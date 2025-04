O zaparciach mówimy, jeżeli do wypróżnień dochodzi rzadziej niż 3 razy w tygodniu, stolec oddawany jest z trudem i często towarzyszy temu uczucie niepełnego wypróżnienia. Przyczyną najczęściej jest nieprawidłowa perystaltyka jelit. Ich skurcze są powolne

i nieregularne, dlatego niestrawione resztki pokarmowe zbyt wolno przesuwają się w kierunku odbytnicy. Często wystarczy zmiana diety, by poradzić sobie z problemem.

- Błonnik i woda. Aby usprawnić pracę jelit, ogranicz ilość produktów spowalniających ich opróżnianie. Są to: białe pieczywo, ryż, kasza manna, czekolada, kakao, mocna czarna herbata, czerwone wino. Wprowadź do diety więcej produktów pobudzających perystaltykę jelit. Są to: warzywa i owoce, razowe pieczywo, kasze, produkty ze sfermentowanego mleka – zsiadłe, kefir, jogurty.

Pij ok. 1,5 l wody dziennie.

Zobacz: domowe sposoby na przeczyszczenie

Pomogą Ci: suszone śliwki, razowe pieczywo oraz woda mineralna