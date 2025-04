„Nie garb się!”, czyli konsekwencje złych nawyków

Takie korygowanie wad postawy, które wynikają ze złych nawyków (garbienie się, trzymanie głowy w dziwnej pozycji np. podczas rozmowy telefonicznej, noszenie nierównomiernie rozłożonych obciążeń, np. torby na jednym ramieniu), ma na celu złagodzenie napięć nerwowych, które wywołują stres i zmęczenie.

Kto z nas nie pamięta ostrzeżeń rodziców: „Stój prosto, nie garb się, bo będziesz miał krzywy kręgosłup!”? Na takieuwagi wiele dzieci reaguje usztywnieniem mięśni kręgosłupa i długotrwałym ich napięciem (zamiast postawy odprężonej i zachowującejrównowagę pomiędzy ustawieniem głowy, szyi i tułowia).

Co jeszcze przyczynia się do powstania wad postawy? Można wśród nich wymienić dwie:

za ciasne ubranie;

buty na wysokich obcasach.

Skąd ten pomysł?

Technika Alexandra rozwinęła się pod koniec XIX wieku.

Opracował ją australijski aktor E.M. Alexander, gdy zaczynał tracić głos. Obserwował swoje ruchy w trzyczęściowym lustrze i stwierdził, że pewne napięcia mięśni, sztuczne pozy, jakie przyjmował często w trakcie przedstawień, wywierały negatywny wpływ na jego struny głosowe. Ta obserwacja sprawiła, że pozbył się zgubnych nawyków i… uratował swój głos.

Sukces zachęcił go do tego, by opowiadać innym o swoich spostrzeżeniach. W 1908 roku opublikował pracę pod tytułem ”Reedukacja systemu ruchu (Ocena ruchu mięśni za pomocą zmysłów) jako metoda kształtowania zdrowego modelu fizycznego”.

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.