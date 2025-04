fot. Fotolia

Reklama

Jakie są rodzaje płukań?



Płukania to jedne z najstarszych metod fizjoterapeutycznych. Już pierwotni ludzie, wzorując się na zachowaniu zwierząt, zanurzali chore części ciała w wodach leczniczych.

Płukania mogą być wykonywane w stosunku do różnych części ciała w zależności od rodzaju schorzenia. Wyróżniamy np. płukania kończyn, płukanie jamy ustnej, irygacje ginekologiczne, płukanie zatok itp. W haloterapii do zabiegów płukań stosuje się sól w różnych stężeniach.

Płukania jamy ustnej



W chorobach jamy ustnej płukania i masaże wykonywane z użyciem solanki przynoszą pozytywne efekty. W tym rodzaju płukań najczęściej stosowana jest solanka o stężeniu 2-3% i temperaturze 37°C. Zabiegi płukania przyzębia wspomagają leczenie procesów zapalnych, działają łagodząco na obrzęki i krwawienia, pomagają usunąć patologiczną wydzielinę oraz zmniejszają ilość drobnoustrojów. Zabiegi te zalecane są m. in. chorym z zapaleniem dziąseł, zapaleniem wrzodziejącym śluzówki i dziąseł. Pozytywny wpływ działania wód mineralnych na jamę ustną widoczny jest również podczas kuracji pitnej.

Płukania jamy ustnej wpływają na usprawnienie krążenia jamy ustnej i usunięcie obrzęków. Po dłuższym stosowaniu kuracji następuje wzmocnienie tkanek przyzębia. Wody chlorkowo-sodowe wspomagają usunięcie zakażenia w jamie ustnej, ponadto zwiększają wydzielanie śliny, a codzienne wykonywanie zabiegów pomaga usunąć przykry zapach z ust.

Solanki w irygacji pochwy



W chorobach ginekologicznych solanki stosuje się w zabiegach tzw. irygacji ginekologicznych. Najczęściej stosowane są w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych.

W zabiegach irygacji pochwy stosowana jest solanka o stężeniu 3-4% i temperaturze 37°C. Zabieg trwa 15 minut i wykonywany jest codziennie. Solanka wpływa na wygładzenie i rozciągnięcie ścian pochwy, poprawia ukrwienie, zmniejsza stan zapalny i usuwa patologiczną wydzielinę.

Zobacz też: Jak stosować olejki eteryczne?

Płukanie zatok



Niezwykle praktycznym zabiegiem, który może przynieść ogromną ulgę wielu z nas, jest zabieg płukania zatok. W naszym klimacie problemy z zatokami ma coraz większa liczba osób. Bezpośrednią przyczyną nieprzyjemnych objawów takich jak bóle głowy i zatok, osłabiony smak i powonienie jest zalegający śluz. Wytwarzanie zwiększonej ilości śluzu jest mechanizmem obronnym zatok w odpowiedzi na infekcję i ma na celu usunięcie bakterii. Jeśli śluz nie zostanie usunięty w sposób naturalny, powstaje zapalenie zatok.

W takich przypadkach należy przepłukać zatoki, wykorzystując roztwór soli fizjologicznej o stężeniu 0,9%, która jest naturalnym składnikiem ludzkiego organizmu. Ciepły roztwór izotoniczny o stężeniu 0,9% rozmiękcza i usuwa zalegającą wydzielinę. Podciśnienie wytwarzane dzięki sile grawitacji i efektowi Venturiego umożliwia dokładne oczyszczenie wszystkich zakamarków. Jest to sposób naturalny i prosty, a przy tym niezwykle skuteczny. Badania wykazały, że dzięki efektowi osmozy i zjawiskom kapilarnym oczyszczają się również naczynia krwionośne nosa.

Płukanie zatok jest zabiegiem, który jest często wykorzystywany jako zabieg przygotowawczy do zabiegu haloterapii w formie inhalacji. Cząsteczki suchego aerozolu solnego wytwarzane przez halogenerator mają wielkość do 5 mikronów, jednak zalegający w dużej ilości śluz uniemożliwia jego lecznicze oddziaływanie na błonę śluzową. Płukanie zatok pozwala na usunięcie zalegającego śluzu i udrożnienie dróg oddechowych, co umożliwia maksymalne wykorzystanie pozytywnych efektów haloterapii.

Reklama

Płukanie jelit



Płukanie jelit wodami solankowymi należy do zabiegów balneologicznych wpływających bezpośrednio na chory narząd. Zabieg płukania jelit wywodzi się od znanej od dawna w medycynie lewatywy. Polega on na wprowadzeniu do prostnicy i jelita grubego wody o temperaturze 39-41°C w porcjach 500-1000 ml. Umożliwia to wypłukanie zalegającej treści jelita grubego i oczyszczenie śluzówki, a ciepło roztworu wpływa łagodząco na stany kurczowe. Płukanie jelit może być zabiegiem zarówno leczniczym, jak też przygotowującym do innych badań lub zabiegów.

Do wykonania zabiegów stosuje się skanalizowane urządzenia podobne do ginekologicznych. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i niezwykle skuteczny. Warto wspomnieć, że we współczesnej medycynie rzadko wykorzystuje się rozległe możliwości lecznicze, jakie daje ten zabieg. W zamian stosowane są chemiczne środki farmaceutyczne, które są nieporównywalnie mniej skutecznym sposobem leczenia i dodatkowo obciążają organizm. Nawet, jeśli stosuje się ten zabieg często, jest on wykonywany niewłaściwie, zużywając zbyt małe ilości wody i ograniczając się do większej co do rozmiaru lewatywy, co znacznie ogranicza pozytywne efekty, jakie daje ten zabieg.

Zobacz też: Czy masz zespół jelita drażliwego?