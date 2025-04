Naturalne środki przeciwdepresyjne

Depresja to znacznie więcej niż zły nastrój. To poważna choroba, która wpływa na całe życie człowieka. Do jej leczenia upoważniony jest przede wszystkim psychiatra. W tej chwili istnieje wiele leków przeciwdepresyjnych, które mają podstawowe znaczenie w leczeniu depresji. Psychoterapia i preparaty naturalne mogą jednak w sposób znaczący wspomóc terapię podstawową.

Zioła, witaminy i minerały to naturalne środki, po które warto sięgnąć, tym bardziej, że ok. 30% pacjentów leczonych chemicznymi lekami przeciwdepresyjnymi nie reaguje na nie. Tak więc w przypadku tych osób konwencjonalne leczenie jest nieskuteczne lub bardzo mało skuteczne. Co wybrać w pierwszej kolejności?

Kwas foliowy i witaminy z grupy B oraz witamina C – Jeżeli brak reakcji na środki przeciwdepresyjne dobrze jest uzupełnić leczenie przyjmowaniem kwasu foliowego (jedna z witamin grupy B). Badania dowiodły, że znacznie więcej osób z prawidłowym poziomem kwasu foliowego reaguje pozytywnie na prozac niż tych, u których stwierdza się niedobory tej naturalnej substancji. Niedobory witamin z grupy B i witaminy C mają najprawdopodobniej związek z depresją, gdyż biorą one udział w produkcji neuroprzekaźników mózgowych. Przyjmowanie zaś tych witamin może podnieść skuteczność preparatów przeciwdepresyjnych.

Dziurawiec zwyczajny – Nazywa się go ziołowym prozacem, gdyż ma prawie tak samo silne działanie, jak on, nie daje jednak skutków ubocznych, powikłań i uzależnienia. W Niemczech przeprowadzono badania, podczas których testowano wyciąg z dziurawca pod kątem jego skuteczności w leczeniu depresji. Okazało się, że jest całkowicie skuteczny u 60-80% pacjentów, którym go podawano. Jest to więc skuteczność porównywalna do skuteczności konwencjonalnych preparatów chemicznych. Tak więc, po uzgodnieniu z lekarzem, można stosować wyciąg z dziurawca zamiast syntetycznych leków przeciwdepresyjnych. Należy przy tym podkreślić, że nie wystarczy herbatka ziołowa z dziurawca, lecz muszą to być preparaty silniejsze, zawierające wyciąg z dziurawca - w postaci płynnej lub w postaci tabletek ziołowych (np. Deprim – 3 razy dziennie po 1 tabletce zawierającej 0,3 mg hipercyny). W trakcie kuracji dziurawcem nie należy wystawiać się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i unikać długotrwałego przebywania na słońcu, gdyż może dojść do oparzeń słonecznych! Dziurawiec bowiem zwiększa wrażliwość skóry na działanie promieni ultrafioletowych.

