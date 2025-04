Trzeci etap to postrzeganie i rozumienie prostych zdań (np. „Pies jest biały”). Przejście od wyrażeń dwuwyrazowych do prostych zdań polega na dodaniu czasownika do wyrażenia dwuwyrazowego i utworzeniu krótkiego zdania.

Do kart z pojedynczymi słowami dodaje się kilka kart ze słowem „jest” i kilka przymiotników. Prowadzący wybiera po jednym słowie z każdej grupy, układa zdanie i czyta dziecku. Następnie dziecko wybiera kartę z każdej grupy, układa zdanie i czyta je psu.

Pies jest biały.

Jaś jest wesoły.

Pies gryzie kość.

Dziecko czyta bajki.

Rozsypanki wyrazowe

Prowadzący przygotowuje hasła tworzące dane zdanie. Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania z rozsypanek wyrazowych.

Przykład: człowieka Pies jest przyjacielem z pies jak kotem Żyją

Czwarty etap

Czwarty etap to widzenie i rozumienie zdań rozbudowanych. Rozpoznawanie pojedynczych słów i zrozumienie, że przedstawiają one przedmiot lub pojęcie, to podstawowe umiejętności w nauce czytania. Prowadzący dodaje do znanych już dziecku rzeczowników i przymiotników dodatkowe i układa z dzieckiem zdanie, np.: „Biały pies szybko goni koty”. Następnie wprowadzamy przyimki: „w”, „na”, „do”, „za” itd. Liczbę słów należy zwiększać stopniowo, to daje gwarancję, że dziecko bez trudu sobie poradzi. Ze znanych wyrazów dziecko układa pełne, dłuższe zdania, a potem krótkie historyjki.

Aby zajęcia nie były nudne i monotonne, prowadzący proponuje dziecku układanie zdań śmiesznych lub absurdalnych. Dzieci uwielbiają układać takie zdania.

Brudny pies czyta wełniane książki.

Krzywy pies goni zielony but.

Komendy

Prowadzący przygotowuje na kartkach zdania będące poleceniami, które ma wykonać dziecko (ta zabawa jest też dobrym sprawdzianem rozumienia przez dziecko czytanego tekstu). Podaje dziecku kartkę i prosi, by dziecko przeczytało i wykonało polecenia.

Przykładowe polecenia:

Nalej psu wody do miski.

Weź psa na smycz.

Wydaj psu komendę: „siad!”.

Bajkowa tapeta

Prowadzący wybiera krótką bajkę (lub śmieszną historyjkę, ciekawe opowiadanie). Przygotowuje karty ze wszystkimi słowami użytymi w bajce. Następnie czyta dziecku jedno zdanie z bajki i układa je z dzieckiem z kartonów. Następnie przykleja je na ścianie. Zdania są układane i naklejane stopniowo, co wzmaga ciekawość dziecka i motywację do czytania.

Poplątany wierszyk

Prowadzący wyszukuje wierszyk i rozcina tekst tak, by na osobnych paskach znajdował się tylko jeden jego wers. Układa paski przed dzieckiem w nieprawidłowej kolejności i zwraca się do dziecka: „Postaraj się ułożyć wierszyk z fragmentów znajdujących się na paskach”.

Tropchody

To modyfikacja znanej harcerskiej zabawy. Prowadzący przygotowuje trasę do pokonania dla dziecka i psa (zostawia strzałki z patyków lub kredy, ślady, wskazówki) oraz pozostawia koperty z zadaniami. Dziecko ma odnaleźć wszystkie pozostawione koperty, odczytać zadania a następnie poprawnie je rozwiązać.

Z rękawa

Prowadzący z dzieckiem wypisują na kartkach pojedyncze dowolne słowa. Następnie kartki zostają wrzucone do pudełka. Dziecko wyciąga z pudełeczka dwie lub trzy karteczki, odczytuje wyrazy i stara się wymyślić jakąś historyjkę związaną w wylosowanymi słowami.

Piktogramy

Prowadzący daje dzieciom do przeczytania wierszyk:

Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę,

Nie wiedziały jak, znalazły kładeczkę,

Kładka była zła, skąpały się pieski dwa.

Dziecko ma za zadanie zastąpić wyrazy w wierszyku obrazkami lub własnoręcznie wykonanymi rysunkami.

Fragment pochodzi z książki „Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania” autorstwa Beaty Kulisiewicz (Wydawnictwo Impuls, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy.

