dobrem lub dobrem wszystkich, których to dotyczy. Natychmiast powtórz proces. Tym razem wyraź intencję wypełnienia przestrzeni miłością, światłem i dobrostanem. Połączenie wyrażenia intencji z energicznym wydechem jest czynnością, która urzeczywistnia oczyszczenie.

Inne metody oczyszczania z negatywnej energii wymagają użycia specyficznych narzędzi duchowych, takich jak zioła, dźwięki i kryształy.

Zioła do okadzania



Okadzanie jest pradawną praktyką palenia ziół, kadzidła lub żywicy w celu oczyszczenia z negatywnych wibracji i zastąpienia ich dobrem i miłością. To doskonałe uzupełnienie modlitwy, wysyłania błogosławieństw oraz przywoływania aniołów czy przewodników duchowych z prośbą o pomoc. Skup się na intencji i wyobraź sobie, że twoje modlitwy i intencja unoszą się wraz z dymem wypełniającym przestrzeń wokół ciebie.

Palenie ziół i/lub kadzidła czy żywicy aktywuje pierwotne właściwości, zachowane w świadomości rośliny, przeznaczone do oczyszczania z tego, co negatywne lub wprowadzania w przyjemny nastrój. Okadzanie połączone z intencją jest efektywnym sposobem usuwania skostniałych myśli, negatywnych wibracji powstałych z kłótni i/lub ostrej wymiany zdań, czy też energii pozostającej w przestrzeni po depresji lub chorobie.

Pamiętaj, by negatywne wibracje od razu zastąpić dobrymi. Możesz pójść w dowolne miejsce – do domu, sklepu, restauracji lub gdzie indziej – i natychmiast przejąć tamtejsze wibracje. To samo dotyczy nowo poznanej osoby. Poczujesz się dobrze lub źle. Wibracje przechowywane są w polu energetycznym osób, miejsc i przedmiotów.

Okadzanie nie tylko oczyszcza z negatywnych energii, ale także wprowadza pozytywne wibracje i energię.

Na przykład mieszanki żywicy olibanowej i mirry różne społeczności religijne używały do przywoływania wysokich energii duchowych. Mieszanka ta jest także i dziś powszechnie stosowana w bezwyznaniowych kręgach duchowych. W innych kulturach stosuje się inne mieszanki ziół, żywicy i kwiatów. Po przeczytaniu tego fragmentu możesz poczuć inspirację, by samodzielnie stworzyć mieszankę służącą przywoływaniu wzniesionych mistrzów, aniołów, przewodników duchowych, Wielkiego Ducha czy Ducha Świętego.

Jakie zioła kupić i jak je palić?



Zioła do okadzania można kupić luzem lub paczkowane. Najpopularniejsza jest szałwia, sprzedawana zazwyczaj w pęczkach. Kadzidło to mieszanina ziół i żywicy, przeznaczona do palenia. Jeśli dysponujesz szałwią w wiązkach, wystarczy podpalić końcówkę, zdmuchnąć płomień i pozwolić powstałemu dymowi oczyścić przestrzeń z negatywnych emocji z pomocą intencji. Chcąc uniknąć opadania popiołu na podłogę podczas obchodzenia i okadzania oczyszczanej przestrzeni, trzymaj dymiącą wiązkę nad żaroodporną podstawką lub piękną muszlą uchowca.

Kadzidło możesz również palić umieszczając je na węgielku drzewnym. Pamiętaj jednak, aby kupić węgiel drzewny specjalnie do tego przeznaczony. Węgiel drzewny do grilla nie jest do tego odpowiedni, ponieważ jest niewydajny i niebezpieczny do palenia w pomieszczeniach. Do palenia kadzidła tym sposobem zapal jeden kawałek węgla drzewnego, umieść go w muszli uchowca, kadzielnicy lub innym naczynku żaroodpornym i poczekaj aż cały węgielek rozżarzy się.

Kadzielnic używa się często do palenia takich kadzideł jak żywica olibanowa i mirra, będące utwardzonymi żywicami tworzącymi „łezki”, które na rozżarzonym węgielku upłynniają się i dymią. Gdy już węgielek się rozżarzy, nasyp na jego środek wybraną mieszankę do okadzania.

Aby oczyścić pomieszczenie z negatywnej lub niepożądanej energii, obejdź każdy róg pomieszczenia z dymiącym kadzidłem umieszczonym w muszli uchowca, za pomocą dymu i intencji oczyszczając wszystkie zakamarki z myślokształtów. Użyj piór lub wachlarza z piór do rozprowadzenia dymu z kadzidła w przestrzeni, aby poruszyć energię. Podobnie jak kurz, energia i myślokształty zwykle najbardziej gromadzą się w zakamarkach pomieszczenia. Zadbaj o to, by dym skierować w stronę parapetów i pod stoły. Otwórz także drzwi kredensów i szaf i usuń nagromadzone tam energie. Wachlarzem rozprowadzaj dym pod półkami i z tyłu mebli z intencją oczyszczenia przestrzeni. Wyobrażaj sobie, że oczyszczana przez ciebie przestrzeń natychmiast wypełnia się miłością i błogosławieństwem.

Opisany tu rytuał palenia ziół zawiera wibracje wszystkich czterech żywiołów: Ognia (palenie), Ziemi (zioła), Wody (muszla) i Powietrza (widocznego po unoszącym się dymie). Wszystkie cztery żywioły współpracują w tym rytuale oczyszczania. Żywioły te są podstawą wszelkiego życia na naszej planecie i są głównymi składnikami całej przyrody ożywionej, podstawowymi elementami składowymi wszystkiego co istnieje. Przywołanie w tym rytuale energii wszystkich czterech żywiołów zapewnia obecność najważniejszych elementów oczyszczania, wywołując pożądany efekt. Jest to podstawowy rytuał praktykowany w wielu rdzennych kulturach, takich jak Indianie obu Ameryk, Majowie, Inkowie i buddyści tybetańscy.

Zastosowanie ziół jako narzędzia do oczyszczania i błogosławienia przestrzeni bierze swą moc z podstawowych boskich energii, istniejących we wszystkich roślinach. Boskie siły to elementarne energie lub duchy roślin, odpowiedzialne za przechowywanie ich matrycy. Matryca ta zawiera informacje o zastosowaniu danej rośliny. Znajdują się tam informacje o kolorze liści, wysokości, składzie chemicznym, kwitnieniu oraz o tym, czy główna część rośliny znajduje się nad ziemią, czy pod nią, i wiele innych.

Każda roślina ma swoje przeznaczenie. Jej składniki chemiczne aktywują się poprzez namoczenie, palenie lub ekstrahowanie. Na przykład oczyszczanie z negatywnych energii za pomocą szałwii można porównać do środka czyszczącego służącego usuwaniu brudu z wanny. Podobnie żywice, które są aromatycznymi, wyschniętymi sokami drzew lub innych roślin, stosuje się do oczyszczania i błogosławienia. Omawiam je w dalszej części tego rozdziału.

Jakich roślin używać?



Do okadzania w celu oczyszczania rytualnej przestrzeni mogą posłużyć ci następujące zioła i żywice:

Bursztyn jest żywicą drzewa o zastosowaniu podobnym do kopalu (patrz poniżej). Pomaga utrzymać czystość rytualnej przestrzeni i ustanawiać zdrowe granice w kontaktach z ludźmi. Chroni przed wampirami energetycznymi. Używaj jej w domu jako kadzidła, aby chronić się przed niechcianymi gośćmi, osobami nadużywającymi gościnności lub nieustannie pożyczającymi twoje rzeczy zamiast kupić sobie własne.

Cedr jest wiecznie zielonym drzewem występującym w Stanach Zjednoczonych, Monako, Algierii i Chinach. Służy do oczyszczania i przywoływania pozytywnej energii. Stosuj go do przywoływania ochrony. Dobrze też wspomaga modlitwę. Patrz na unoszący się dym z wiarą, że twoja prośba dotarła do Boga, Wielkiego Ducha czy królestwa aniołów. Niektórzy używają cedru do przywoływania wibracji świadomości Chrystusa i ochrony.

Kopal jest żywicą aromatyczną, wyschniętym sokiem lub gumą otrzymywaną z puchowca występującego w Meksyku, Ameryce Południowej i Afryce Zachodniej. W kulturach mezoamerykańskich używano go jako kadzidła ofiarowywanego bogom. Pal go na węgielku drzewnym w celu usuwania negatywnych energii. Można go także używać do modlitw, ceremonii, błogosławieństw oraz oczyszczania i przywracania pozytywnej energii duchowej.

Smocza krew pochodzi z żywicy drzewa występującego na Wyspach Kanaryjskich i w Maroku oraz z rattanu występującego na wyspach Polinezyjskich. Jak wskazuje nazwa, jest to ciemnoczerwona żywica, zastygająca podobnie jak żywica olibanowa, mirra czy kopal. Zanim trafi do sprzedaży, kropelki wyschniętej żywicy formowane są w kulki. Aby jej użyć, umieść ją na rozżarzonym węgielku. Smocza krew może też być dodatkiem do świec, emulsji, mydeł i kadzidełek. Smocza krew występuje również w postaci olejku wspomagającego ochronę psychiczną. Chroni ona także przed niegroźnymi lecz irytującymi doświadczeniami, zwłaszcza gdy znajdujesz się w dużych skupiskach ludzi, na przykład na targu, lotnisku czy konferencji.

Żywica olibanowa to aromatyczna żywica pochodząca z drzew rosnących w Somalii, Etiopii i Arabii Saudyjskiej. Należy ją palić na węglu drzewnym we wcześniej opisany sposób. Jest również dostępna w postaci lasek albo stożków. Napełnia energią duchową i podnosi wibracje miejsca, w którym jest stosowana. Żywica olibanowa oczyszcza z wszystkiego, co zbędne z perspektywy wyższego dobra i zastępuje niższe energie wyższymi, właściwymi sobie wibracjami. Jej zapach przywołuje także wibracje miłości, współczucia i dobroci, zgodne ze świadomością Chrystusa/Buddy.

Lawenda pierwotnie występowała we Francji i Anglii, ale rośnie także w Chinach, Bułgarii i Rosji. W Stanach Zjednoczonych produkcja lawendy wzrosła; w stanach Oregon i Waszyngton wytwarza się wysokiej jakości olejki lawendowe. Warto dodać lawendę do mieszanki suszonych ziół, by przywołać pozytywną energię. Czynność ta zastępuje negatywną energię miłością i dobrostanem. Słodycz lawendy wypełnia pozytywną energią zaraz po usunięciu negatywnej. Zastąp usunięte energie pozytywnymi, by nie przywracać starych wzorców.

Mirra to czerwono-brunatna żywica aromatyczna lub wyschnięty sok, pochodzący z ciernistego, niskiego i mocnego drzewa występującego w Somalii, Etiopii, Sudanie i południowej Arabii. Można ją kupić w postaci kadzidła lub kawałka żywicy do palenia na węglu drzewnym. Mirra jest czymś w rodzaju „wzmacniacza”, to znaczy dodana do innych żywic lub olejków, wzmacnia ich wibracje.

Niedźwiedzi korzeń jest ziołem Indian należącym do rodziny selerowatych. Występuje w wysokogórskich obszarach południowego zachodu Ameryki Północnej, a także w północno-zachodnim rejonie wybrzeża Pacyfiku, w tym w Kolumbii Brytyjskiej. Palenie niedźwiedziego korzenia lub noszenie kawałeczka w kieszeni ustrzeże przed negatywnymi energiami. Korzeń to część o najsilniejszym działaniu. Stosuje się go na wiele dolegliwości.

Palo Santo to drzewo rosnące w krajach Ameryki Południowej, takich jak Peru czy Ekwador. To święte drzewo, jak wskazuje sama jego nazwa. Stosowane od wieków przez Inków, służyło jako lekarstwo oczyszczające duszę i ciało. Zapal kawałek tego drewna i wizualizuj usuwanie negatywnych myślokształtów wraz z unoszącym się dymem. Stosuj je również do odpędzania złych duchów. Palo Santo przywraca równowagę i pokój w otoczeniu; jest często używane do medytacji. Osobiście palę Palo Santo oddzielnie, ponieważ ma niezwykle uspokajający i kojący zapach, przepełniony potężną energią. Olejku z Palo Santo używam również jako jednego ze składników mojej mikstury opisanej na stronie 16, będącej alternatywą dla kadzidła.

Ruta, inaczej dwurząd, jest twardą, wiecznie zieloną rośliną rosnącą w południowej Europie. Zioło to niweluje wibracje czarów, klątw i uroków. Pamiętaj jednak, że to potęgą swoich myśli tworzysz rzeczywistość. Tylko dając wiarę klątwom i urokom, zachowują one swoją moc. Jeśli wierzysz, że czary, klątwy czy uroki mają moc, możesz stosować rutę, by uchronić się przed zazdrością, urokiem czy negatywnymi myślami skierowanymi pod twoim adresem. Możesz używać mydła z rutą do mycia rąk lub wody z jej dodatkiem do mycia podłogi, ale nie dodawaj jej do kąpieli. UWAGA: RUTA JEST TRUJĄCA. JEŚLI JESTEŚ W CIĄŻY, WYSTRZEGAJ SIĘ KONTAKTU Z NIĄ.

Szałwia najczęściej występuje na obszarach pustynnych Ameryki Północnej. Jest podstawą większości kadzideł, ponieważ jest głównym ziołem służącym oczyszczaniu z negatywnych energii. Szałwia stosowana oddzielnie jest niezwykle skuteczna przy oczyszczaniu z negatywnych myśli i wibracji. Dostępna jest w wielu wariantach, ale szerokolistna biała szałwia jest moją ulubioną i używam jej najczęściej. Inną lubianą odmianą szałwii jest szałwia pustynna o bardzo małych liściach i większych gałązkach, ale każda z nich jest równie dobra.

Drewno sandałowca otrzymuje się z wiecznie zielonego drzewa rosnącego w Indiach, Indonezji, na Hawajach i w Nowej Kaledonii. Jego zapach pomaga skupić się podczas medytacji i modlitwy. Drzewo sandałowe wypełnia spokojem i rozbudza duchowość. Koraliki mali, służącej Buddystom do modlitwy i pomagającej podążać za mantrą, są często wykonane z drewna sandałowego. Poza tym jego zapach to afrodyzjak.

Żubrówka jest długą, dziką trawą rosnącą na nizinnych lub podmokłych terenach Ameryki Północnej. Ma słodki zapach i znana jest również pod nazwą trawa waniliowa lub trawa bizonów. Zwykle jest pleciona i suszona. Wiele plemion Indian amerykańskich stosuje ją do oczyszczania, okadzania i modlitwy. Zapalona dymi się, wydzielając słodki zapach, przyjemny dla większości ludzi. Przyciąga dobre duchy, a jej zapach wzbudza słodką energię miłości. Pal żubrówkę oddzielnie, by wzmocnić jej pozytywne wibracje.

Niedymiące odpowiedniki kadzideł



Przeszkadza ci dym? Wolałbyś niedymiące kadzidła, dające taki sam efekt? Możesz stworzyć swoją własną miksturę do rozpylania w powietrzu jako odpowiednik tradycyjnego okadzania.

Szałwię, cedr, cyprys błękitny, cytrynę, limonkę, majeranek, Florida Water, esencje kwiatowe, wodę święconą oraz esencje ze świętych miejsc można dodawać do czystej wody w butelce z rozpylaczem, tak by móc ją rozpylać podobnie jak kadzidło stosowane do oczyszczania duszy i ciała. Esencje pochodzące ze świętych miejsc zawierają w sobie ich wibracje. Uzyskuje się je poprzez modlitwę, medytację, śpiew, wyrażanie intencji i dzięki energii życiowej obecnej w eterze tego miejsca. Dla przykładu kadzidło w sprayu, stworzone specjalnie dla mojego sklepu jako alternatywa dla tradycyjnego okadzania, zawiera różnorodne olejki oczyszczające, Florida Water, esencje świętych miejsc i wodę święconą, pochodzące z różnych zakątków świata.

Jeśli chciałbyś stworzyć swoją własną miksturę, buteleczkę ze sprayem o pojemności 30 mililitrów napełnij w ¾ wodą. Może być woda z kranu – podniesiesz jej wibracje swoją intencją. Dodaj do niej 15-30 kropli każdego wybranego przez siebie olejku wraz z esencjami kwiatowymi, wodą święconą i esencjami z miejsc świętych (jeśli je masz) i nasyć ją swoją intencją.

Aby wypełnić miksturę intencją, skup się na powodzie, dla którego ją tworzysz już w chwili przygotowywania składników, a szczególnie podczas napełniania buteleczki wodą. Pozbądź się wszelkich myśli niezwiązanych z przeznaczeniem oczyszczającej mikstury. Skupienie na intencji podczas całego procesu jej tworzenia, doda twojej miksturze subtelnej, aczkolwiek wielkiej mocy.

Możesz dodać wszystkie wymienione powyżej składniki lub użyć ich w dowolnej kombinacji – jedne z nich wybrać, a inne opuścić. Najważniejszym składnikiem jest jednak twoja intencja, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to ona kreuje rzeczywistość. Niech twój umysł wypełniają myśli pełne miłości i dobrostanu. Aby pozostać skupionym na intencji, podczas całego procesu tworzenia mikstury możesz powtarzać słowa „miłość” i „dobrostan” jak mantrę.

Przed każdym użyciem wstrząśnij buteleczką, by wymieszać olejki z wodą. Możesz dopełnić całości używając Florida Water. Jest to woda zapachowa produkowana przez Lanman & Kemp-Barclay Company, dostępna w małych sklepikach, sklepach spożywczych i ezoterycznych. Produkowana jest od 1808 roku; ma cytrusową bazę, a towarzyszą jej goździk, lawenda i inne oczyszczające i odświeżające zapachy.

Chcąc się oczyścić, skrop dłoń Florida Water i posmaruj kark. Chcąc oczyścić pomieszczenie, rozpyl ją tak samo, jak odświeżacz powietrza. W Kryształowym Ogrodzie również regularnie ją rozpylamy, by oczyścić z niepożądanych energii wszystkie sale wykładowe i gabinety terapeutyczne po każdym wykładzie lub zabiegu. Lubię jej używać pomiędzy sesjami indywidualnymi z pacjentami. Florida Water jest także doskonała do oczyszczania pomieszczeń, w których przebywa lub przebywała osoba chora. Pomaga odświeżyć przestrzeń, oczyścić ją z negatywnych myśli i uczuć powstałych w czasie choroby oraz usunąć jej woń.

Wodę tę stosuje się także na bóle głowy, powstałe z ekscytacji lub zdenerwowania, przy czym usuwa ona zarówno sam ból, jak i będący ich przyczyną stres. Smarowałam nią ukąszenia owadów dla złagodzenia podrażnień. Florida Water nie podrażnia i przywołuje na myśl ogród pełen kwiatów, dzięki czemu jej zapach jest lubiany przez większość osób. Jej używanie jest prostym i przyjemnym sposobem na usuwanie negatywnych wibracji bez okadzania.

Niech tworzenie własnej oczyszczającej z negatywności mikstury z olejków, wód lub esencji będzie dla ciebie dobrą zabawą. Możesz do niej dodać ulubiony zapach związany z dzieciństwem czy tradycją rodzinną. Pozwól sobie na swobodną kreatywność i pamiętaj, by umieścić w buteleczce swoją intencję!

Fragment pochodzi z książki "Terapia czakr" M.A. Lembo (Studio Astropsychologii, 2013). Publikacja za zgodą wydawcy.