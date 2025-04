Spis treści:

Kurki (pieprzniki jadalne, Cantharellus cibarius) to jedne z bardziej rozpoznawalnych i chętnie zbieranych grzybów jadalnych. Występują niemal na całym świecie. W Polsce kurkami możemy cieszyć się zwłaszcza od czerwca do października, choć mrożone kupimy przez cały rok. Kurki ze względu na swój aromatyczny smak są wykorzystywane głównie w kuchni, lecz, co może być dla niektórych zaskakujące, kurki posiadają wyjątkowo cenne związki prozdrowotne.

W kurkach znajdują się nie tylko przeciwutleniające karotenoidy, nadające im pomarańczową barwę, ale również:

witamina D (pół szklanki kurek zawiera 200-500 IU tej witaminy),

(pół szklanki kurek zawiera 200-500 IU tej witaminy), likopen,

witamina A,

witamina E,

witaminy z grupy B,

witamina C,

potas,

mangan,

selen,

żelazo.

Kurki mają właściwości przeciwrobacze i grzybobójcze. A także silny potencjał przeciwutleniający, co oznacza, że zapobiegają uszkodzeniom komórek, mogą działać przeciwnowotworowo oraz chronią przed wolnymi rodnikami. Niszczą też bakterie, a zawarte w kurkach chityna i chitozan wspomagają układ odpornościowy i hamują procesy zapalne.

Kurki zawierają aktywne związki przeciwpasożytnicze. Warto zauważyć, że rzadko zdarzają się wśród tych grzybów okazy robaczywe. Właściwości przeciwrobacze kurek znajdują potwierdzenie w pracach naukowych. Badanie przeprowadzone w Nigerii dowiodło na przykład, że alkoholowy ekstrakt z kurek niszczył często występujące u zwierząt gospodarskich pasożyty (również ich jaja) z gatunku Fasciola spp. Naukowcy dokonujący odkrycia podkreślili, że ekstrakt z kurek może być źródłem cennych bioaktywnych związków o działaniu przeciwpasożytniczym.

W związku z tym, że związki te są podatne na temperaturę, zastosowanie kurek w formie nalewki daje szansę na wydobycie cennych składników, a nie ich zniszczenie, jak w przypadku gotowania. Na robaki poleca się również kurki suszone, a następnie zmielone na mąkę.

Do przygotowania domowej nalewki z kurek (kurkówki) potrzebujesz:

100 g kurek (2 garści),

300 ml czystej wódki,

opcjonalnie: 1,5 łyżki miodu.

Świeże kurki umyj pod zimną wodą i oczyść. Drobno pokrój, a następnie umieść w słoiku. Zalej wódką i roztopionym miodem (jeśli go dodajesz). Odstaw do lodówki na 14 dni. Po tym czasie nalewka jest gotowa. Grzyby powinny opaść na dno słoika. Można ją przefiltrować i przelać do czystej butelki. Na robaki i inne dolegliwości zaleca się pić po 1 łyżeczce nalewki z kurek dziennie przed snem.

Warto pamiętać, że świeże kurki w lodówce można przechowywać do 10 dni.

Nalewka z kurek jest uważana ogólnie za bezpieczną. Nie powinny jej pić osoby uczulone na grzyby jadalne, a także ze względu na zawartość alkoholu dzieci, kobiety ciężarne i karmiące oraz osoby uzależnione od alkoholu. Jedzenie kurek jest odradzane osobom z problemami układu trawiennego, gdyż grzyby są ciężkostrawne. Należy zasięgnąć porady lekarza w przypadku zażywania na stałe leków - nigdy nie należy ich łączyć z alkoholem.

