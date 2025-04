Oceń jakość miodu

Jesień, często obdarowuje nas przeziębieniem. Warto już dziś pomyśleć o profilaktyce. Jednym ze sposobów wzmocnienia organizmu jest spożywanie miodu pszczelego. Miód wykazuje bakteriostatyczne działanie. Oddziałuje na układ immunologiczny człowieka poprzez zwiększenie odporności organizmu. Jeśli będziesz spożywać miód sprawisz, że wzrosną twoje siły obronne wobec czynników chorobotwórczych. Byś mogła skorzystać ze wszystkich zdrowotnych właściwości miodu musi on być prawdziwy. Obecnie niestety ludzie uwielbiają poprawiać naturę a więc „ulepszają” również miody. Jak uniknąć pułapki? Czy można sprawdzić jakość miodu?

W warunkach domowych nie jest łatwo zbadać czy miód, który kupiłaś jest fałszywy czy prawdziwy. Istnieje wiele teorii na ten temat. Niektórzy twierdzą, że prawdziwy miód powinien „drapać” w gardle. Ale warto wiedzieć, ze niektóre miody choć są prawdziwe wcale nie mają ostrego smaku. Inni oceniając miód kierują się jego barwą. Jednak przy ocenie miodu nie zawsze warto brać pod uwagę jego kolor. Gdyż gama barw miodu jest ogromna ( np. akacjowy- słabo żółty, gryczany-ciemnobrązowy, wrzosowy- żółto brązowy). Zdarza się, że wyczuwasz smak przypalonego cukru lub topionego wosku w miodzie, wówczas powinnaś podejrzewać, że ciemna barwa miodu nie jest naturalną. To skutek niewłaściwego odwirowania.

Mdły, cukierkowy zapach i smak miodu to zwykle sygnał, że sfałszowano go dodatkiem cukru lub syropu ziemniaczanego.

Wzrokowo możesz ocenić czystość miodu. Nalej łyżkę miodu na czysty biały talerzyk. W cienkiej warstwie miodu możesz dostrzec np. okruchy woszczyny.

Oceniając jakość miodu zbadaj jego gęstość. Możesz to zrobić za pomocą przelewania. Sposób ten często jest nazywany próbą „na oko”. Nabierz na łyżkę miód i szybki ruchem wlej go ponownie do naczynia ( w którym jest miód). Jeśli zauważysz zagłębienie, które zrobi zlewający się miód to jest on za rzadki. Może oznaczać to, że do miodu dolano wody.

Wykonując próbę „na oko” pamiętaj!

Rozgrzany miód (np. naczynie z miodem stało w ciepłym pomieszczeniu) przed rozpoczęciem badania ostudzić do temperatury pokojowej. W przeciwnym razie uzyskasz fałszywy wynik.

Dokładnie wymieszaj miód. Zrób tak szczególnie wtedy gdy naczynie z miodem było otwarte i stało w pomieszczeniu, w którym było wilgotne powietrze. Jeśli zapomnisz o tej czynności uzyskasz fałszywy wynik, ponieważ w warunkach dużej wilgotności górna warstwa miodu jest rozrzedzona.

Gęstość miodu skrystalizowanego jest prawidłowa , gdy nie wylewa się on po obróceniu otwartego naczynia do góry dnem. Do skrystalizowanego miodu o dobrej gęstości zbyt głęboko nie włożysz łyżki (prędzej ją wygniesz lub złamiesz).

Pozostałe sposoby- miód fałszywy czy prawdziwy?

Kropla miodu prawdziwego nie powinna toczyć się po powierzchni np. talerzyka.

Smak miodu jest charakterystyczny dla danego gatunku:

Czy wiesz, że…

Dawniej kupowano miód w plastrach- było to gwarancją tego, że miód był prawdziwy czyli przygotowany przez pszczoły.



akacjowy-mało słodki,

lipowy-lekko gorzkawy,

rzepakowy-gorzkawy,

gryczany-korzenny,

spadziowy-łagodny,

koniczynowy-bardzo słodki,

wrzosowy-gorzki i ostry.

Miód, który ciągnie się tak jak syrop zwykle jest sfałszowany syropem cukrowym.

Łyżeczkę miodu gotuj przez około 5 minut w ½ szklanki wody. Po ostygnięciu połącz go z 1-2 kroplami jodyny. Jeśli miód uzyska barwę czarną lub niebieską to niestety twój miód jest fałszywy. Dodano do niego skrobi.

Do szklanki wypełnionej chłodną wodą wlewaj miód z naczynia. Jeśli jest prawdziwy opadnie na dno szklanki.

Jeśli chcesz obronić się przed przeziębieniem jedz miód ale tylko ten, który pochodzi od znanego pszczelarza lub ze sklepu spółdzielni pszczelarskiej.

Źródło: M. Czekański „Miodolecznictwo”, L. Bornus „Miód pszczeli od producenta do konsumenta”, I. Gumowska „Pszczoły i ludzie”