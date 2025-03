Spi​s treści:

Włókniaki (łac. fibroma) to łagodne guzki na skórze zbudowane z tkanki łącznej, które występują powszechnie u ludzi niezależnie od płci. Ich przyczyny nie są do końca poznane, ale wskazuje się, że mogą powstawać w odpowiedzi na uraz, podrażnienie lub ukąszenie owada. Włókniaki nie powodują żadnych objawów, nie swędzą i nie są bolesne.

Włókniaki można podzielić na dwa rodzaje:

Włókniaki miękkie to pojawiające się pojedynczo lub mnogo (częściej) uszypułowane narośle skórne w kolorze skóry lub brązowe. Mają rozmiary od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Włókniaki miękkie zlokalizowane są na ogół na karku, szyi, pod pachami, w pachwinach. Mogą też pojawić się na skórze głowy, powiekach i tułowiu.

Włókniaki twarde to pojedyncze mniejsze guzki, które rozwijają się blisko skóry, w kolorze różowym lub brązowym. Są twardsze niż włókniaki miękkie i zazwyczaj pojawiają się na nogach.

Wraz z wiekiem na skórze może pojawiać się więcej włókniaków. Niektóre doniesienia wskazują, że częściej pojawiają się też w trakcie ciąży, u osób otyłych, a także w przypadku cukrzycy lub insulinooporności.

fot. Włókniak miękki na skórze / Adobe Stock, zhikun sun

fot. Włókniak twardy na skórze / Adobe Stock, Leonor

W celu usunięcia włókniaków niektórzy polecają miejscowe stosowanie octu jabłkowego. Ocet ma działanie antyseptyczne, wysuszające, ściągające, złuszczające i przeciwzapalne. Zwolennicy metody twierdzą, że aby pozbyć się włókniaka przy pomocy octu, należy to zrobić według tej instrukcji:

Przemyj skórę wodą z mydłem. Następnie nasącz mały wacik octem i przyłóż do narośli omijając zdrową skórę, przyklej plastrem. Zdejmij okład po 15-30 minutach. Spłucz wodą skórę. Powtarzaj zabieg do 3 razy dziennie nawet przez kilka tygodni, aż włókniak wyschnie i odpadnie.

Niestety ocet działa drażniąco na skórę i jego stosowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Chociaż ocet jabłkowy jest ogólnie bezpieczny, jego niewłaściwe stosowanie może prowadzić do podrażnień i uszkodzenia skóry. Nieprawidłowo używany może powodować zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie i wysypkę. Nie wolno stosować octu na takich obszarach jak okolice oczu, miejsca intymne czy błony śluzowe (również w jamie ustnej). Nie jest to metoda zalecana przez lekarzy. Skuteczność stosowania octu na włókniaki nie została potwierdzona w badaniach naukowych. Aby usunąć zmianę, najlepiej udać się do dermatologa lub chirurga.

W internecie można znaleźć liczne informacje na temat zastosowania naturalnych środków na włókniaki, takich jak np. soda na włókniaki albo olejek z drzewa herbacianego. W rzeczywistości takie domowe środki nie mają potwierdzonej skuteczności i mogą być wręcz szkodliwe.

Włókniaki nie znikają samoistnie, ale jednocześnie nie wymagają leczenia. Chęć ich usunięcia zwykle wynika ze względów estetycznych. Wykonuje się wówczas zwykłe wycięcie zmiany. W ramach leczenia stosowana jest też kriochirurgia (wymrażanie), laseroterapia, elektrochirurgia (usuwanie włókniaka za pomocą prądu elektrycznego). Zabieg usunięcia włókniaka na ogół trwa zaledwie kilka minut i jest bezbolesny (stosowane jest znieczulenie miejscowe). Po usunięciu zmiany na skórze zostaje niewielka blizna.

