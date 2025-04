Reklama

Zmysł wzroku pozwala nam cieszyć się pięknem barw. Obecność kolorów w świecie jest dla nas tak oczywista, że nie doceniamy ich wpływu na nasze zdrowie i samopoczucie. Tymczasem – jest on nieoceniony.

Co ciekawe, każdy z nas widzi barwy nieco inaczej – to dlatego nie każdemu podobają się te same kolory. Dzieje się tak, gdyż są one nie tylko wynikiem doznań wzrokowych, ale również bodźców doznawanych na płaszczyźnie emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i duchowej. To dzięki temu terapia kolorem może służyć również ludziom z wadami wzroku.

Od czego zacząć terapię kolorami?

Terapia kolorem mająca poprawić nie tylko samopoczucie, ale i pomóc wyleczyć konkretne schorzenie, wymaga konsultacji z praktykiem, który po szczegółowym wywiadzie oceni, jaka metoda terapii będzie dla ciebie najskuteczniejsza. Podczas takiej rozmowy, możesz być zapytana nie tylko o ulubiony i nielubiany kolor, ale również o to, w jaki sposób spędzasz wolny czas, jak zmienia się twoje zachowanie w ciągu dnia, co sprzyja twojej radości i aktywności, a jakie wydarzenia wprawiają cię w stan zmęczenia i znużenia. To wszystko pozwoli specjaliście określić twój typ osobowości, twoje potrzeby, kolory, które służą twojemu zdrowiu i najlepszą formę terapii.

Sposobów leczenia kolorem jest wiele, natomiast do najbardziej popularnych należą:

oddychanie barwami ,

, woda solaryzowana (terapia ta polega na piciu wody przygotowanej przy użyciu specjalnego filtru, który nadaje jej pożądany kolor),

barwne światło (terapia polegająca na naświetlaniu ciała strumieniem światła o określonym kolorze).

Na czym polega oddychanie barwami?

Ta forma terapii polega na wyzbyciu się z umysłu wszystkich negatywnych myśli i skoncentrowaniu się wyłącznie na spokojnym oddechu i określonych barwach. Jeśli chcesz spróbować tej terapii – połóż się lub usiądź (ważne, żeby mieć wyprostowany kręgosłup). Następnie rozluźnij się i zacznij swobodnie oddychać.

Oddech powinien być rytmiczny, ale naturalny, niewymuszony. Skupiaj się na nim dopóki nie wyzbędziesz się myśli zaprzątających twój umysł.

Kiedy już będziesz zrelaksowana, spróbuj przywołać jakieś miłe wspomnienie z czasów, gdy byłaś szczęśliwa i beztroska – może to być zeszłoroczny urlop, narodziny twojego dziecka, twój ślub – cokolwiek, co wywoła uśmiech na twojej twarzy.

Czas na wybór koloru i jego dopełnienia, które pomogą ci pozbyć się określonych dolegliwości:

Jeśli chcesz zwalczyć bezsenność, wybierz kolor niebieski. Jego dopełnieniem jest pomarańczowy. Odwrotny wybór (pomarańczowego na kolor główny i niebieskiego na jego dopełnienie) pomoże ci odzyskać dobry nastrój .

niebieski. Jego dopełnieniem jest pomarańczowy. Odwrotny wybór (pomarańczowego na kolor główny i niebieskiego na jego dopełnienie) pomoże ci odzyskać . Żeby wzmocnić umysł, możliwości intelektualne i koncentrację – postaw na barwę żółtą, której dopełnieniem jest fiolet. Odwrotny wybór pomoże ci wzmocnić wiarę w siebie i swoje możliwości.

Barwa zielona to kolor, który „wdycha się” dla uspokojenia organizmu i ukojenia nerwów. Jej dopełnieniem jest magenta. Odwrotny wybór kolorów pomoże ci uwolnić się od obsesyjnych, złych myśli.

zielona to kolor, który „wdycha się” dla uspokojenia organizmu i ukojenia nerwów. Jej dopełnieniem jest magenta. Odwrotny wybór kolorów pomoże ci uwolnić się od obsesyjnych, złych myśli. Jeśli chcesz wzmocnić swoją witalność i możliwości seksualne, wybierz barwę czerwoną i jej dopełnienie – turkus. Odwrotne wybranie kolorów pomoże przeciwdziałać stanom zapalnym, przeziębieniom i gorączce.

Teraz wystarczy zintegrować oddech z wybranymi kolorami. Wdychaj kolor główny, a wydychaj jego dopełnienie. Wdychając powietrze wyobraź sobie, że dana barwa przenika cały twój organizm lub jego określoną część – wybór należy do ciebie. Koncentruj się na tej czynności przez kilka minut, po czym spokojnie otwórz oczy i wróć do codziennych zajęć. Powtarzaj medytację każdego dnia – to z pewnością pomoże ci się zrelaksować, ukoić nerwy i wypocząć. Łącząc tę formę leczenia z innymi technikami terapii kolorem szybko zobaczysz, jak bardzo poprawiło się twoje samopoczucie.

Jak kolory wpływają na samopoczucie?

Każda barwa ma swoje szczególne cechy. Wybierając kolor ubrania podświadomie kierujesz się swoim samopoczuciem. Czasami jednak można „oszukać” swój humor wybierając taką barwę, która wprawi cię w lepszy nastrój. Poniżej prezentujemy kolory-recepty na poszczególne problemy:

niebieski – zapewnia odprężenie; otaczaj się tym kolorem zawsze wtedy, gdy czujesz niepokój i zniecierpliwienie;

zielony – zapewnia równowagę i harmonię myśli, pozwala się odprężyć, wpływa kojąco na układ nerwowy;

fioletowy – dodaje wiary we własne siły i możliwości, jest kolorem godności i mocy;

pomarańczowy – barwa ta dodaje energii i radości, naturalnie pobudza organizm do działania;

czerwony – to kolor energii i namiętności, dodaje temperamentu i aktywizuje do działania; nie należy z nim przesadzać, gdyż nadmiar czerwieni wzbudza agresję;

i namiętności, dodaje temperamentu i aktywizuje do działania; nie należy z nim przesadzać, gdyż nadmiar czerwieni wzbudza agresję; żółty – to kolor, który zwiększa kreatywność, zdolności twórcze i dodaje optymizmu.

Pamiętaj, że terapia kolorem nie kończy się na kolorach twoich ubrań. To także barwy otaczających cię przedmiotów, ścian, mebli, to kolorowy makijaż, a nawet… kolor tego, co znajduje się na twoim talerzu. Dlatego staraj się, żeby twoje życie było wielobarwne w każdym aspekcie, bo „kolorowo” znaczy również – zdrowo.

