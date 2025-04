Spis treści:

Płytki krwi, inaczej trombocyty, to morfotyczne składniki krwi, które odpowiadają przede wszystkim za prawidłowe krzepnięcie. Dzięki nim, kiedy dojdzie do urazu, powstaje rodzaj naturalnego plastra tamującego krwawienie — płytki krwi łączą się ze sobą, a także z uszkodzonym naczyniem krwionośnym i hamują utratę krwi.

Zbyt mała ilość płytek krwi to trombocytopenia. Taki powoduje skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, dziąseł czy obfitych miesiączek. Objawem małopłytkowości może być zmęczenie i powiększenie śledziony. Niedobór płytek krwi może też nie powodować żadnych objawów. Trzeba dodać, że zwiększone ryzyko krwawień pojawia się dopiero w przypadku spadku liczby płytek krwi poniżej 60 000/µl.

Niska liczba płytek krwi może być problemem wrodzonym albo nabytym. Stany, które przyczyniają się do obniżenia liczby trombocytów, to np. zakażenie wirusami, bakteriami, działanie toksyn, niektóre formy leczenia (np. chemioterapia albo stosowanie heparyny), ciąża, nadużywanie alkoholu, powiększenie śledziony, niektóre nowotwory (np. białaczka, chłoniak).

Znaczne obniżenie liczby płytek krwi jest niebezpieczne, ponieważ zagraża wystąpieniem krwotoków wewnętrznych. Dlatego nieprawidłowe wyniki zawsze należy skonsultować z lekarzem. W poważnych przypadkach małopłytkowości konieczne jest wdrożenie leczenia. Szczególnie niebezpieczny jest wynik poniżej 30 000/µl.

To oczywiście zależy od przyczyny oraz ciężkości trombocytopenii. Jeżeli do spadku liczby płytek przyczyniło się przyjmowanie leków, to konieczne może być ich odstawienie — jednak trzeba się wcześniej skonsultować z lekarzem.

Sposoby na podniesienie płytek krwi to:

Przyjmuj suplementy uszczelniające naczynia włosowate, przede wszystkim z witaminą C .

. Sięgaj po granat i papaję , które poprawiają liczbę płytek krwi.

, które poprawiają liczbę płytek krwi. Spożywaj produkty bogate w kwas foliowy, witaminę B12, witaminę C, żelazo, kwasy omega-3 i witaminę K (składniki potrzebne do produkcji trombocytów). W diecie powinny się znaleźć: mięso, jaja, ryby, przetwory mleczne, fasola, orzechy, zielone warzywa (szpinak, jarmuż, natka pietruszki) i pełne zboża, a także owoce, takie jak porzeczki, truskawki, cytrusy.

(składniki potrzebne do produkcji trombocytów). W diecie powinny się znaleźć: mięso, jaja, ryby, przetwory mleczne, fasola, orzechy, zielone warzywa (szpinak, jarmuż, natka pietruszki) i pełne zboża, a także owoce, takie jak porzeczki, truskawki, cytrusy. Unikaj alkoholu, soku żurawinowego, sztucznych słodzików oraz chininy , które mogą wpływać na obniżenie liczby płytek krwi.

, które mogą wpływać na obniżenie liczby płytek krwi. Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lecz choroby przyczyniające się do małopłytkowości.

​Jeżeli niski poziom płytek krwi występuje u kobiety ciężarnej, to nie ma powodu do niepokoju — stan ten mija po porodzie.

W niektórych przypadkach małopłytkowość wymaga specjalistycznego leczenia. Czasami konieczna jest operacja polegająca na usunięciu śledziony, ponieważ powiększona śledziona zatrzymuje większą liczbę płytek krwi. Innym potrzebnym zabiegiem może być transfuzja krwi, której celem jest zwiększenie liczby płytek krwi.

Przeczytaj: Obniżona liczba płytek krwi a samopoczucie

Przede wszystkim należy regularnie wykonywać morfologię (przynajmniej raz w roku, jeżeli jesteśmy zdrowi). Morfologia pozwoli wykryć wczesne nieprawidłowości i szybko zareagować. Zapobieganie niskiej liczbie trombocytów dotyczy przede wszystkim wtórnej postaci małopłytkowości. Trzeba leczyć schorzenia prowadzące do trombocytopenii, a także unikać czynników powodujących problem np. nadużywania alkoholu, ubogiej diety czy przyjmowania niektórych leków.

