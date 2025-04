Spis treści:

Właściwości lecznicze bursztynu są imponujące. Według zwolenników medycyny naturalnej bursztyn (zwany płonącym kamieniem) pomaga w leczeniu wysokiego ciśnienia, zapalenia stawów, a nawet astmy. Bardzo popularna nalewka z bursztynu jest szczególnie polecana do picia w niewielkich ilościach na choroby gardła, katar, bezsenność, problemy z tarczycą, choroby płuc i reumatyzm. Nacieranie pleców i klatki piersiowej nalewką bursztynową ma wspomagać leczenie zapalenia płuc i oskrzeli. Stosowana miejscowo jest polecana na bóle reumatyczne oraz bóle mięśniowe. Jej składniki mają też poprawiać odporność, pracę układu krążenia i spowalniać starzenie.

Wyjątkowe właściwości nalewki bursztynowej, tak jak i samego bursztynu, to zasługa zawartych w tej skamieniałej żywicy składników:

kwasu bursztynowego - ma liczne właściwości prozdrowotne, m.in. przeciwutleniające, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, usuwa toksyny z organizmu, działa korzystnie na układ nerwowy,

- ma liczne właściwości prozdrowotne, m.in. przeciwutleniające, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, usuwa toksyny z organizmu, działa korzystnie na układ nerwowy, składników mineralnych : potasu, magnezu, wapnia, żelaza, krzemu,

: potasu, magnezu, wapnia, żelaza, krzemu, związków fenolowych o działaniu przeciwutleniającym i antyseptycznym.

Przepis na nalewkę z bursztynu jest bardzo prosty.

Składniki na nalewkę z bursztynu:

50 g nieoszlifowanych kamieni bursztynu,

3/4 l spirytusu 95%

Przygotowanie nalewki z bursztynu:

Bursztyn wypłucz w letniej wodzie, możesz go rozdrobnić w moździerzu, następnie przesyp do szklanej butelki i zalej spirytusem. Zakręć butelkę i odstaw w ciepłe miejsce na 10 dni. W tym czasie potrząśnij kilka razy butelką. Gotowa nalewka z bursztynu powinna mieć jasnozłocisty kolor. Nie przecedzaj zawartości. Bursztyn można później wykorzystać ponownie do przygotowania jeszcze jednej nalewki.

Gotowe nalewki z bursztynu można również kupić w sklepach zielarskich oraz aptekach.

Jak rozpoznać prawdziwy bursztyn?

Aby odróżnić prawdziwy bursztyn od podróbki, można przeprowadzić test solankowy. Bursztyn powinien unosić się w słonej wodzie. Aby to sprawdzić, w szklance wody trzeba rozpuścić 5 łyżeczek soli. Jeśli kamień spada na dno, nie jest autentyczny.

Inna metoda polega na potarciu bursztynu i przyłożeniu go do lekkich okruchów, np. kawałeczków papieru. Powinien je przyciągać. Bursztyn wyróżnia się właściwościami elektrostatycznymi.

Uważa się też, że autentyczny bursztyn po ogrzaniu go np. w dłoniach wydziela specyficzny żywiczy zapach. Bursztyn nie jest niestety tanim surowcem.

Nalewkę z bursztynu przed zastosowaniem należy rozcieńczyć. W stanach osłabienia, przeziębienia, w okresie infekcyjnym, lub na ból głowy, zaleca się pić rano herbatkę z 3 kroplami nalewki. Także na inne dolegliwości nalewkę z bursztynu wypija się, dodając kilka kropel do kubka ciepłej herbaty. Nalewka może być również wcierana w skórę na stany zapalne i dolegliwości bólowe. Ma właściwości przeciwbakteryjne, dlatego polecana jest również do miejscowego stosowania w przypadku trądziku.

Nalewka bursztynowa jest uważana ogólnie za bezpieczną. Może być źle tolerowana przez osoby nadwrażliwe na olejki eteryczne, które zawarte są naturalnie w bursztynie. Nalewki z bursztynu z racji obecności alkoholu nie mogą spożywać dzieci, kobiety w ciąży, oraz osoby uzależnione od alkoholu.

