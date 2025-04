Spis treści:

Liść laurowy (liść wawrzynu, liść bobkowy) jest to część rośliny o nazwie wawrzyn szlachetny (łac. Laurus nobilis). Wawrzyn to wieczniezielony krzew lub drzewo, które może osiągać nawet do 8 m wysokości. Można uprawiać go wewnątrz i na zewnątrz budynków, chociaż nie jest pod tym względem zbyt popularny.

W ziołolecznictwie liść laurowy jest stosowany na przeróżne dolegliwości takie jak np. kaszel, ból gardła, reumatyzm i choroby skóry. Właściwości zdrowotne rośliny częściowo potwierdzają badania, ale fakty są takie, że jest niewiele twardych danych na temat skuteczności leczniczego działania u ludzi.

Liście laurowe posiadają szereg potencjalnych korzystnych dla zdrowia właściwości: leczniczych i profilaktycznych. Takie posiada też napar z rośliny. Może być stosowany wewnętrznie - do picia, zewnętrznie na skórę - do przemywania albo w formie okładów, a także do inhalacji.

Związki zawarte w liściach laurowych działają:

antyoksydacyjnie,

przeciwbakteryjnie,

przeciwwirusowo,

ściągająco,

stymulująco na odporność,

przeciw skurczom oskrzeli,

przeciwgrzybiczo,

ochronnie na DNA,

przeciwbólowo,

przeciwzapalnie,

napotnie,

moczopędnie,

uspokajająco,

poprawiają gojenie ran.

Tak wszechstronna moc liści laurowych to zasługa wielu związków bioaktywnych obecnych w roślinie, zwłaszcza wchodzących w skład olejku eterycznego. Eksperci wśród cenionych związków obecnych w liściach laurowych, które wspierają zdrowie, wymieniają:

linalol,

flawonoidy,

antocyjany,

eugenol,

garbniki,

alkaloidy.

chawikol metylowy.

Napar z liści laurowych to jedna z najczęściej stosowanych postaci tej rośliny w ziołolecznictwie.

Do przygotowania naparu z liści laurowych potrzebujesz suszonych liści, wody i wolnej chwili.

Włóż 6 g pokruszonych liści laurowych (standardowe opakowanie przyprawy) do garnka i zalej 300 ml wrzącej wody. Gotuj całość przez około 5-10 minut. Następnie płyn ostudź i popijaj w ciągu całego dnia małymi łykami. Nie pij dużej ilości naparu z liści laurowych w krótkim czasie. Możesz podzielić na dwie porcje: na rano i wieczór.

Co ważne, picie naparu stosuje się doraźnie, nie wolno spożywać go zbyt długo, gdyż wykazuje działanie szkodliwe. Cała kuracja herbatą z liści laurowych nie powinna trwać dłużej niż 3-5 dni. Stosowany miejscowo napar, np. w formie okładów, jest zdecydowanie bezpieczniejszy i nie wiąże się z ograniczeniami czasowymi.

Wprawdzie jest niewiele badań potwierdzających, że picie naparów z liści laurowych ma działanie lecznicze u ludzi, to jednak dowiedziono, że składniki rośliny mogą wywierać wielowymiarowy pozytywny wpływ na zdrowie. Brakuje danych co do stopnia przyswajania związków w niej obecnych oraz bezpiecznego dawkowania. W pracach naukowych stosowano ją krótko, bo 10-30 dni i w małych grupach ludzi. Jeżeli planujesz wykorzystać w celach zdrowotnych herbatę z liści wawrzynu, to poniżej znajdziesz wybrane zdrowotne zastosowania napoju.

Napar z liści laurowych na przeziębienie

Napar z liści laurowych zawiera olejki eteryczne, które mogą łagodzić objawy infekcji, jak przeziębienie i grypa. Badacze zwracają uwagę szczególnie na przydatność liści laurowych w leczeniu kaszlu. Można stosować na ten suchy i mokry, a pozytywne efekty picia laurowej herbaty mają wynikać z zawartości związków o działaniu przeciwzapalnym, wykrztuśnym, przeciwdrobnoustrojowym, napotnym i poprawiającym działanie układu odpornościowego. Napar sprawdzi się też jako środek do inhalacji przy infekcji.

Napar z liści laurowych na pasożyty

Picie naparu z liści laurowych jest mało popularnym domowym sposobem na pasożyty. Niestety brakuje dowodów potwierdzających skuteczność tej rośliny w walce z robakami takimi jak owsiki, tasiemiec, glista czy lamblia, które atakują ludzki układ pokarmowy. Z pewnością nie należy stosować tego środka na pasożyty u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących. Więcej: Liść laurowy na pasożyty

Napar z liści laurowych na bolące stawy

Choroby stawów, bóle reumatyczne i obrzęki to popularne zastosowania naparu z liścia laurowego. Potencjalna skuteczność wynika z obecności w liściu wawrzynu laktonów seskwiterpenowych, które mają działanie przeciwzapalne, dzięki czemu mogą łagodzić objawy choroby stawów. W liściach laurowych znajdują się też składniki o właściwościach przeciwbólowych, ale działają bardzo łagodnie i mogą nie być wystarczające, gdy stawy są poważnie nadwyrężone. Wydaje się, że zamiast picia naparu z liścia laurowego na stawy, bardziej pomocne w tym przypadku może być zastosowanie tego zioła w formie nalewki do wcierania, olejku lub okładów. Przeczytaj też: babcine sposoby na ból kolan.

Napar z liści laurowych na problemy ze snem

Napar z liści laurowych ma działanie uspokajające i spowalniające funkcje motoryczne, dlatego może być doraźnym lekarstwem na bezsenność i nadmierny stres. Aromat wawrzynu sprawia, że odpoczynek jest u niektórych bardziej efektywny, a sen głębszy. Niestety brakuje badań, które dałyby całkowicie zielone światło do stosowania liścia laurowego w przypadku problemów ze spaniem. Więcej: Liść laurowy na sen.

Napar z liści laurowych na infekcje grzybicze

Liście laurowe mają potwierdzone naukowo działanie przeciwdrobnoustrojowe, w tym eliminujące grzyby, co wynika z obecności trepenów i innych składników. Na grzybicę najlepiej przemywać naparem z liści laurowych zmienione chorobowo miejsca. Zaleca się nakładanie płynu na te obszary skóry 2-3 razy dziennie. Więcej: Liść laurowy na grzybicę.

Napar z liści laurowych na haluksy i ostrogi piętowe

Kolejnym zastosowaniem naparu z liści laurowych są zmiany na stopach takie jak haluksy i ostrogi piętowe. Robienie okładów i przemywanie może zmniejszać bolesność, stan zapalny i obrzęk towarzyszący tym zniekształceniom struktur kostnych. Wypróbuj liście w formie okładu, naparu do picia lub nalewki do smarowania. Nie wyleczą one tych zmian, ale mogą nieco złagodzić przykre symptomy. Więcej: liść laurowy na haluksy i liść laurowy na ostrogi piętowe.

Sprawdź też, w czym może pomóc moczenie nóg w liściach laurowych.

Napar z liści laurowych na żylaki

Żylaki nóg to najczęstsza choroba żył. Ze względu na ściągające i przeciwzapalne właściwości liści wawrzynu, niektórzy polecają je na żylaki. Naparem smaruj chore miejsca lub stosuj w formie okładów. Aby przygotować kompres z liści laurowych na żylaki, gotuj 20 liści w niewielkiej ilości wody przez 5 minut, zanurz w lekko ostudzonym wywarze bawełnianą gazę i połóż na żylaki na ok. 10 minut. Pomagają również naprzemienne zimne i ciepłe prysznice, dlatego po ciepłych okładach możesz polać nogi chłodną wodą zaczynając od stóp. W ten sposób poprawisz krążenie krwi.

Napar z liści laurowych na dnę moczanową (reumatyzm)

Dna moczanowa jest to przewlekła choroba przebiegająca z nawracającym zapaleniem stawów, której przyczyną jest wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi. Objawia się napadam silnego bólu w obrębie stawu, głównie palucha. Bolesne ataki powodują, że chorzy szukają ratunku w różnych środkach. Napary z liści laurowych wykazują działanie obniżające poziom kwasu moczowego w organizmie. Doraźnie na dnę moczanową można pić herbatę z tej rośliny, albo okładać chore miejsca. Więcej: liście laurowe na dnę moczanową.

Napar z liści laurowych na migrenę

Napar z liści laurowych na migrenę to kolejne zastosowanie tej rośliny. Potencjalne korzyści mogą wynikać z działania uspokajającego i przeciwbólowego wawrzynu. Tradycyjnie zastosowanie przy bólu głowy polegało na trzymaniu liści w nozdrzach. Inne opcje to picie naparów, inhalacje lub wmasowywanie olejku laurowego w skronie. Nie ma bezpośrednich badań, które jednoznacznie potwierdziłyby skuteczność tej metody.

Liść laurowy na cukrzycę

W badaniach składniki liścia laurowego faktycznie wykazują działanie obniżające poziom glukozy we krwi oraz zapobiegające skokom cukru po posiłkach, jednak nie ma przesłanek naukowych ku temu, aby polecać je chorym na cukrzycę czy insulinooporność. Diabetycy nie powinni sięgać po tę metodę bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może być z tego więcej szkody niż pożytku. Przyjmowanie naparów z liścia laurowego może wpływać negatywnie na kontrolę glikemii. Więcej: Liść laurowy na cukrzycę.

Liść laurowy na odchudzanie

Picie naparów z liścia laurowego może wspomagać działanie układu pokarmowego i regulować poziom glukozy we krwi, ale na próżno szukać doniesień medycznych potwierdzających, że liść laurowy ma właściwości odchudzające. Co więcej, nie można pić naparów dłużej niż kilka dni, a w tym czasie nie osiągniemy żadnych efektów niezależnie od metody. Spróbuj bezpieczniejszych i skuteczniejszych sposobów, które znajdziesz np. tutaj: dieta odchudzająca - zasady.

Napar z liści laurowych na problemy skórne, rany i trądzik

Jedno z pewniejszych działań przypisywanych liściom laurowym to przyspieszanie gojenia ran. Roślina ta działa ściągająco, bakteriobójczo i przeciwzapalnie, dlatego naparem można przemywać miejsca z trądzikiem lub wypryskami. Ponoć wywar rozjaśnia przebarwienia i zapobiega powstawaniu kolejnych niedoskonałości. Wypróbuj jeżeli twój problem ma łagodne nasilenie, przy znacznych problemach ze skórą (zmiany ropne, guzki), potrzebna jest pomoc specjalisty. Przed zastosowaniem naparów lub olejku z liści laurowych, należy wykonać próbę uczuleniową.

Więcej: Liście laurowe na trądzik.

Napar z liści laurowych na łupież

Napar z liści laurowych jest też wykorzystywany na łupież. Należy wmasowywać go w skórę głowy, pozostawić na około godzinę, a następnie umyć włosy szamponem. Stosuj do momentu, gdy zauważysz ustąpienie łupieżu. Liście laurowe na łupież to metoda polecana ze względu na właściwości przeciwgrzybicze i antyseptyczne.

Liście laurowe na problemy z trawieniem

W tym zestawieniu nie może zabraknąć zastosowania naparu z liści laurowych na dolegliwości trawienne. Roślina działa żółciopędnie, wiatropędnie, wspiera proces trawienia tłuszczów i pracę wątroby. Doraźne zastosowanie herbaty z lauru może złagodzić wzdęcia, niestrawność, a nawet biegunkę i objawy zatrucia pokarmowego.

Chociaż napary z liści laurowych stosowane z umiarem są dobrze tolerowane przez organizm, to jednak zdarzają się skutki uboczne, a niektóre osoby w ogóle nie powinny pić tego napoju. Jest to silnie działająca roślina, a przyjmowanie jej w dużych ilościach powoduje działanie toksyczne. Możliwe działania niepożądane, które powinny skłonić cię do zaprzestania przyjmowania naparu z liści laurowych, to:

objawy alergii, takie jak wysypka, swędzenie skóry,

wzdęcia,

nudności lub wymioty,

ból brzucha,

biegunka lub zaparcie,

nadmierna senność,

zawroty głowy.

Na stosowanie naparów z liści laurowych w dawkach terapeutycznych powinny uważać osoby z cukrzycą, gdyż surowiec może spowodować nadmierne obniżenie poziomu glukozy we krwi z powodu interakcji z lekami przeciwcukrzycowymi. Odradzane jest także używanie przed zabiegami chirurgicznymi ze znieczuleniem, ponieważ liść laurowy działa spowalniająco na pracę mózgu, co zwiększa ryzyko np. trudności z oddychaniem. Z tego samego powodu nie powinno łączyć się preparatów z liścia laurowego z lekami nasennymi i uspokajającymi. Stosowanie w nadmiarze lub długotrwale u każdej osoby może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W razie pojawienia się działań niepożądanych, przerwij kurację.

