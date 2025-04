Selen jest niezbędnym dla człowieka składnikiem mineralnym, który jest zawarty w wielu produktach spożywczych. Jest łatwo wchłaniany. Selen w organizmie występuje głównie w postaci selenoprotein, które odgrywają kluczową rolę w procesach takich jak przekształcanie hormonu tarczycy, działanie układu odpornościowego czy ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym. Oto jak objawia się niedobór selenu oraz co zrobić, aby go uzupełnić.

Spis treści:

Niedobór selenu (Se) wynika ze spożycia zbyt małej ilości tego pierwiastka z żywnością i dotyczy zwykle regionów, w których gleba jest uboga w selen. Polska zalicza się do takich obszarów. Niedobór selenu występuje też w przypadku zaburzonego wchłaniania składników odżywczych w układzie pokarmowym oraz zwiększonego zapotrzebowania na selen.

Na niedobór selenu narażone są zwłaszcza osoby:

Zalecane dzienne spożycie selenu wynosi 70 µg na dobę dla mężczyzn i 55 µg na dobę dla kobiet. Niektóre źródła podają, że minimalne zapotrzebowanie jest większe i wynosi 90 µg selenu na dobę dla osoby dorosłej.

Niedobór selenu może powodować różnorodne objawy, ponieważ Se bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie. Ogólne objawy niedoboru selenu to:

Niedobór selenu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem różnych schorzeń, w tym chorób układu krążenia, niepłodności, chorób neurodegeneracyjnych (jak choroba Parkinsona, Alzheimera) i pogorszenia funkcji poznawczych.

Niedobór selenu prowadzi do obniżenia zdolności ochrony komórek organizmu przed wolnymi rodnikami. Działa niekorzystnie na funkcjonowanie układu odpornościowego, przez co osoba, która ma za mało selenu, może uskarżać się na nawracające infekcje oraz ich przedłużanie się. Co więcej, niedobór selenu powoduje obniżenie zdolności do ochrony organizmu przed metalami ciężkimi, jak ołów, arsen i rtęć, które występują w środowisku. Jeżeli odczuwasz, że coś złego dzieje się z twoją odpornością, warto przebadać się pod kątem niedoboru selenu.

Inne objawy dotyczą układu pokarmowego. Badania na myszach wykazały, że długotrwały niedobór selenu powoduje przewlekłą biegunkę. Brak tego pierwiastka w organizmie zaburza skład mikrobiomu jelit, przyczynia się do rozwoju stanów zapalnych i nieprawidłowych skurczów jelit. Warto przy tym pamiętać, że od stanu jelit zależy zdrowie całego organizmu. Wpływają one na odporność oraz nastrój (w jelitach powstaje 70-90% serotoniny, nazywanej hormonem szczęścia). Właściwy poziom selenu sprzyja zdrowiu tego ważnego narządu.

Tarczyca zawiera najwyższe stężenie selenu spośród wszystkich narządów człowieka. Dlaczego? Jednym z głównych zadań selenu jest regulacja aktywności hormonów tarczycy ("włącza je i wyłącza"). Odgrywa kluczową rolę w konwersji hormonów tarczycy, a dokładniej przekształcaniu ich nieaktywnej formy - tyroksyny (T4) - w aktywną postać - trijodotyroninę (T3). W związku z tym niedobór prowadzi często do niedoczynności tarczycy. Objawy tego schorzenia to:

Niedobór selenu może również nasilać niedobór jodu, zwiększając ryzyko wrodzonej niedoczynności tarczycy.

Niedobór selenu zagraża szczególnie męskiemu zdrowiu reprodukcyjnemu. Ten składnik bierze udział m.in. w procesie powstawania i rozwoju plemników, stąd jego brak w organizmie skutkuje niepłodnością. Niewiele wiadomo jednak na temat wpływu selenu na płodność i zdolność reprodukcyjną kobiet. Badania dotyczące tego zagadnienia trwają.

Niedobór selenu w organizmie manifestuje się zmianami na skórze oraz osłabieniem kondycji włosów. Pojawiają się takie objawy jak:

Jeśli dostrzegasz je u siebie, być może dobrym pomysłem jest oznaczenie selenu we krwi.

Początkowo specjaliści niedobór selenu powiązali z rodzajem kardiomiopatii znanym jako choroba Keshan. Schorzenie po raz pierwszy opisano w Chinach w latach 30. XX wieku. Aktualnie występuje rzadko. Jest to rodzaj zastoinowej kardiomiopatii, która dotyka głównie dzieci i kobiety. Objawy to:

Schorzenie występuje w regionach bardzo ubogich w selen, głównie w Azji. Niemniej niedobory selenu mogą powodować dolegliwości dotyczące serca.

Niedobór selenu może wywołać też chorobę Kashina-Becka. Jest to rodzaj choroby zwyrodnieniowej stawów, która występuje w niektórych regionach Chin, Tybetu, Syberii i Korei Północnej (ze względu na małą ilość selenu w glebie na tych obszarach). Objawy to:

Schorzenie rozwija się zazwyczaj w dzieciństwie i okresie dojrzewania.

Ponieważ selen w żywności jest związany z białkiem, zazwyczaj najlepszym źródłem selenu jest żywność o wysokiej zawartości białka. Nie zawsze wystarczającym lekarstwem na niedobór jest modyfikacja diety. Często konieczna jest suplementacja. Zwłaszcza że ilość selenu w żywności różni się w zależności od miejsca zamieszkania. Niestety gleby na terenie Polski są uważane za ubogie w selen, chociaż nie aż tak jak w niektórych regionach Azji.

Najbogatszymi źródłami selenu w żywności są:

Selen jest dostępny w suplementach. Zanim po nie sięgniemy powinnyśmy skonsultować się z lekarzem. Nadmiar selenu w organizmie działa toksycznie. Objawy zatrucia pojawiają się po przekroczeniu dawki 400 mikrogramów na dobę. Dlatego nierozważne przyjmowanie suplementów zawierających ten minerał może powodować poważne konsekwencje zdrowotne.