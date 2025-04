Spis treści:

Tymianek (łac. Thymus vulgaris), inaczej macierzanka tymianek, to roślina zielna o przyjemnym zapachu stosowana w kuchni, która ma właściwości lecznicze. Tymianek można stosować w formie naparu do picia, przemywania i płukania. Napar z tymianku wykazuje działanie przeciwko chorobotwórczym drobnoustrojom i łagodzi stan zapalny. Poza tym działa wykrztuśne.

Dowiedziono również, że preparaty na bazie tej rośliny wykazują właściwości rozkurczowe, uspokajające i wspomagające trawienie. Co więcej, napar działa ściągająco i wspomaga proces gojenia. Liczne prozdrowotne właściwości naparu z tymianku sprawiają, że sprawdzi się on przy niejednej dolegliwości. Warto o tym pamiętać, bo wydaje się rośliną niedocenianą, a mającą udowodnioną skuteczność.

Właściwości lecznicze naparu z tymianku są zasługą obecności w roślinie cennych składników, w tym olejków eterycznych. Głównym aktywnym związkiem olejku tymiankowego jest przeciwutleniacz tymol, który działa przeciwdrobnoustrojowo i przeciwzapalnie, oraz karwakrol (działa antyspetycznie). Napar zawiera również flawonoidy i przeciwutleniacze fenolowe taki jak np. zeaksantyna, luteina, tymonina, witaminy A, C i z grypy B, składniki mineralne (np. żelazo, potas, magnez).

Napar z tymianku można stosować wewnętrzne (do picia) lub zewnętrznie (np. do płukania gardła, przemywania skóry) na różne dolegliwości.

Napar z tymianku stosuje się na:

Przygotowanie naparu z tymianku:

Napar z tymianku ma właściwości wykrztuśne, dlatego na kaszel stosuj go najpóźniej do godziny 16-17, by swoim działaniem nie zakłócał snu.

Jak długo można stosować napar z tymianku? Napar z tymianku najlepiej pij tylko doraźnie w razie wystąpienia dolegliwości, nie dłużej niż przez 1-2 tygodnie.

Tymianek jest naturalnym środkiem wykrztuśnym stosowanym powszechnie w syropach na kaszel. Badania dowodzą, że napar z tymianku pomaga łagodzić kaszel, zmniejsza jego nasilenie i długość trwania.

Można tę roślinę z powodzeniem wykorzystać jako jedną z form domowego leczenia. Tymianek na kaszel można przyjmować w formie naparu do picia i płukania gardła. Innymi metodami jest też picie syropu lub wykorzystanie tymianku do inhalacji.

Napary z tymianku są często polecanym domowym i naturalnym środkiem na kaszel u dzieci. Niektóre badania potwierdzają skuteczność rośliny na tę dolegliwość u maluchów, ale należy pamiętać, aby nie stosować naparu u niemowląt ze względu na zawartość olejków eterycznych. Rozważ u najmłodszych inne sposoby na kaszel u dzieci, jak inhalacje z soli fizjologicznej.

Jest kilka badań, które sugerują, że napar z tymianku może być pomocny przy kaszlu u dzieci. Potrzeba jednak więcej danych, bo jest ich niewiele. W badaniu, które ukazało się na łamach Fortschritte der Medizin, oceniono działanie syropu z tymiankiem na zapalenie oskrzeli z produktywnym kaszlem u dzieci. Preparat okazał się efektywny. Stosowany zgodnie z zaleceniami był dobrze tolerowany przez małych pacjentów. Przyjmowanie leku na bazie tymianku doprowadziło do wyraźnego złagodzenia kaszlu.

Badanie opublikowane w piśmie Allergologia et Immunopathologia w 2024 roku dowodzi, że tymianek łagodził kaszel u dzieci związany z astmą. Według badaczy ta roślina może działać wspomagająco w leczeniu zaostrzenia astmy, ale nie wolno zastępować tym środkiem leków przepisanych przez specjalistę.

Napar z tymianku sprawdzi się nie tylko na kaszel, ale też na inne objawy występujące przy infekcji, takie jak katar i ból gardła. Jest to zasługą właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych i przeciwzapalnych rośliny.

Zastosowanie naparu z tymianku na objawy infekcji:

Tymianek ma właściwości wspomagające trawienie, uspokajające i rozkurczowe, dlatego picie naparu z tego ziela może łagodzić takie dolegliwości jak ból brzucha, skurcze, uczucie ciężkości i wzdęcia.

Tymianek działa też pobudzająco na apetyt. Sprawdzi się np. u osób, które nie mogą jeść z powodu stresu. Jak stosować napar z tymianku na trawienie? Pij go 1-2 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem lub po jedzeniu.

Chociaż picie naparu z tymianku jest dla większości osób dobrze tolerowane, a tymol, składnik aktywny tymianku, został uznany przez FDA za ogólnie bezpieczny, to jak każda roślina lecznicza, również ta może powodować skutki uboczne. Nie jest też przeznaczona dla wszystkich. Dolegliwości po naparze z tymianku pojawiają się częściej po spożyciu dużej ilości i mogą to być:

U osób uczulonych na tymianek mogą wystąpić objawy alergii, takie jak wysypka oraz dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Według badań tymianek może być toksyczny, gdy jest spożyty w nadmiarze. Badanie przeprowadzone na szczurach dowiodło, że bardzo wysokie dawki olejku eterycznego z tymianku były trujące. Toksyczność zaobserwowano przy dawkach olejku wynoszących 500 miligramów na kilogram (mg/kg) masy ciała na dzień w 28-dniowym badaniu. Pojawiły się problemy z oddychaniem i zapalenie wątroby.

Aby zapobiec skutkom ubocznym po naparze z tymianku, stosuj go doraźnie i w umiarkowanej ilości.

Naparów z tymianku nie mogą stosować osoby uczulone na tę roślinę. Ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Nadmiaru powinny unikać osoby z chorobami układu pokarmowego (refluks, wrzody żołądka, nadkwasota), ponieważ herbata tymiankowa może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego.