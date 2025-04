- Bakteriobójcze masełko czosnkowe

Posiekaj drobno 2–3 ząbki czosnku. Wymieszaj je z małą ilością masła. Posmaruj nim chleb i zjedz (najlepiej na kolację).

- Syrop chrzanowy

Zetrzyj 10 dag korzenia chrzanu. Przeciśnij przez gazę lub płótno. Do soku dodaj 4 kopiaste łyżki miodu i 1/2 szklanki przegotowanej letniej wody. Wymieszaj i odstaw na pół godziny. Zlej do butelki z ciemnego szkła, zakorkuj i wstaw do lodówki. Zażywaj 2 razy dziennie po łyżeczce.

- Herbatka piernikowa

Wrzuć do szklanki saszetkę czarnej herbaty, kilka goździków i po 2 szczypty cynamonu i imbiru. Zalej wrzątkiem. Odstaw na 5 minut. Posłodź do smaku miodem. Pij 2 razy dziennie.

- Z apteki: tabletki czosnkowe, Rutinoscorbin, Ascorutical, krople Echinacea Ratiopharm.