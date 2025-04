Muchomor czerwony (Amanita muscaria) to niejadalny i trujący grzyb należący do muchomorowatych. Ma charakterystyczny czerwony kapelusz z białymi plamkami. Ostatnio pojawiła się moda na spożywanie muchomorów w celach leczniczych. Jedną z form jest picie nalewki z muchomora. Trend jest promowany również przez niektórych celebrytów. Lekarze alarmują, że jest to bardzo niebezpieczna praktyka i nie powinniśmy w żadnej postaci spożywać muchomora czerwonego. Reakcja organizmu po kontakcie z toksynami zawartymi w grzybach jest nieprzewidywalna.

Spis treści:

Tradycyjnie muchomor czerwony (łac. Amanita muscaria) był używany w lecznictwie od wieków na Syberii czy w niektórych regionach Skandynawii. Preparaty z muchomora stosowano zarówno miejscowo, jak i wewnętrznie. Jego zwolennicy uważają, że grzyb ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe i pobudzające. Badania nie potwierdzają jego skuteczności, chociaż istnieją pewne doniesienia, że związki w nim obecne mogą działać terapeutycznie, np. przeciwnowotworowo.

Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zbadali, w jakim celu stosowany jest muchomor oraz jakie są skutki uboczne picia nalewki z muchomora i jedzenia suszonych muchomorów. Okazało się, że kobiety przyjmowały nalewkę z muchomora na problemy skórne i dolegliwości bólowe (np. ból głowy), a mężczyźni — suszone muchomory w celu złagodzenia stresu, depresji i poprawy snu. Główne skutki uboczne po spożyciu muchomora to ból głowy, ból brzucha i ospałość. Kobietom spożywającym nalewkę dokuczał najbardziej ból głowy.

Nalewka z muchomora jest też polecana przez zwolenników tej metody do stosowania miejscowego na bóle stawów i stany zapalne związane z chorobami, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów czy zwyrodnienia.

Picie nalewki z muchomora jest ryzykowne i niebezpieczne. Muchomor to grzyb niejadalny i trujący, który nie traci toksycznych właściwości podczas gotowania. Za zatrucie muchomorem czerwonym odpowiadają związki: kwas ibotenowy, muscimol, muskazon i muskardyna. Ale też mogą to być metale ciężkie, skumulowane w grzybach, np. rtęć. Zatrucie może mieć poważne konsekwencje, włącznie z uszkodzeniem układu nerwowego.

Spożycie muchomora czerwonego w postaci nalewki (czy w innej formie) może wywołać różnorodne objawy zatrucia:

Objawy zatrucia pojawiają się w czasie od 30 do 90 minut po spożyciu grzybów i mogą utrzymać się nawet przez kilka dni. Gdy dojdzie do zatrucia muchomorem czerwonym, pilnie trzeba udać się po pomoc lekarską.