Zioła naprawdę mogą leczyć lub przynajmniej wspomagać leczenie wielu chorób. W swoim składzie zawierają bowiem substancje chemiczne, działające podobnie, jak te w lekach z apteki. Trzeba tylko umieć je wykorzystać. Z niektórych robi się napar, z innych odwar a jeszcze inne są skuteczniejsze w formie nalewki. Gdy przygotowujemy np. napar, należy to robić zgodnie z przepisem. Jeśli bowiem zioła będą się parzyć np. za krótko lub bez przykrycia, mogą mieć mniejszą moc.

Najcenniejsze wiosenne zioła



1. Babka zwyczajna i lancetowata. Cenne są liście i korzenie. Najlepiej zbierać je wiosną. Jak działa? Przyśpiesza gojenie wszelkich ran, podnosi odporność organizmu na infekcje, pomaga pokonać zapalenie, łagodzi kaszel, pomaga w leczeniu wrzodów, reguluje przemianę materii. Polecany jest napar (łyżka liści na szklankę wrzącej wody, parzymy 10 minut) - 4 razy dziennie po 200 ml lub odwar z korzeni. 4 łyżki suszu zalewa się 300 ml zimnej wody, gotuje 5 minut i pije co 2-3 godziny po 50 ml lub 4 razy dziennie po 100 ml.

2. Czarny bez. To bardzo cenne wiosenne zioło. Wartościowe są kwiaty i owoce. Kwiaty zbieramy wiosną, owoce późnym latem. Jak działa? Ułatwia odkrztuszanie w chorobach dróg oddechowych, obniża gorączkę, działa napotnie. Wspomaga leczenie przerostu prostaty, działa moczopędnie. Zapobiega powstawaniu worków i cieni pod oczami. Można stosować napar (1–2 łyżki kwiatów na szklankę wrzącej wody lub mleka, parzymy 10 minut) lub sok z owoców robiony np. w sokowniku. Naparu pijemy 2 szklanki dziennie, soku 3–4 łyżki. Z kwiatów czarnego bzu można także zrobić nalewkę (20 baldachów, 0,5 l spirytusu, sok z 1 cytryny i 30 dag cukru). Cedzimy po miesiącu.

3. Mniszek lekarski. Cenne są liście, kwiaty i korzenie. Kwiaty zbieramy wiosną, liście i korzenie - od wiosny do jesieni. Działa żółciopędnie, moczopędnie, oczyszcza organizm z toksyn, uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiega miażdżycy. Napar z 2 łyżek ziela lub 3 łyżek kwiatów i 2 szklanek wrzącej wody, parzony 10 minut należy pić 3–4 razy dziennie po ok. 100 ml. Można go zastąpić nalewką (szklanka kwiatów i 400 ml wódki nastawiamy na 2–3 tygodnie i cedzimy). Również pijemy ją 3-4 razy dziennie po 10 ml czyli po ok. 2 łyżeczki do herbaty.

4. Szczaw. Cenne są liście, korzenie i nasiona. Liście najlepiej zbierać wiosną, korzenie - wiosną i jesienią, a nasiona w okresie dojrzewania. Jak działa? Przeciwgrzybiczo, reguluje wypróżnienia, hamuje procesy autoagresji immunologicznej. Odwar z łyżki suszonych liści, korzeni lub nasion i szklanki zimnej wody (gotowany na małym ogniu 5 minut) można pić 2 razy dziennie po 100 ml przez 3 tygodnie. Po miesięcznej przerwie kurację można powtórzyć.

5. Podbiał. Cenne są liście i kwiaty. Zbiera się je wiosną, gdy roślina kwitnie. Jak działa? Spowalnia wchłanianie cholesterolu, działa antybakteryjnie i antywirusowo. Leczy stany zapalne gardła i jamy ustnej, pomaga pozbyć się zaflegmienia, łagodzi kaszel. Z rozdrobnionych suchych liści, kwiatów lub mieszanki liści i kwiatów sporządza się odwar (łyżka na szklankę zimnej wody, gotowanie 5 minut) i pije małymi porcjami, ale często. W sumie do 400 ml w ciągu doby.

6. Pokrzywa. Cenne są liście zrywane wiosną. Pokrzywa polecana jest przy osłabieniu fizycznym i psychicznym, w celu poprawienia przemiany materii, przy obrzękach, aby poprawić krążenie krwi, w przewlekłych chorobach skóry, aby wzmocnić paznokcie i włosy. Profilaktycznie można pić napar (szklanka dziennie, na czczo), przygotowany z czubatej łyżeczki wysuszonych liści i szklanki wrzącej wody - parzenie 10 minut lub łyżki świeżych rozdrobnionych liści i szklanki wrzącej wody. Jako lek - 2 szklanki dziennie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"