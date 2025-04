Spis treści:

Napar z goździków, to napar sporządzany z ususzonych pąków goździkowca korzennego (łac. Syzygium aromaticum). Jest to ceniona przyprawa, którą wykorzystuje się też w medycynie naturalnej. Uważa się, że napar z goździków działa:

Właściwości lecznicze goździków to w dużej mierze zasługa głównego składnika aktywnego olejku goździkowego – eugenolu. Jest to bezbarwna, oleista substancja nadającej roślinie charakterystyczny korzenny zapach. Zawartość eugenolu w goździkach waha się od 45 do 90%. Pewna jego ilość występuje w naparze, co sprawia, że może być pomocny przy różnych problemach zdrowotnych.

Napar z goździków stosowany jest głównie jako domowy środek na poprawę trawienia, ból zęba i przeziębienie. Herbata z wysuszonych pączków goździkowca ma bardzo dużo potencjalnych zastosowań.

Wdychanie pary z goździków łagodzi objawy infekcji dróg oddechowych, takie jak zatkany nos, katar i kaszel. Niektórzy polecają również picie naparu w trakcie przeziębienia w celu zwalczenia drobnoustrojów.

Często napar z goździków jest polecany na zakażenie pasożytami. W badaniach dowiedziono, że eugenol pomaga likwidować niektóre pasożyty, np. wywołujące lambliozę (giardiozę), leiszmaniozę, włośnicę, trypanosomozę czy schistosomatozę. Doświadczenia te mają jednak sporo ograniczeń i picie naparu z goździków można uznać jedynie za metodę wspomagającą leczenie infekcji parazytami.

Istnieją niewielkie badania przeprowadzone na zwierzętach, które dowodzą, że stosowanie ekstraktu z goździków powodowało większą redukcję masę ciała i tłuszczu brzusznego w porównaniu z grupą kontrolną. To mogłoby wskazywać, że picie naparu z goździków działa odchudzająco, brakuje jednak na to twardych dowodów.

Kilka badań sugeruje, że napar z goździków jest przydatny w obniżaniu cukru we krwi i poprawia insulinowrażliwość. Jednak nie jest to oficjalnie zalecana metoda, a co więcej, stosowana bez konsultacji z lekarzem stanowi zagrożenie dla zdrowia. Poza tym w doświadczeniach stosowano ekstrakty z goździków.

Napary z goździków mogą łagodzić ból i obrzęk stawów, co jest zasługą działania przeciwzapalnego. Pamiętaj jednak, żeby w przypadku problemów ze stawami przede wszystkim skonsultować się ze specjalistą, gdyż domowe sposoby radzenia sobie mogą nie wystarczyć.

Napój ten może być też stosowany jako środek przeciwzakrzepowy. Według badań ma działanie rozrzedzające krew, dlatego preparaty na bazie goździków są teoretycznie pomocne dla osób z ryzykiem zakrzepicy.

Chociaż stosowanie naparu z goździków w celach leczniczych ma wielu zwolenników, to brakuje wystarczających dowodów naukowych na skuteczność preparatu. Wiele badań dotyczy stosowania nie naparu, a ekstraktu z goździków, oraz zwierząt, dlatego zalecana jest ostrożność i pohamowanie entuzjazmu.

Jeżeli zdecydujesz się zastosować napar z goździków w celach zdrowotnych, to przygotuj go według tego przepisu. Powinieneś wykorzystać suszone całe goździki. Oto przepis:

Przestrzegaj zaleceń dotyczących pory picia i dawkowania. Zazwyczaj napar z goździków można pić 2-3 razy dziennie nie dłużej niż 3 tygodnie.

Jak pić napar z goździków na konkretne dolegliwości:

Stosowanie naparu z goździków jest na ogół bezpieczne i dobrze tolerowane, ale w nadmiarze może szkodzić. Goździki są lekko toksyczne, dlatego nie można stosować ich zbyt długo i w znacznej ilości. Z tą metodą wiążą się też zagrożenia dotyczące konkretnych grup osób. Spożywanie naparu może zbytnio obniżać glukozę we krwi (zwłaszcza dotyczy to osób stosujących leki przeciwcukrzycowe) oraz może też zwiększać ryzyko krwawień.

Naukowcy ostrzegają, że ekstrakt z goździków, gdy zostanie przedawkowany, jest niebezpieczny. Dawka toksyczna dla dzieci to już 5-10 ml i może spowodować śpiączkę, uszkodzenie wątroby i drgawki. Dobra wiadomość jest taka, że napar stosowany zgodnie z zaleceniami trudno jest przedawkować.

Każdy ziołowy napar, w tym też napar z goździków, może wywołać skutki uboczne. Za najłagodniejsze uznaje się lekkie dolegliwości trawienne (ból brzucha, nudności) - gdy się pojawią, przerwij kurację. Być może nie jest to preparat dla ciebie. Nadużywanie naparów może prowadzić do odwodnienia, dlatego ważne jest picie płynów w trakcie stosowania.

Istnieje też zagrożenie pojawienia się poważnych skutków ubocznych. Literatura medyczna opisuje np. przypadek uszkodzenia wątroby związany z przyjmowaniem ekstraktu z goździków. Przy czym ma on znacznie większe stężenie związków aktywnych niż samodzielnie przyrządzone ziołowe napary.

Kto powinien uważać? Z pewnością taką grupą są osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi - nie powinny na własną rękę leczyć się naparami z goździków. Zrezygnować z tej metody powinny także kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby przyjmujące leki przeciwcukrzycowe. Jest to też środek odradzany dzieciom.

Napar z goździków jest zdrowy i dobrze tolerowany, ale jak w przypadku każdego domowego środka, ważny jest umiar. Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojej sytuacji, najlepiej skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji.