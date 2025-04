Czy twoja skóra jest uboga w wodę i składniki natłuszczające? Magazynuje tylko niewielkie ilości wody? Ma drobne pory i wykazuje skłonności do zmarszczek? Sucha skóra łatwo ulega napięciom. Wynika z tego, że twoja cera jest zwiotczała i wrażliwa.

Jak w takim przypadku pielęgnować skórę? Stosuj chłodną wodę i mydło natłuszczające. Oto kilka propozycji ziołowych kosmetyków, które możesz zastosować.

Maseczka z trzech ziół

Łyżkę liści szałwii i kwiatu rumianku wymieszaj z łyżką ziela rozmarynu. Całość zalej niewielką ilością wrzątku. Powinna powstać gęsta papka. Gdy mikstura wystygnie, posmaruj nią skórę twarzy. Zmyj ciepłą wodą po 15 minutach. Następnie przetrzyj buzię tonikiem i wklep krem nawilżający.

Tonik z mięty i rumianku

Litrem wytrawnego białego wina zalej 4 łyżki liści mięty i 4 łyżki kwiatu rumianku. Odstaw w butelce na około 2 tygodnie. Następnie przecedź i rozlej do małych buteleczek. Tonik stosuj do przemywania twarzy.

Twoja skóra produkuje łój w nadmiernych ilościach. Jest porowata, błyszcząca i wykazuje skłonności do zaskórników. Zaskórniki to czopy ropno-łojowe, które najczęściej powstają w strefie T (broda, nos i czoło). W przypadku cery tłustej, łojotokowej i trądzikowej unikaj kremów natłuszczających. Do pielęgnacji cery tłustej możesz wykorzystać dobrodziejstwa natury.

Maseczka z czterech ziół

Przygotuj po pół łyżeczki ziela skrzypu, kwiatu rumianku, ziela bratka polnego i ziela skrzypu. Wymieszaj zioła dokładnie i zalej wrzątkiem, aby otrzymać gęstą papkę. Posmaruj twarz i po 15 minutach zmyj ciepłą wodą. Buzię przetrzyj tonikiem i wklep krem nawilżający.



Maseczka ze słonecznika

1 łyżeczkę płynnego miodu połącz z garścią zmielonych pestek słonecznika. Do tego dolej taką ilość gorącej wody, aby po wymieszaniu powstała papka. Posmaruj twarz a po 30 minutach zmyj ciepłą wodą. Przetrzyj buzię tonikiem i zastosuj krem nawilżający.

Tonik z rozmarynu, rumianku i mięty

1 łyżkę liści rozmarynu, kwiatu rumianku i liści mięty zalej 1 litrem wytrawnego białego wina. Po dwóch tygodniach przecedź i rozlej do buteleczek. Tonik stosuj do przemywania twarzy.

Jeśli skóra jest różowa, gładka, jędrna i dobrze odżywiona oznacza, że masz cerę normalną. Taka cera właściwie reaguje na zmienne warunki atmosferyczne. Na skórze nie występują zaskórniki i plamy barwnikowe. Powszechnie uważa się, że taka cera występuje tylko u dzieci przed okresem dojrzewania. Do pielęgnacji skóry normalnej użyj jabłko i len.

Maseczka z jabłka i szałwii

Jabłko dokładnie umyj i obierz. Następnie usuń z niego gniazda nasienne i zmiksuj z 2 łyżkami miodu płynnego i łyżką liści szałwii. Powstałą papką posmaruj skórę twarzy. Zmy6j ciepłą wodą po 15 minutach. Przetrzyj twarz tonikiem i wklep krem nawilżający.

Maseczka z lnu

Maseczka ma za zadanie wygładzić skórę twarzy.

1 łyżkę siemienia lnianego zagotuj w 1 szklance wody. Po ostygnięciu posmaruj papką skórę twarzy. Po 15 minutach zmyj ciepłą wodą i przetrzyj twarz tonikiem. Na koniec wklep krem nawilżający.