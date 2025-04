Spis treści:

Nalewka z kasztanów ma właściwości przeciwzapalne i ściągające, wzmacnia naczynia krwionośne. W skład kasztanowca wchodzi escyna – związek, który jest składnikiem leków i tabletek wspomagających działanie naczyń krwionośnych. Przywraca ich elastyczność, zmniejsza kruchość, zwiększa dotlenienie tkanek, działa przeciwzakrzepowo. Inne cenne składniki kasztanowca to kumaryny, eskulina, flawonoidy.

Ekstrakt z nasion kasztanowca może łagodzić:

Przegląd badań Cochrane Library opublikowany w 2012 dowiódł, że wyciąg z nasion kasztanowca skutecznie zmniejsza objawy przewlekłej niewydolności żylnej, takie jak ból nóg i obrzęki. Według badaczy środek ten może być również skuteczny jak leczenie za pomocą pończoch uciskowych.

Robienie nalewki to tradycyjna metoda wydobywania z roślin substancji aktywnych, które mają właściwości prozdrowotne. Aby przyrządzić nalewkę z kasztanów, potrzebujesz:

Przygotowanie nalewki z kasztanów:

Nalewkę z kasztanów wcieraj w skórę w miejscu występowania dolegliwości, nacieraj nią stawy i żylaki. Nalewkę możesz też przyjmować doustnie na wzmocnienie naczyń krwionośnych: wypijaj 10 kropli rozcieńczonych w wodzie raz na dzień.

Nalewki z kasztanów nie mogą stosować doustnie kobiety w ciąży, karmiące, osoby z chorobami nerek, wątroby oraz dzieci. Nie należy przyjmować nalewki z kasztanów, jeżeli wystąpiły jakiekolwiek reakcje uczuleniowe po wcześniejszym użyciu. Uważać powinny osoby z zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ wyciąg z kasztanowca może spowalniać krzepnięcie i przyczynić się do krwawień. Nalewka może podrażniać też żołądek, więc ostrożność powinny zachować osoby z chorobami układu pokarmowego. Istnieją doniesienia o przypadkach uszkodzenia wątroby w wyniku działania kasztanowca.