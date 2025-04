Nagietek lekarski (Calendula officinalis) roślina jednoroczna o wysokości do 50 cm. Posiada liczne, żółte bądź pomarańczowe kwiatki. Cała jest pokryta lepkimi włoskami i posiada specyficzny zapach. Kwitnie od czerwca do września.

Uniwersalność

Nagietek jest najbardziej uniwersalnym ziołem. Począwszy od funkcji ozdobnej naszych ogrodów, przez zbieranie w początkowej fazie kwitnienia do zastosowań w kosmetyce, stosowanie wyciągu do wyrobów szamponów, jako barwnik do tkanin ( zmienia ich odcień na żółty), po działania lecznicze.

Dzięki bogatemu i różnorodnemu składowi substancji czynnych nagietek należy do wszechstronnych leków ziołowych. Zewnętrznie działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo, grzybobójczo. Zawarta w roślinie karotenoida i triterpenom przyspiesza gojenie ran.

Zastosowanie wewnętrzne działa ochronnie, przeciwzapalnie oraz przeciwwrzodowo na błony śluzowe przewodu pokarmowego.

Działanie lecznicze

Nagietek pobudza wątrobę do pracy przez co wydziela ona więcej żółci, zwiększa ilość wydalanego moczu i tym samym ułatwia usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Ponadto wzmacnia odporność organizmu na czynniki stresogenne natury psychicznej (depresje, niepowodzenia). Jako składnik niektórych kropel do oczu łagodzi podrażnienia i zapobiega nadmiernemu wysuszaniu.

Badania wykazały, że nagietek pomaga w zaburzeniach miesiączkowych połączonych z bólem, osłabieniem, zawrotami głowy oraz w dolegliwościach związanych z okresem przekwitania (klimakterium).

Pamiętajmy, że w przypadku niektórych chorób i dolegliwości niezbędna jest opieka lekarska.

W kosmetyce nagietek jest wykorzystywany między innymi przy produkcji maseczek, kremów, past, szamponów, olejków. Stosuje się go na cerę suchą, skłonną do infekcji i zaczerwienioną.

Napar z kwiatów nagietka

1 łyżkę kwiatów zalewamy 1,5 szklanki wrzącej wody i odstawiamy pod przykryciem na 15 minut. Po tym czasie przecedzamy.

Na wszelkie dolegliwości przewodu pokarmowego napar pijemy 3 razy dziennie po 0,5 szklanki przed jedzeniem.

Zewnętrznie możemy go stosować do okładów, kompresów, w stanach zapalnych skóry, ranach, stłuczeniach, a także na żylaki. Poza tym nadaje się także do płukania w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Nalewka nagietkowa

50 g kwiatów zalewamy 0,5 litra alkoholu 40% i macerujemy przez 2 tygodnie. W tym okresie co pewien czas wstrząsamy. Następnie przecedzamy, wyciskamy kwiaty a nalewkę przelewamy do małych, ciemnych butelek.

W dolegliwościach przewodu pokarmowego, niestrawności, zaburzeniach czynności pęcherzyka żółciowego stosujemy po 0,5 łyżeczki w kieliszku z wodą, 2-3 razy dziennie przed posiłkami.

Zewnętrznie nalewkę można również używać do okładów w stanach zapalnych skóry.

