Ocet jabłkowy na stawy od lat jest stosowany w medycynie naturalnej jako sposób na zwalczanie zapaleń i redukcję bólu stawów. Właściwości octu jabłkowego są szerokie, ale wcieranie go w bolące stawy nie ma poparcia w nauce. Choć ocet jabłkowy na stawy stosuje się zewnętrznie i wewnętrznie: wcierając go, pijąc, i się w nim kąpiąc, to jedna z naturalnych metod na stawy, która raczej nie działa. Eksperci nie zalecają stosowania octu jabłkowego na stawy i artretyzm.

Reklama

Spis treści:

Okłady z octu jabłkowego na stawy i nacieranie octem jabłkowym

Zewnętrzne stosowanie octu jabłkowego na stawy polega m.in. na robieniu okładów z octu na stawy. Najczęściej na spuchnięte stawy kolanowe, łokciowe lub kostki. W tym celu miesza się ocet z olejem (np. olejem koksowym lub oliwą) i przykłada okład do bolącego stawu. Należy obserwować rekcję skóry, ponieważ ocet jabłkowy może powodować reakcje alergiczne i podrażnienia. Jeśli zauważysz zaczerwienienie lub inną oznakę złej tolerancji octu przez skórę, koniecznie przerwij kurację.

Kąpiel z octem jabłkowym na stawy

Innym sposobem na stosowanie octu jabłkowego na stawy jest dodawanie octu do wieczornych kąpieli, w celu redukcji bólu. Przepis mówi o dodaniu szklanki octu jabłkowego do wanny. W wannie należy spędzić min. 20-30 minut, by ocet zadziałał.

Picie octu jabłkowego na stawy

Wewnętrzne stosowanie octu jabłkowego to przede wszystkim picie octu, dodawanie go do wody, lub polewanie nim sałatek. Czasem umieszcza się go w miksturze z miodem. W taki sam sposób, jak stosuje się ocet jabłkowy w innych celach: po prostu dodając go do jadłospisu. Pijąc ocet jabłkowy na stawy, ma się nadzieje, że zadziała on przeciwzapalnie. Te właściwości octu jabłkowego nie są jednak potwierdzone naukowo.

Jedyny sposób, w jaki pośrednio picie octu jabłkowego mogłoby przyczynić się do łagodzenia bólu stawów, jest utrata masy ciała. Ocet jabłkowy na odchudzanie stosowany razem ze zdrową dietą, może doprowadzić do obniżenia masy ciała, a tym samym odciążyć stawy. To jednak dość pokrętna zależność i ciężko powiedzieć, że dzięki temu stosowanie octu jabłkowego na stawy to dobry pomysł.

Choć stosowanie octu jabłkowego na stawy jest popularną praktyką w medycynie naturalnej, klasyczne badania nie potwierdzają tej właściwości. Według badań nie ma dowodów na to, by okłady z octu jabłkowego na stawy i picie octu jabłkowego, mogły przynieść korzyści przy bólu stawów.

Arthritis Foundation to amerykańska organizacja działająca na rzecz wspierania, informowania i poprawiania stanu osób cierpiących na reumatyzm. Eksperci z fundacji mają zdecydowaną opinię co do działania octu jabłkowego na stawy. Nie polecają go, uważając, że jego dobre działanie to mit bez poparcia naukowego. Ocet jabłkowy został umieszczony nawet na opublikowanej na stronie fundacji liście „10 mitów spożywczych związanych z reumatyzmem".

Eksperci z fundacji nie negują innych właściwości octu jabłkowego np. zastosowania octu jabłkowego na skórę lub naturalne obniżenie poziomu cukru we krwi. Sceptycznie podchodzą jednak do jego właściwości wspierających stawy.

Tego samego zdania jest brytyjski reumatolog, dr Robert Moots z Uniwersytetu w Liverpoolu. W 2017 roku dokładnie sprawdził on ze swoim zespołem często stosowane alternatywne metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Według niego:

Nie ma wystarczająco badań na temat octu jabłkowego i zdecydowanie brak dowodów na poparcie stosowania go przy reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Jeśli chcesz naturalnie leczyć ból stawów, zastosuj lepiej żelatynę na stawy, przestrzegaj zasad diety przeciwzapalnej lub stosuj ściśle dietę na dnę moczanową (jeśli to ona jest przyczyną bólu stawów).

Choć eksperci nie polecają stosowania octu jabłkowego na stawy, nie szkodzi on. Można powiedzieć, że jest neutralny dla zdrowia stawów. Nie pomaga, ale też nie szkodzi. Jedyny przypadek, w którym ocet jabłkowy szkodziłby zdrowiu twoich stawów, to wtedy, gdy zastosujesz go zewnętrznie w formie okładów i zauważysz, że powoduje to podrażnienia skóry.

Choć ocet jabłkowy nie pomoże ci raczej zwalczyć bólu stawów, możesz stosować go śmiało w dowolnej formie, jeśli ci to odpowiada. Szczególnie warto polewać domowym octem jabłkowym sałatki warzywne.

Źródła:

Johnston CS, Gaas CA. Vinegar: medicinal uses and antiglycemic effect. MedGenMed. 2006;8(2):61. Published 2006 May 30.

Tamhane A, McGwin G Jr, Redden DT, et al. Complementary and alternative medicine use in African Americans with rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2014;66(2):180-189. doi:10.1002/acr.22148

Cameron, Melainie & Gagnier, Joel & Chrubasik, Sigrun. (2011). Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis. Cochrane database of systematic reviews. 2. CD002948. 10.1002/14651858.CD002948.pub2.

Launholt TL, Kristiansen CB, Hjorth P. Safety and side effects of apple vinegar intake and its effect on metabolic parameters and body weight: a systematic review. Eur J Nutr. 2020 Sep;59(6):2273-2289. doi: 10.1007/s00394-020-02214-3. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32170375.

Reklama

Czytaj także:

Czy istnieje warzywo, które rujnuje stawy? Jak powinna wyglądać dieta w chorobach stawów?

Ogórki kiszone (i inne kiszonki) przy dnie moczanowej - dozwolone czy przeciwwskazane?

Jak stosować liść laurowy na stawy? Przepis na okłady i wywar