Niezależnie od rodzaju alergii, przy niepokojących objawach trzeba przede wszystkim zrobić testy alergiczne i skonsultować się z lekarzem. Ale warto też wiedzieć, że istnieje wiele domowych metod, które skutecznie zmniejszają objawy chorób alergicznych i mogą doskonale wspomagać leczenie. Do takich sposobów należą chociażby zimne okłady, które spowalniają proces zapalny spowodowany reakcją alergiczną, płukanie zatok w celu usunięcia alergenów czy stosowanie maseczki blokującej pyłki.

Działanie terapeutyczne mają również niektóre naturalne produkty o właściwościach przeciwalergicznych. Najczęściej ich działanie polega na blokowaniu wydzielania histaminy. Należą do nich popularne: witamina C i czosnek, które stosujemy głównie na poprawę odporności.

Witamina C (kwas askorbinowy) korzystnie wpływa na układ immunologiczny i jest naturalną substancją przeciwhistaminową – co oznacza, że działa podobnie jak leki przeciwalergiczne.

Histamina to związek występujący naturalnie w organizmie jako jeden z głównych mediatorów reakcji alergicznej. To histamina jest odpowiedzialna za objawy alergii, takie jak świąd, wysypka, łzawienie, katar sienny czy obrzęk. Wchodzi też w skład niektórych produktów spożywczych - warto na nie uważać. Przeczytaj: Histamina - histamina w jedzeniu, objawy nietolerancji

Wpływ witaminy C na leczenie objawów alergii jest udowodniony naukowo. W badaniu opublikowanym w „Journal of International Medical Research” wykazano, że podawanie dożylnie witaminy C zmniejszyło objawy alergii (świąd, nieżyt nosa i niepokój) u ponad 97% badanych osób.

Witamina C jest też silnym przeciwutleniaczem, dzięki czemu działa przeciwzapalnie oraz łagodzi skutki stresu oksydacyjnego – a to oznacza, że zapobiega tym procesom, które leżą u podstaw reakcji alergicznych.

Naukowcy zauważyli też, że niedobór witaminy C może prowadzić do chorób alergicznych. Dlatego warto spożywać produkty bogate w witaminę C oraz suplementować kwas askorbinowy.

W innym z badań naukowcy zalecają przyjmowanie codziennie 2 g (2000 mg) witaminy C jako środka przeciwhistaminowego.

Innym popularnym składnikiem diety, który wpływa na układ immunologiczny, jest czosnek. Zawarte w tej roślinie substancje aktywne mają wiele korzystnych właściwości, m.in. działają przeciwzapalnie i przeciwalergicznie.

Na wyróżnienie zasługuje zawarta w czosnku kwercetyna - silny przeciwutleniacz z grupy flawonoidów, który hamuje uwalnianie histaminy i zmniejsza stan zapalny. W pracy na łamach pisma „Molecules” naukowcy podkreślają, że:

Kwercetynę w znacznych ilościach znajdziemy również w: cebuli, czarnej herbacie, jabłkach, brokułach, owocach jagodowych, cytrusowych i niektórych ziołach.

Pamiętaj jednak, że nadmiar czosnku może szkodzić. Zdarza się też, że zamiast pomóc w alergii, wywołuje reakcję uczuleniową. Lepiej jeść go w niewielkich ilościach (1-3 ząbków dziennie) regularnie, niż przeciążać nim układ pokarmowy.

Dieta przeciwalergiczna bazuje na produktach o właściwościach przeciwzapalnych, bogatych w kwasy omega-3, antyoksydanty, witaminy i składniki mineralne.

Produkty, które łagodzą objawy alergii, to: