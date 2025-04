Wśród roślin leczniczych zajmuje pozycję wyjątkową, a lista potwierdzonych przez naukowców zalet wciąż rośnie. Dziurawiec działa skutecznie i silnie. Dlatego podczas kuracji tym zielem trzeba zachować ostrożność.

Na dobry nastrój

Ciągle czujesz się zmęczona, apatyczna, przygnębiona. Masz wrażenie, że każde zadanie Cię przerasta. Nie potrafisz zmusić się do pracy, coraz częściej brakuje Ci też energii do działania. Zaczynasz mieć kłopoty ze snem: nie możesz zasnąć, budzisz się w nocy. Na domiar złego tracisz apetyt lub zaczynasz się objadać.

Jeśli te problemy wydają Ci się znajome, kup w aptece przeciwdepresyjne lekiz dziurawca (są dostępne bez recepty). Działają jak „roślinny” prozac:pokonują depresję łagodną i średnio nasiloną. Pamiętaj jednak, że w przypadkudepresji skuteczne są tylko te preparaty, które zawierają alkoholowy wyciąg zziela dziurawca. Ich podstawowym składnikiem jest hiperycyna, która rozpuszcza się właśnie w alkoholu.

Nastroje depresyjne doskonale złagodzi więc np. nalewka z dziurawca. Tak działarównież preparat w płynie Psychotonisol, który ma w swoim składzie także ekstraktz liści melisy oraz ziela passiflory (zmniejszają uczucie niepokoju oraz drażliwość,uspokajają). Jeśli wolisz tabletki, kup np. Deprim, Remotiv, Perhip, Silenil.Wszystkie zawierają suchy wyciąg z ziela dziurawca. Na pierwsze efekty kuracjitrzeba poczekać 2–3 tygodnie.

Uwaga! Jeśli przyjmujesz leki na receptę, przepisane przez psychiatrę, nigdy jednocześnie nie stosuj preparatów z dziurawca. I nigdy nie odstawiaj leków bez uzgodnienia z lekarzem!

Na lepsze trawienie

Jeśli miewasz niestrawność, uczucie pełności, wzdęcia (zwłaszcza po obfitych posiłkach), sięgnij po herbatki oraz soki ze świeżego ziela dziurawca. Pomogą przy problemach z żołądkiem, wątrobą lub woreczkiem żółciowym (pod warunkiem, że nie jest to nagły, ostry, ból: wtedy potrzebna jest przede wszystkim pomoc lekarza). Zapobiegają też stanom zapalnym błony śluzowej żołądka i jelit oraz wspomagają ich leczenie.

Aby pobudzić wytwarzanie żółci i wydzielanie soku żołądkowego, pij pół szklankinaparu na godzinę przed jedzeniem (3–4 razy dziennie). Herbatka z dziurawcapo posiłku działa rozkurczowo (torebkę zalej w termosie szklanką wrzącej wodyi odstaw na pół godziny).

W przypadku zaburzeń pracy wątroby i przewlekłych infekcji żołądka oraz jelit pomoże sok ze świeżego ziela dziurawca. Zawarte w nim (rozpuszczalne w wodzie) garbniki działają ściągająco na błonę śluzową przewodu pokarmowego, mają też właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, uszczelniają ściany naczyń włosowatych, hamują drobne krwawienia. A obecne w soku (rozpuszczalne w wodzie) flawonoidy działają rozkurczowo na mięśnie gładkie dróg żółciowych, ułatwiają przepływ żółci do dwunastnicy, zapobiegają jej zastojowi

w pęcherzyku żółciowym oraz tworzeniu się kamieni.

Tylko bezpiecznie

Jeśli jesteś w trakcie kuracji przeciwbakteryjnej lub przeciwwirusowej, przed leczeniem dziurawcem skonsultuj się z lekarzem. Roślina ta jest bezpieczna, ale może osłabiać działanie innych leków: obniża ich stężenie we krwi. Po odstawieniu dziurawca stężenie to może gwałtownie wzrosnąć! Dziurawiec może również zmniejszać skuteczność tabletek antykoncepcyjnych, zatem ryzyko zajścia w ciążę wzrasta. Pamiętaj, że potęguje on także wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Podczas kuracji dziurawcem powinnaś więc unikać słońca i solarium, by nie dopuścić do uczulenia, przebarwień czy oparzeń skóry (zwłaszcza jeśli masz jasną karnację). Konieczne jest też stosowanie preparatów z filtrem przeciwsłonecznym oraz osłanianie ciała przed słońcem odpowiednim ubraniem. Jeśli planujesz zabiegi epilacji laserowej albo fotoodmładzania, przerwij kurację dziurawcem na około 3–4 tygodnie wcześniej.

(ARF)