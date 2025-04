W czasie pluchy, jesiennych chłodów bardzo łatwo przeziębić się lub nabawić bólu gardła. Niektórzy z nas przez całą jesień i zimę nie potrafią uwolnić się od chrypki, kaszlu czy kataru. Ale są i tacy, którzy okres jesieni i zimy przeżywają w doskonałym zdrowiu. Kto należy do tych osób? Zwykle są to osoby, które dużo przebywają na świeżym powietrzu, uprawiają sport oraz właściwie się odżywiają.

Myślę, że w dużym stopniu to od nas samych zależy czy nasz organizm zahartuje się i uodporni na wirusy i bakterie. Przed przeziębieniem chroni nas hartowanie organizmu. Oto przykłady:

Wejdź do wanny i przez około pół minuty polewaj zimną wodą krzyż i całe nogi. Wyjdź z wanny (nie wycieraj się), włóż ciepły szlafrok i gimnastykuj się przez 5 minut.

Wsyp jedną łyżkę soli do szklanki zimnej wody. Użyj roztworu do nacierania całego ciała. Stosuj szorstką rękawicę. Po "zabiegu" włóż ciepły szlafrok i gimnastykuj się przez 5 minut.

Aby się dotlenić i zahartować należy jak najdłużej przebywać na świeżym powietrzu. "Nie mam czasu na spacery"- to częsta wymówka. Naprawdę? Wracając z pracy po prostu przejdź pieszo jeden lub dwa przystanki.

Na odporność naszego organizmu znaczny wpływ mają warzywa. To właśnie one usprawniają i pobudzają procesy, które zachodzą w organizmie. Jesienią i zimą warto spożywać warzywa, przede wszystkim w postaci surówek (np. z kiszonej kapusty, selera). Gorąco zachęcam do jedzenia marchwi, dyni, a także czosnku (zawiera związki antybiotyczne) oraz cebuli (ma działanie wzmacniające - antyinfekcyjne). Bazylia, kminek, rozmaryn i estragon to przyprawy, które nie tylko podnoszą smak potraw, ale również usprawniają trawienie. Powszechnie uważa się, że bazylia działa przeciwdepresyjnie oraz dodaje sił. Estragon dodatkowo uzupełnia niedobór witaminy A. Stosuj go w kuracjach wzmacniających. Kminek działa bakteriobójczo.

Jeśli jednak pomimo działań profilaktycznych nie uda ci się uniknąć przemarznięcia. Po powrocie do domu przygotuj dwie miski-jedną z gorącą wodą z dodatkiem soli, drugą z zimną wodą. zanurzaj nogi w gorącej wodzie, a następnie w zimnej. Pij ciepłą herbatę z malinami. Połóż się do łóżka. Możesz zastosować zioła na przeziębienie:

Napój z suszonych malin

Składniki:

4 szklanki wody,

40-60g suszonych malin.

Maliny zalej wrzątkiem, przykryj i pozostaw na 10-20 minut. Następnie odcedź i dodaj cukier lub miód. Napój pij w stanach gorączkowych.

"Miodek cebulowy"

Składniki:

10 dag miodu,

10 dag utartej cebuli.

Wymieszaj miód z cebulą i podgrzej do zawrzenia. Stosuj przy kaszlu- co 3 godziny po łyżce stołowej.

Herbatka z kwiatów czarnego bzu

Składniki:

1 łyżka bratków,

1 łyżka kwiatu lipowego,

2 szklanki wody,

1 łyżka kwiatu czarnego bzu,

sok malinowy.

Wymieszaj zioła i zalej wrzątkiem wody. Następnie pozostaw na 15 minut pod przykryciem. Po 15 minutach przecedź i dodaj sok malinowy. Napój pij co 2 godziny po 1/2 szklanki.

Źródło:

"Apteka natury", J. Górnicka

"Domowe sposoby leczenia" B. Kamiński