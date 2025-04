Szósty etap – alfabet

Podstawową zasadą każdego nauczania jest rozpoczynanie od rzeczy znanych oraz podążanie do nowych, a na samym końcu do tego, co abstrakcyjne. Litery alfabetu nie są jednostkami tekstu. Są materiałem konstrukcyjnym, budującym słowa. Alfabetu uczymy wtedy, kiedy dzieci już dobrze czytają.

Zabawa w sklep

Prowadzący wyznacza w sali miejsce na sklep i zaopatruje w różnorodne przedmioty. Dziecko idzie z psem niosącym koszyk i kupuje w sklepie rzeczy, których nazwy zaczynają się lub kończą na określoną głoskę.

Plastusiowe litery

Niezawodnym sposobem utrwalenia pisowni danej litery jest jej wyklejenie, np. plasteliną. Prowadzący przygotowuje kartkę z literą na pisaną ołówkiem, a dziecko wykleja ją plasteliną.

Schowane litery

Prowadzący przygotowuje rysunki, w których są ukryte literki. Dziecko odszukuje na rysunku ukrytą literę. Można odwrócić zadanie: dziecko do otrzymanej litery dorysowuje dowolny rysunek według własnego pomysłu.

Małe „p”, duże „P”

Prowadzący przygotowuje po kilka kartoników (mogą być w kształcie kości) z dużą i małą literą „p”. Obok psa uczestniczącego w zajęciach umieszcza małą maskotkę psa. Zadaniem dziecka jest rozdzielenie małych i dużych liter i umieszczenie „P” przed dużym psem, a „p” przed maskotką.

Brakująca litera

Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne są poduszki o boku około 15 cm, wykonane z kolorowych materiałów (wypełnione gąbką) z naszytymi literami (na jednej poduszce jedna litera). Prowadzący przygotowuje wyrazy z brakującą literą. Rozrzuca poduszki po sali. Pies je przynosi, a dziecko uzupełnia nimi wyrazy.

Układanka literowa

Do przeprowadzenia zabawy potrzebne będą kostki z literami zamiast oczek. Można wykorzystać gotowe kostki z niektórych gier planszowych albo samemu wypisać litery na ich ściankach. W zależności od umiejętności uczestników rzuca się jedną, dwoma lub trzema kostkami. Zadanie polega na znalezieniu słowa, które zawiera wszystkie wylosowane na kostce litery. Do zabawy można wykorzystać poduszki z poprzedniego ćwiczenia.

Reporter

Prowadzący kładzie przed dzieckiem stronę z gazety. Pies przynosi jedną poduszkę z literą, np.: „P”. Zadaniem dziecka jest wyszukanie i zakreślenie ołówkiem wszystkich liter „P”, jakie można znaleźć w tekście z gazety (wytrawni czytelnicy zakreślają małe i duże litery).

Zabawy z literami

Prowadzący przygotowuje kilka poduszek z literami i zwraca się do dziecka: „Za chwilę poproszę psa, by przyniósł poduszkę z literą. Sprawdź, jaka to litera, i wymień jak najwięcej przedmiotów i zwierząt, których nazwy rozpoczynają się na literę znajdująca się na poduszce”. Wyrazy może wymieniać raz dziecko, raz nauczyciel. Można też podnieść stopień trudności i przed dodaniem kolejnego wyrazu wymienić po przednie.

Wybrana litera

Prowadzący kładzie przed dzieckiem wybrany tekst (np. wiersz W. Chotomskiej, Dwa pudle) lub zapisuje go na tablicy. Zadaniem dziecka jest wyszukiwanie w tekście wyrazów z wybraną literą, np.: „u”.

S – jak smycz

Prowadzący kładzie kilka przedmiotów (np. szczotkę, smycz) i zwraca się do dziecka: „Wybierz przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę »s«”. Ćwiczenie może też przebiegać inaczej: na podstawie kilku przedmiotów lub ilustracji dzieci wskazują, na jaką literę zaczynają się ich nazwy: kość, koc, klocek, kijek, kokarda.

Wyliczanka

Prowadzący zwraca się do dziecka: „Posłuchaj wyliczanki. Podskocz, gdy usłyszysz w słowie głoskę »s«, zaklaszcz, gdy usłyszysz głoskę »sz«”.

Nos, nos, nos,

sos, sos, sos,

Piesek, piłeczka, szczotka,

Kostka, miska, maskotka.

Poszukiwania z psem

Prowadzący przed zajęciami rozkłada w sali przedmioty, których nazwy zaczynają się na określoną literę (np.: parasol, piłka, pociąg, piórnik, pudełko). Pod każdym z nich umieszcza psi smakołyk. Zwraca się do dziecka: „Rozejrzyj się po sali i wyszukaj przedmioty, których nazwa rozpoczyna się na literę »p«. Pies pomoże ci w poszukiwaniach”.

Uzupełnianki

Prowadzący przygotowuje kilka poduszek z wybraną literą, zestaw haseł (w których brakuje litery wyszytej na poduszce), czyli nazwy przedmiotów i ich desygnaty. Zwraca się do dziecka: „Odbierz od pieska przyniesioną poduszkę z literą, uzupełnij wyraz, odczytaj go i dopasuj przedmiot”.

(b) _ut, ku_ek, _alon

(p) _arasol, _iłka, skar_eta

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

