Stres dopada nas w domu i w pracy. Jeśli stan ten się przedłuża, może prowadzić do nerwic, depresji, bezsenności czy chorób serca. A to już poważna sprawa wymagająca długotrwałego leczenia. Dlatego lepiej działać wcześniej. Odreagowując negatywne emocje poprzez relaks i wspomagając się ziołami.

Przepisy na sprawdzone ziołowe mikstury

By mieć pewność, że leczenie wyjdzie ci na pewno na dobre, kupuj zioła tylko w sprawdzonych miejscach (sklepach zielarskich i aptekach). Te ze straganu mogą bowiem zawierać domieszkę chwastów. W domowej apteczce warto mieć zwłaszcza kozłek lekarski, melisę i lawendę.

Jak je stosować?



Herbatka walerianowa:

Potrzebny ci będzie korzeń kozłka lekarskiego. Odmierz łyżkę, wsyp do termosu, zalej 1,5 szklanki wrzątku i odstaw na pół godziny. Pij po pół szklanki 2 razy dziennie w przypadku problemów z zasypianiem, spowodowanych przez stres bólów brzucha i kołatania serca.



Napar z melisy:

Zalej szklanką wrzątku 2 łyżeczki suszonych liści melisy. Przykryj i odstaw na kwadrans. Pij 2 razy dziennie w przypadku zaburzeń trawiennych na tle nerwowym, bezsenności i rozdrażnienia.



Nalewka lawendowa:

Do litrowego słoja wsyp 5 łyżek suszonych kwiatów lawendy. Zalej szklanką czystej wódki i szklanką chłodnej, przegotowanej wody. Zakręć słój. Odstaw go na tydzień (codziennie wstrząsaj). Pij po małym kieliszku dziennie w przypadku napięcia nerwowego i rozdrażnienia spowodowanego zmianami pogody.

Kilka bardzo ważnych wskazówek

Stosujesz jakieś leki? Przed rozpoczęciem ziołowej terapii skonsultuj się z lekarzem. Napary i nalewki mogą osłabiać lub wzmacniać działanie niektórych preparatów. Pewne zawarte w nich substancje aktywne wpływają też np. na koncentrację. Właśnie z tego powodu mikstury zawierające w składzie chmiel i kozłek lekarski najlepiej zażywać wieczorem, przed położeniem się do łóżka. Zioła te bowiem nie tylko uspokajają, ale działają nasennie i mogą spowalniać refleks (uwaga kierowcy!).

Ostrożność należy zachować również w przypadku męczennicy cielistej, czyli passiflory. To jedno z najsilniej uspokajających ziółek – przedawkowanie go zaś przyprawi cię o bóle głowy i zaburzenia widzenia. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli oprócz samodzielnie przygotowanych mikstur ziołowych, zażywasz też gotowe preparaty (sprawdź na opakowaniu, czy passiflora występuje w składzie

i uważnie przestrzegaj zawartych w ulotce informacyjnej wskazówek).

Bez żadnych obaw (i to o każdej porze) możesz za to kurować się melisą. Ma ona tak łagodne działanie, że napar z niej wskazany jest nawet dla dzieci.

O tym pamiętaj!

Ziółka można stosować doraźnie albo w ramach trwającej od 3 do 6 tygodni kuracji. Ale jeżeli dolegliwości nasilają się lub nie czujesz poprawy po 2 tygodniach, skonsultuj się z lekarzem. Być może problemem nie jest jedynie stres lub potrzebne ci są silniej działające środki.