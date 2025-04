Reklama

Słysząc zwrot "olejki eteryczne", widzimy oczami wyobraźni kominek aromaterapeutyczny i unoszące się z niego wonne opary. Rzeczywiście, związki te odpowiadają za charakterystyczne zapachy roślin, ale ich zapachy wcale nie muszą być przyjemne. Czosnek na przykład zawiera olejki eteryczne w dużych ilościach. W jego przypadku jednak bardziej niż miła woń olejków liczy się ich lecznicze działanie.



Zarazki na celowniku

Większość olejków lotnych ma właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Znamy ponad 2000 związków chemicznych, które wchodzą w skład olejków eterycznych. Najważniejszymi z nich są różnego rodzaju terpeny. Badacze sądzą, że działają one bezpośrednio na bakterie, niszcząc ich materiał genetyczny lub uszkadzając ściany komórkowe.

Czosnek jest najsilniejszy

Wśród wszystkich olejków eterycznych największą moc ma ten zawarty w czosnku. Składa się on głównie z alliiny, która po zmiażdżeniu ząbka przekształca się w allicynę. Substancja ta skutecznie zabija bakterie. To właśnie ona odpowiada za charakterystyczny, ostry zapach czosnku.

Niestety, allicyna i inne, podobne jej związki siarkowe są bardzo nietrwałe i trudno produkować z nich wartościowe preparaty. Najlepszą kuracją jest więc jedzenie świeżego czosnku.



Inne naturalne antybiotyki

Podobne cechy wykazują też substancje lotne zawarte w eukaliptusie, tymianku i szałwii. Niszczą one bakterie (głównie gronkowce i paciorkowce). Dlatego tak często wykorzystuje się je w leczeniu chorób dróg oddechowych oraz zakażeń jamy ustnej. Ze względu na ich przyjemny, odświeżający smak producenci chętnie dodają je do cukierków, pastylek i syropów. Właściwości przeciwwirusowe natomiast mają olejki sosnowy, świerkowy i jałowcowy. Głównym składnikiem, który występuje w roślinach iglastych, jest pinen. Trzeba jednak zachować szczególną ostrożność, kurując się olejkiem jałowcowym, bo jego przedawkowanie może doprowadzić do uszkodzenia wątroby i nerek.

Sposoby stosowania

Olejków eterycznych używa się zazwyczaj do inhalacji lub przemywania. Odkażająco na drogi oddechowe i zatoki działa na przykład wdychanie oparów olejku lawendowego i eukaliptusowego. Po 5 kropli każdego z nich wlewamy do pół litra wrzącej wody i wdychamy najpierw jednym, potem drugim przewodem nosowym. Powtarzamy zabieg 3 razy dziennie.

W ten sam sposób możemy stosować mieszankę olejku eukaliptusowego, kosodrzewinowego (po 4,5 g) i miętowego (1 g). Do litra wrzątku wlewamy 4–6 kropli mieszanki.

Uwaga! Olejków eterycznych nie powinny stosować kobiety w ciąży i małe dzieci.

Reklama

(KG)