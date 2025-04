Napar

Sposób przygotowania ziół do spożycia. Przygotowanie polega na umieszczeniu liści, łodyg, lub kwiatów, zalewaniu przegotowaną wodą, przykryciu i odstawieniu do zaparzenia na kilkanaście minut. Naparu nie należy przechowywać dłużej nić dwa dni. Najczęstsze zioła wykorzystywane do sporządzania naparów: koper włoski, mięta, lawenda.