Czym jest terapia biegunowa?

Terapia biegunowa jest jedną z metod terapeutycznych medycyny alternatywnej. Została opracowana pod koniec lat 40. XX wieku przez Randolfa Stone’a – osteopatię, kręgarza i lekarza medycyny naturalnej pochodzenia austriackiego.

Metoda opiera się na przekonaniu, że sekret zdrowia tkwi w naturalnym przepływie energii przez ciało. Przepływ energii można porównać do tego, który odbywa się wokół dwóch przeciwnie naładowanych biegunów.

Głowa i prawa część ciała stanowią dodatni biegun elektryczny, natomiast stopy i strona lewa mają przypisany biegun ujemny. Jedynym elementem neutralnym jest kręgosłup, w którym przepływa energia o największym ładunku, zawarta w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Badacze przyjmują, że w ludzkim ciele występują trzy rodzaje kierunku energii:

Reklama

prąd pionowy biegnący od góry do dołu ciała,

prąd poprzeczny przepływający od prawej do lewej strony ciała,

prąd spiralny rozpoczynający się od pępka w kierunku zewnętrznym.

Spójny przepływ energii gwarantuje zdrowie, a zaburzenia w przebiegu energii powodują stres, depresję, osłabienie i choroby. Zdaniem terapeutów zakłócenia w źródle energii można wykryć dzięki obserwacji objawów, takich jak bóle głowy, napięte ramiona, skurcze mięśni czy dolegliwości żołądkowe.

Kontrola wewnętrznego obiegu należy do pięciu kręgów energetycznych, które odpowiadają czakrom ajurwedy, a także pięciu elementów tradycyjnej medycyny chińskiej. Są to odpowiednio czakry gardła (eter), serca (powietrze), splotu słonecznego (ogień), odcinka krzyżowego (woda) i miednicy (ziemia). W celu usunięcia blokad tych pięciu czakr terapeuta łączy różne techniki lecznicze – wschodnie i zachodnie, m.in. akupresurę, jogę, ćwiczenia rozciągające, odpowiednią dietę i wsparcie psychofizyczne.

Wskazania

Terapia biegunowa działa na stan fizyczny, umysłowy i emocjonalny pacjenta.

Polecana jest osobom, które cierpią na bezsenność, depresję, odczuwają lęk lub zmęczenie. Terapia pomaga walczyć z objawami menopauzy, zapaleniem stawów, zaburzeniami trawienia, astmą i rwą kulszową. Wspomaga też leczenie nowotworów i bezpłodności.

Zobacz też: Czym jest bioenergoterapia?

Przebieg terapii



Sesja rozpoczyna się szczegółową rozmową z pacjentem na temat jego kondycji psychofizycznej, stosowanej diety, ćwiczeń i rodzaju wykonywanej pracy. Pacjent leży na łóżku do masażu, podczas gdy terapeuta przeprowadza badanie w celu wykrycia zaburzeń równowagi i przebiegu energii w ciele. Komunikacja między terapeutą i pacjentem pozwala kontrolować przebieg sesji i odczucia pacjenta.

Lekarz używa rozmaitych technik, by oczyścić ścieżki przepływu energii, m.in. skręcanie tułowia, masaż kręgów, zwijanie palców czy ruch kołyszący. Terapeuci wykorzystują dotyk, ruch i inne metody w celu usprawnienia przepływu energii w ciele chorego.

Terapia jest dopasowana do potrzeb pacjenta, chociaż zalecana jest jedna sesja w tygodniu zazwyczaj trwająca ok. 1–1,5 godziny. Skuteczność gwarantuje kilka sesji w czasie od jednego do kilku tygodni. Podczas sesji pacjent dąży do osiągnięcia stanu głębokiego relaksu.

Reklama

Korzyści



Lecznicze właściwości terapii i istnienie energii w ludzkim ciele nie mają potwierdzenia naukowego. Mimo braku dowodów, pacjenci twierdzą, że terapia przynosi pozytywne skutki, wpływa na ich lepsze samopoczucie i poprawę jakości życia.

Terapia biegunowa pozwala się zrelaksować, rozluźnić mięśnie, zredukować ból, zapalenie czy opuchliznę. Działa korzystnie na układ nerwowy i zwiększa pokłady energii w ludzkim ciele. Poprawia też zdolność organizmu do zwalczania poważnych chorób, w tym raka.

Terapia biegunowa wyzwala energię, uśmierza ból, zwalcza napięcie nerwowe i złe samopoczucie, usprawnia układ krwionośny i oddechowy, poprawia trawienie, a także wpływa pozytywnie na zdrowie kobiety przed porodem i po urodzeniu dziecka.

Terapia polecana jest jako środek relaksacyjny pod warunkiem, że jest wykonywana przez doświadczonego lekarza. Niewłaściwe zastosowanie technik może spowodować rozmaite urazy. Osoby cierpiące na choroby serca czy artretyzm powinny przed rozpoczęciem terapii skonsultować się z lekarzem.

Polecamy: Medycyna naturalna - uzdrawianie czy oszustwo?