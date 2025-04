Spis treści:

Zapalenie zatok to choroba zatok przebiegająca ze stanem zapalnym, która powoduje objawy: niedrożność nosa, katar, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, ból u nasady nosa. Zapalenie zatok na ogół ustępuje samoistnie w ciągu 1-2 tygodni.

Najczęstszą przyczyną choroby są wirusy (np. rynowirusy, adenowirusy, wirus grypy, koronawirusy). Bakteryjne lub grzybicze zapalenie zatok występują rzadziej.

Na ogół zapalenie zatok nie wymaga leczenia antybiotykami przepisanymi przez lekarza, dlatego w wielu przypadkach można sobie pomóc naturalnym antybiotykiem.

Za naturalny antybiotyk na zatoki można uznać miód. Ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwutleniające oraz kojące i przyspieszające gojenie.

Miód korzystnie działa na błony śluzowe nosa i zatok, zmniejsza objawy zapalenia, obrzęk oraz przyspiesza regenerację tkanek. Potwierdza to badanie opublikowane w 2022 r. na łamach pisma Microorganisms, które dowiodło, że stosowanie do nosa sprayu z rozcieńczonym miodem Manuka ograniczało ilość bakterii, przyspieszało gojenie i zmniejszało stan zapalny. Istnieją badania, które potwierdzają skuteczność miodu w leczeniu ostrych i przewlekłych infekcji zatok.

Miód Manuka wyróżnia się pod tym względem i wydaje się mieć najwięcej zastosowań leczniczych. Naukowcy stosowali jednak z powodzeniem również inne rodzaje miodu. Jest to środek bezpieczny i nie wywołuje skutków ubocznych, jeśli jest prawidłowo stosowany.

Czytaj: Jak rozrzedzić gęsty katar u dziecka i dorosłego?

Miód na zatoki samodzielnie najlepiej stosować w formie napoju. Naturalnym bezpiecznym antybiotykiem na zatoki jest napar z lipy z dodatkiem miodu i soku z malin. Ciepły płyn można pić 3 razy dziennie. Zmniejszy obrzęk błon śluzowych, zadziała napotnie i rozgrzewająco. Miód można dodać do polecanych na katar zatokowy naparów z ziela macierzanki, szałwii, rumianku, prawoślazu czy czarnego bzu. Jeśli chcesz zadziałać bezpośrednio na błonę śluzową zatok, to możesz skorzystać z gotowych kropel do nosa, które mają w składzie miód.

Sprawdź też: Domowe sposoby na katar zatokowy

Jest wiele skutecznych metod, które łagodzą dolegliwości zatok. Domowe sposoby na zapalenie zatok to m.in.:

Domowe sposoby mogą nie wystarczyć, gdy zapalenie zatok wywołały bakterie lub grzyby. Do lekarza trzeba zgłosić się, gdy występują: