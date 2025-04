Ból zatok po grypie?

Zainfekowanie zatok bywa częstym powikłaniem grypy. Dzieje się tak dlatego, że osłabiony organizm nie jest w stanie do końca poradzić sobie z zalegającą wydzieliną.

Ostatnie badania dowodzą, że z 5 mln chorujących na grypę Polaków aż 76% nie pozwala sobie na realne odchorowanie i wyleżenie infekcji, co najczęściej prowadzi do ciężkich do wyleczenia powikłań.

Fora internetowe są pełne porad dotyczących bólu zatok. Każdy przypadek jest inny i każdemu pomagają inne kuracje. Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma jednego sposobu na walkę z bolącymi zatokami.

Jakie objawy wskazują na problem z zatokami?

Na problemy z zatokami wskazują głównie ból głowy i poczucie „otępienia” – ja straciłam kontakt z ciałem (pojawiło się ciągłe zmęczenie i senność), w związku z czym trudno mi było uzdrowić się moim tradycyjnym sposobem, polegającym na rozmowie z ciałem, które zapytane, zawsze odpowiada, mówiąc mi o potrzebie, jaką komunikuje poprzez dany objaw/dolegliwość, którą w jakimś stopniu lekceważyłam.

Co robić?

Przedstawię sposoby, które okazały się dla mnie pomocne:

Zaczęłam trzymać głowę w cieple (chusta lub nawet czapka), tak by rozgrzać całe czoło i głowę. Korzystanie z sauny parowej lub na podczerwień również okazało się pomocne. Wspomagałam się ziołowymi tabletkami, które pomogły w rozrzedzeniu śluzu i wydostawania się go na zewnątrz. Raz dziennie wykonywałam inhalacje z olejkiem aloesowo-sosnowym. Mam wrażenie, że pomocny też był masaż głowy olejem kokosowym. Piłam bardzo dużo płynów – to także pomagało w rozrzedzaniu zalegającej wydzieliny.

3 dni później

Już po dwóch dniach byłam w stanie wspomagać się też wizualizacjami, wyobrażając sobie, jak z mojej głowy „schodzą” wszystkie niekorzystnie dla mnie myśli i przekonania.

I już po 3 dniach od czasu, gdy odczuwałam przewlekły ból głowy i nie mogłam się schylać, cieszę się dobrym samopoczuciem. Mam wrażenie, jakbym „odkorkowała” sobie dostęp do świeżości i radości. Zupełnie inna jakość życia!

Dzielę się własnym doświadczeniem z nadzieją, że sposoby te okażą się pomocne dla osób, które spotkał podobny „przerywnik” w totalnym odczuwaniu świata – bo dla mnie było to tego rodzaju przypadek.

W razie jakichkolwiek pytań śmiało pisz na ada@wysokiewibracje.pl.

