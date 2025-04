Piąty etap – książki

Jeżeli dziecko radzi już sobie z pojedynczymi słowami, wyrażeniami, prostymi i rozbudowanymi zdaniami, jest już gotowe do czytania. Książka musi zawierać słownictwo znane dziecku. Treść książki jest bardzo ważna. Dzieci, sięgając po nią, spodziewają się rozrywki albo nowych informacji. Podobają im się opowieści przygodowe lub o zwierzętach, bajki i tajemnicze historie.

Konkurs

Aby zachęcić dzieci do czytania, można zorganizować konkurs czytelniczy między poszczególnymi klasami w szkole. Wszyscy uczestnicy stają najpierw na wadze, by sprawdzić swój ciężar. Waga najcięższego uczestnika stanowi punkt wyjściowy tych zawodów (może to być waga psa biorącego udział w zajęciach).

Załóżmy, że osoba waży 40 kg. Prowadzący ustala z klasami, w jakim czasie uda im się przeczytać tyle książek, które razem będą ważyły 40 kg. Każda przeczytana książka będzie ważona, a jej ciężar zapisany w specjalnym protokole. Jeżeli jest to możliwe, niech książki pozostaną na wadze – wywiera to szczególne wrażenie, gdy leżą tam tak długo, aż osiągnie się odpowiedni wynik pomiaru. Każdy uczestnik po lekturze książki formułuje krótkie streszczenie i dołącza do protokołu. Ma to zapobiec oszukiwaniu i dokładaniu książek nieprzeczytanych.

Najlepszym w nagrodę można zorganizować wyjście do kina na ekranizację ciekawej książki dla dzieci lub młodzieży.

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

