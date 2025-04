Masz często ochotę na słodkości, kluski i bułki? Po posiłku czujesz się zmęczona? Dopadają cię ataki wilczego głodu? To mogą być sygnały świadczące o oporności na działanie insuliny, a nawet objawy cukrzycy. Na wszelki wypadek idź i zbadaj poziom glukozy we krwi! Norma na czczo to 70–70–99 mg/dl. Wynik w przedziale 100–125 mg/dl potraktuj jako ostrzeżenie. To stan przedcukrzycowy. Jeżeli zaś minimum 2 robione w odstępie kilku dni pomiary pokażą, że glukoza na czczo przekracza 126 mg/dl – stwierdza się cukrzycę.

Na chorobę tę cierpi już 2,6 miliona Polaków. A szacuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 4,8 ml. W 90 procentach przypadków chodzi o cukrzycę typu 2. Ta zaś ściśle wiąże się z tym co jemy. Dlatego w ramach profilaktyki, a także, jeśli ważysz zbyt wiele lub masz podwyższony poziom glukozy we krwi (patrz niżej) wprowadź do codziennego jadłospisu składniki, o których piszemy na kolejnych stronach galerii. To przyprawy i zioła, które mają udowodnione działanie przeciwcukrzycowe, bo ograniczają lub spowalniają przyswajanie cukrów.

Pamiętaj! Zioła to dobre wsparcie, ale by zredukować zagrożenie cukrzycą, warto przede wszystkim stosować się do 5 dietetycznych zasad. Dzięki nim jedzenie nadal będzie pyszne, ale przy okazji także zdrowe!

5 zasad diety regulującej poziom cukru

Jedz 5 posiłków dziennie. Optymalny układ to 3 główne (śniadanie, obiad, kolacja) i 2 znacznie od nich mniejsze przekąski. System taki uchroni cię przed nadmiernym spadkiem poziomu glukozy we krwi, a w efekcie przed atakami wilczego głodu. Unikaj cukru i białej mąki. To w uproszczeniu główne kryterium diety przeciwcukrzycowej. Pozawala bowiem namierzyć i wyeliminować z menu tzw. "cukry biegnące". Mają one bardzo wysoki indeks glikemiczny (IG od 70 do 100), co oznacza, że szybko wchłaniają się do krwi i powodują w niej duży, gwałtowny wzrost poziomu glukozy. Ogranicz tłuszcze zwierzęce i sól. Osoby z nadwagą czy cukrzycą bardzo często mają problemy także z układem krążenia. Z tego też powodu powinny limitować w swoim menu sól (bo podnosi ciśnienie). Na dokładkę bierz tylko warzywa. W zasadzie mają one same plusy. Są niskokaloryczne, ze względu na dużą ilość błonnika usprawniają przemianę materii i na długo sycą. W dodatku są źródłem witamin i soli mineralnych. Jest tylko jedno "ale". Takie właściwości mają głównie warzywa surowe i mało przetworzone. Zamiast soków pij wodę. Odpuść sobie (lub mocno ogranicz) alkohol – to błyskawicznie przyswajane węglowodany. Jeśli zaś najdzie cię ochota na sok, sięgnij po niedosładzany i nieoslony warzywny, ewentualnie świeżo wyciskany owocowy – nie przesadzaj jednak z jego ilością, bo litr to niemal 500 kcal!

