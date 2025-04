Drugi etap to czytanie wyrażeń dwuwyrazowych, postrzeganie i rozumienie wyrażeń dwuwyrazowych, np. „Pies biega”. Dwuwyrazowe wyrażenia tworzą pomost między pojedynczymi słowami a większą jednostką zdania. Są atrakcyjne dla dziecka, gdyż dostrzega ono, że z połączenia dwóch znanych mu słów powstaje nowe znaczenie.

Psie czynności

Pies wykonuje daną czynność (siedzi, pije, je). Zadanie dziecka polega na odszukaniu karty z czasownikiem opisującym czynność, którą właśnie wykonuje pies.

Podziały

Prowadzący rozkłada przed dzieckiem karty z wyrazami i prosi je, by wybrało tylko te wyrazy, które np. opisują to, co lubi robić pies, lub przedmioty, którymi się bawi.

Rzeczowniki i przymiotniki

Kolejne ćwiczenia dotyczą zarówno rzeczowników, jak i przymiotników, takich jak: „czerwony”, „miękki”, „ciepły”, „słodki”, „wesoły”. Nauczyciel wykorzystuje kolorowe kartoniki, skrawki tkanin, zdjęcia, schematyczne rysunki kojarzące się dziecku z wybranym pojęciem. Próbuje za pomocą odpowiednich ćwiczeń wykształcić u dziecka umiejętność łączenia przymiotników z utrwalonymi rzeczownikami. W tym celu kładzie przed dzieckiem wybrany przedmiot (np. zabawkę psa) oraz kolorowy kartonik (np. czerwony). Do tego dokłada kartoniki z hasłami, z których można ułożyć np. wyrażenie: „czerwona piłka”. Zadaniem dziecka jest dopasowanie hasła do właściwej rzeczy i głośne odczytanie całego wyrażenia. Można też wykorzystać specjalnie przygotowane karty, np. wyraz „miękki” można wyciąć z gąbki i nakleić litery na karton, wyraz „puchaty” wykonać z waty, a do utworzenia wyrazu „słodki” użyć miodu lub dżemu.

Łączenie wyrazów

Prowadzący przygotowuje kartę pracy dla dziecka: po jednej stronie umieszcza rzeczowniki, po przeciwnej przymiotniki, i zwraca się do dziecka: „Dopasuj do siebie podane wyrazy, łącząc je linią”.

Opis psa

Prowadzący przygotowuje karty z różnymi przymiotnikami określającymi psa. Zadaniem dziecka jest wyszukanie kart z hasłami opisującymi psa uczestniczącego w zajęciach.

Wyrazy z psem

Prowadzący przygotowuje kilka prostych zdań z wyrazem „pies”. Każdy wyraz (hasło) umieszcza na osobnej karcie. Zwraca się do dziecka: „Ułóż zdanie z tych wyrazów, a karty rozmieść tak, by pies uczestniczący w zajęciach zastępował wyraz »pies«”. W ćwiczeniu można wykorzystać również psie przedmioty (miskę, piłkę). Do wykonania zadania mogą posłużyć również same obrazki.

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

