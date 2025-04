Menopauza, czyli ostatnia miesiączka w życiu pojawia się ok. 50.-55. roku. Oznacza ona, że jajniki przestały pracować i wytwarzać żeńskie hormony płciowe. Nie ma się co łudzić – każdą kobietę czeka ten czas. Niestety, już kilka lat przed menopauzą mogą ci dokuczać tzw. objawy wypadowe. Są to: uderzenia gorąca, napadowe pocenie się, nerwowość, rozdrażnienie, kłopoty ze snem, depresja. Zachodzą też niekorzystne zmiany w organizmie – kości i układ krwionośny przestają być chronione przez hormony, wzrasta ryzyko osteoporozy i zawału. Na szczęście z wszystkimi tymi problemami zdrowotnymi można sobie poradzić stosując naturalne sposoby.

Ziołowe wspomaganie



1. Nocne poty



Wieczorem przygotuj sobie relaksacyjną kąpiel, dzięki której będziesz się mniej pocić w nocy: Wymieszaj po dwie łyżki kory dębu, suszonej mięty, szałwii, kory wierzby i ziela bukwicy. Pięć łyżeczek mieszanki zalej dwoma litrami zimnej wody. Doprowadź do wrzenia, gotuj 5 minut. Odstaw z ognia, pozostaw pół godziny pod przykryciem. Następnie przecedź i wlej wywar do wanny, uzupełnij ciepłą wodą. Odpoczywaj nie dłużej niż 15 minut. Na nadmierne pocenie się pomaga również napar z szałwii (dwie łyżeczki na szklankę wrzątku, parzyć 5 minut), wypity pół godziny przed snem.

2. Bezsenność i niepokój



W tym wypadku nieoceniona jest melisa. Pij herbatkę melisową trzy razy dziennie (zalej 2 łyżeczki ziela ¼ litra wrzątku, pozostaw pod przykryciem na 10 minut, przecedź). Bardzo skuteczne są także wyciągi z melisy (np. Melisana), które można kupić w aptece. Tak samo działa kozłek lekarski, czyli waleriana. Napar z tego ziela przygotuj tak samo jak melisy. Możesz też wymieszać obie rośliny. Do wieczornej kąpieli dodaj garść suszonej lawendy, która działa kojąco.



3. Niedobór hormonów



Soja, pluskwica groniasta i niepokalanek pieprzowy to rośliny, które zawierają fitoestrogeny – substancje, które w organizmie działają podobnie jak żeńskie hormony. Specjaliści zalecają, aby zażywać preparaty przygotowane z tzw. standaryzowanych wyciągów z tych roślin – będą skuteczniejsze. Na własną rękę możesz jadać potrawy z dodatkiem soi, pić ziołowe herbatki z liści malin lub drapacza lekarskiego (napar sporządź według przepisu na opakowaniu ziół). To doskonały naturalny sposób na menopauzę.

UWAGA: Nawet zioła mają działania uboczne, dlatego stosuje je zgodnie z opisem na opakowaniu!

Dojrzała dieta

W okresie przekwitania odpowiednio skomponowany jadłospis wspomaga organizm, który boryka się z wieloma problemami, a także zapobiega schorzeniom, na które po 50. roku życia jesteś bardziej narażona.

1. Mleko na menopauzę



Kiedy hormony przestają chronić kości, wzrasta ryzyko osteoporozy. Wiadomo, że chorobie tej trzeba zapobiegać od najmłodszych lat, ale w średnim wieku też nie jest za późno, by zadbać o kości. Pij mleko (jest źródłem najlepiej przyswajalnego wapnia), jogurty, jedz żółty ser, sardynki, rośliny strączkowe. Pamiętaj, że aby wapń dobrze się przyswoił, potrzebny jest fosfor, który znajduje się w rybach, mięsie, jajach, produktach zbożowych, serach. Ważną dla kości witaminę D wytworzy twój organizm podczas spaceru w słoneczne dni. Zimą i jesienią jedz ryby i pij tran – w nich znajduje się witamina D.

2. Warzywa na menopauzę



Dieta bogata w warzywa (zwłaszcza liściaste, gotowane na parze) pomaga utrzymać prawidłową wagę, dostarcza minerałów, takich jak magnez czy potas. Wspomaga trawienie. Pij soki z marchwi, rzepy, selera i pietruszki. Jedz sałatki z kiełkami. Gotuj lekkie, warzywne buliony.

