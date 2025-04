Niskie dawki – możliwy korzystny efekt

Narkotyki są substancjami chemicznymi, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Od wieków znane są ich wartości lecznicze, jednak skuteczność wykazują w niezmiernie niskich dawkach.

Odkąd odkryto możliwości ich działania euforyzującego – przez to znalazły one nielegalne zastosowanie degradując społeczeństwa i wprowadzając jednostki w stan uzależnienia.

Wpływ narkotyków na mózg

Obecnie trwają badania nad wykorzystaniem narkotyków w medycynie w leczeniu chorób psychiatrycznych i neurologicznych. Zmieniają one bowiem parametry przekazywania nerwowego i wpływają tym samym na zmniejszenie objawów niektórych chorób.

Aby schematy takiego leczenia mogły wejść do codziennej praktyki lekarskiej, niezbędne są badania na szeroką skalę obejmujące skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania.

Badania nad LSD

W najnowszych badaniach uczonych amerykańskich zastanawiano się nad zastosowaniem LSD w leczeniu uzależnienia od alkoholu, leków uspokajających, opium oraz heroiny. Okazało się, że w ekstremalnie niskich dawkach i pod odpowiednią kontrolą lekarską u niektórych pacjentów (ok. 50%) potwierdzono skuteczność tego narkotyku.

LSD zmniejsza również objawy lękowe u pacjentów nowotworowych oraz może być pomocny w leczeniu depresji. Zmniejsza ponadto częstotliwość napadów klasterowego bólu głowy.

Zastosowanie niskich dawek ecstasy

W badaniach naukowych zostało udowodnione, że ecstasy może obniżać lęk i jego działanie w warunkach terapeutycznych może zapewniać równowagę emocjonalną.

Działanie ecstasy zmniejsza objawy choroby Parkinsona, ponieważ pomaga uwalniać serotoninę w ośrodkowym układzie nerwowym. Przydatna wydaje się również w leczeniu zespołu stresu pourazowego.

Kokaina w medycynie

Kokaina w niewielkich stężeniach od lat używana jest do wykonywania znieczulenia miejscowego w laryngologii i okulistyce. Mimo iż jej inne zastosowania zastąpiono lekami o mniejszej ilości działań niepożądanych, w niektórych krajach stosuje się ją nadal jako lek obniżający napięcie mięśniowe oraz łagodzący objawy choroby lokomocyjnej.

Heroina i morfina

Mimo że zagrożenia związane ze stosowaniem heroiny są dobrze znane, szczególnie tendencja do uzależnienia i przedawkowywania, narkotyk ten jest nadal jednym z najbardziej skutecznych środków przeciwbólowych w terapii bólu o ekstremalnym nasileniu, na przykład u pacjentów z nowotworami.

Podobnie jest z morfiną.

Skuteczność amfetaminy

Prace nad zastosowaniem amfetaminy w terapii nadal trwają. Jej zastosowanie może okazać się przydatne w leczeniu narkolepsji oraz ADHD. Badania przeprowadzone w Karolinska Institute w Szwecji wykazały, że leczenie może być również pomocne u chorych, którzy w ostatnim czasie zostali sparaliżowani przez udar mózgu.

Pamiętajmy, że używanie narkotyków w medycynie odbywa się zawsze pod ścisłą kontrolą lekarza i w minimalnych dawkach. Nie od dziś wiadomo, że zażywanie tego typu substancji odurzających na własną rękę prowadzi do silnych uzależnień, a w konsekwencji może doprowadzić nawet do śmierci!