Mniszek lekarski (łac. Taraxacum officinale) to powszechnie występująca kwitnąca wieloletnia roślina zielna z rodziny Asteracea. Światowa Organizacja Zdrowia zalicza go do roślin leczniczych, co oznacza, że może być wykorzystywany do produkcji leków. Mniszek lekarski ma udowodnione właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, moczopędne i żółciopędne. Wspiera działanie układu odpornościowego. Nalewka z mniszka lekarskiego posiada właściwości oczyszczające i wspomagające układ trawienny, w tym pracę wątroby. Działa żółciotwórczo i żółciopędnie, ponieważ zawiera substancje goryczkowe. Nalewkę można stosować przy zapaleniu gardła, jamy ustnej i w okresach osłabionej odporności.

Nalewka z mniszka lekarskiego jest polecana na:

przeziębienie,

problemy z drogami żółciowymi i kamicę żółciową,

problemy z wątrobą i nerkami,

dolegliwości trawienne: wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha,

zaburzenia apetytu,

miażdżycę,

wysoki poziom cholesterolu,

wysoki poziom glukozy,

otyłość,

reumatyzm,

anemię,

choroby skóry: egzema, trądzik, ukąszenia, zakażenie.

Niektórzy uważają, że picie nalewki z mniszka lekarskiego podnosi również sprawność seksualną.

Nalewkę możesz przyrządzić z kwiatów lub korzeni mniszka lekarskiego. Oba surowce mają korzystne dla zdrowia właściwości i są chętnie wykorzystywane w ziołolecznictwie. Są dostępne gotowe nalewki zarówno z korzenia, jak i kwiatów mniszka. Poniżej znajdziesz dwa przepisy: na nalewkę z kwiatów oraz korzenia mniszka lekarskiego.

Nalewka z kwiatów mniszka lekarskiego

Aby przygotować nalewkę z kwiatów mniszka, trzeba wcześniej kwiatostany samodzielnie zebrać. Najlepiej robić to w maju, bo kwiaty są wtedy dojrzałe, a gorzki smak jest mniej wyczuwalny. Pamiętaj, aby nie pomylić mniszka z mleczem polnym — to łudząco podobne, lecz inne rośliny.

Składniki na nalewkę z mniszka lekarskiego (powstanie 1,5 l nalewki):

ok. 200 kwiatów mniszka,

1 l spirytusu,

1 litr wody,

200 g płynnego miodu,

3 cytryny.

Przygotowanie nalewki z mniszka lekarskiego:

Zebrane kwiaty mniszka lekarskiego rozłóż na słońcu na 2 godziny. Wysuszone kwiatostany wraz z pokrojonymi w plastry cytrynami (wcześniej sparzonymi) umieść w dużym słoju. Zalej całość spirytusem, zamknij słój i odstaw w ciemne miejsce na tydzień, np. do szafki w kuchni. Po tygodniu przecedź zawartość słoja do innego dużego słoja, aby uzyskać sam płyn. Rozpuść miód w lekko podgrzanej wodzie, a następnie dodaj do słoja. Całość zakręć i odstaw na 4 tygodnie w ciemne i chłodne miejsce. Po miesiącu przecedź wyklarowany płyn przez sito z gazą (na dole będzie widoczny osad), a następnie rozlej do mniejszych butelek. Gotową nalewkę z mniszka lekarskiego przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu.

fot. Nalewka kwiatów mniszka lekarskiego / Adobe Stock, chamillew

Nalewka z korzenia mniszka lekarskiego

Najlepszy czas na zbiór korzeni mniszka to jesień (październik lub listopad). Oczyść i wyszoruj dokładnie korzenie przed przystąpieniem do przygotowania nalewki. Pozostaw je do wyschnięcia na noc.

Składniki na nalewkę z korzeni mniszka lekarskiego:

30 g pokrojonego w plasterki korzenia mniszka lekarskiego,

120 ml wódki.

Przygotowanie nalewki z korzenia mniszka lekarskiego:

Pokrojone korzenie mniszka lekarskiego umieść w czystym szklanym słoiku. Napełnij słoik wódką, tak aby korzenie były całkowicie zanurzone. Zakręć słoik i odstaw do ciemnej szafki na 4 tygodnie. Od czasu do czasu potrząsaj całość. Po miesiącu przecedź zawartość słoika. Nalewkę przelej do czystej szklanej butelki. Przechowuj w ciemnym chłodnym miejscu.

fot. Nalewka z korzeni mniszka lekarskiego / Adobe Stock, Madeleine Steinbach

Nalewkę z mniszka lekarskiego na problemy trawienne, poprawę pracy wątroby i dróg żółciowych oraz na inne dolegliwości należy pić w ilości 5-10 ml nalewki trzy razy dziennie.

Oprócz nalewki z mniszka lekarskiego można przygotować wino mniszkowe, również korzystnie działające na zdrowie. Podobnie jak nalewka, ma właściwości odtruwające, wspomaga pracę wątroby i układu trawiennego.

Potrzebujesz:

250 g kwiatów mniszka lekarskiego,

1 kg cukru,

2 litry wody,

50 g drożdży winiarskich.

Sposób przygotowania: Wymieszaj wszystkie składniki w dużym czystym słoju i odstaw na 4 tygodnie w ciepłe i ciemne miejsce. Po tym czasie przecedź i przelej wino do ciemnych butelek. Pij po małym kieliszku trzy razy dziennie przed posiłkami.

Nalewka z mniszka lekarskiego jest zazwyczaj dobrze tolerowana i bezpieczna w stosowaniu. Jeżeli jednak przyjmujesz leki, to skonsultuj się wcześniej z lekarzem, ponieważ preparaty na bazie tej rośliny mogą wchodzić w interakcje. Nalewka z mniszka lekarskiego nie jest przeznaczona dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci.

Mniszek lekarski nie powinien być także przyjmowany w przypadku zablokowania dróg żółciowych lub zapalenia pęcherzyka żółciowego. Dodatkowo uważać powinny osoby z chorobą wrzodową, ponieważ nalewka może powodować podrażnienia układu pokarmowego. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest oczywiście uczulenie na tę roślinę.

Mniszek lekarski jest rośliną bezpieczną, nietoksyczną i jadalną w całości, bardzo rzadko powoduje skutki uboczne. Jeśli już one się pojawią, to są to zazwyczaj reakcje alergiczne lub dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. biegunka, wzdęcia, niestrawność). Jeżeli wystąpią u ciebie jakiekolwiek działania niepożądane po spożyciu nalewki z mniszka lekarskiego, przerwij jej stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

