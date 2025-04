Kryształy zatrzymują w sobie ładunek energii każdej osoby, która wchodzi z nimi w kontakt oraz wchłaniają wszystkie emanacje ze swojego otoczenia, tak więc muszą być oczyszczane, szczególnie wtedy, gdy mają być używane do leczenia. Chociaż niektóre kryształy, jak na przykład kwarc czy karneol, oczyszczają się same, rozsądnym wyjściem jest oczyszczanie i ponowne naładowanie mocy kryształu po każdym użyciu. Metoda służąca do wykonania tych czynności zależy od typu kryształu.

Na przykład miękkie i kruche kryształy oraz te, które są przywiązane do podstawy, mogą być zatrute lub uszkodzone za pomocą wody, dlatego najlepiej oczyszcza się je za pomocą „suchych” składników, takich jak brązowy ryż lub światło słoneczne. Z kolei innym kamieniom pomaga umieszczenie ich pod strumieniem bieżącej wody bądź w morzu.

Kryształy działają najefektywniej, gdy ich energia jest okiełznana i odpowiednio ukierunkowana. Dzięki temu wzmocnisz jego wibracje i leczniczą moc.

Oczyszczanie kryształu

Ponieważ kryształy absorbują energię i negatywne wibracje, jako narzędzie lecznicze potrzebują oczyszczenia zaraz po użyciu. Warto je oczyszczać również przed każdorazowym użyciem, aby mieć pewność, iż ich moc jest na optymalnym poziomie. Wybierz metodę odpowiednią dla kryształu, który chcesz wykorzystać – przykładowo miękkie kamienie lub te o układzie warstwowym albo okazy z wieloma małymi wierzchołkami nie powinny być umieszczane pod strumieniem wody (na przykład selenit mógłby się w wodzie rozpuścić).

Strumień wody

Aby oczyścić kryształ w ten sposób, po prostu trzymaj go pod odkręconym kranem, polej wodą z butelki lub zanurz w strumyku, by wypłukać z niego negatywną energię. Możesz także zanurzyć go w morzu lub w misce, do której można dodać garść soli morskiej bądź kamiennej. Wytrzyj go potem ostrożnie i pozostaw na słońcu, aby odzyskał energię.

Ryż albo sól

Umieść swój kryształ w pojemniku z solą lub brązowym ryżem i pozostaw go tam na noc, aby jego negatywna energia została zaabsorbowana. Po wszystkim oczyść kamień dokładnie z soli i upewnij się, iż żadne drobiny nie pozostały we wgłębieniach i szczelinach, gdyż w przyszłości mogą one wchłaniać wodę i przyczynić się do uszkodzenia kryształu. Soli nie należy używać, jeśli kryształ jest kruchy bądź jest złożony z warstw. Pozostaw kryształ na słońcu, aby odzyskał energię.

Okadzanie

Szałwia, żubrówka lub kadzidełka są doskonałe do okadzania i bardzo szybko usuwają negatywną energię. Zapal kadzidło i okadzaj kryształ, jeśli jest to duży okaz, jeśli jednak kamień jest mały, wystarczy, że będziesz go trzymał w dymie w dłoni. Tradycyjnie używa się także pióra jako wachlarza, lecz nie jest to niezbędne.

Wizualizacja światła

Trzymaj kryształ w dłoniach i wyobraź sobie zstępujący strumień jasnego, białego światła, który okrywa kryształ i absorbuje wszystko, co negatywne oraz przywraca niczym niezmąconą, czystą energię raz jeszcze. Jeśli wizualizacja sprawia ci trudności, możesz skorzystać ze świecy.

Lekarstwa dla kryształów

Pewna liczba lekarstw dla kryształów jest dostępna u dostawców esencji kwiatowych, w sklepach z kryształami i w internecie. Najskuteczniejszym spośród nich jest „Czysty Kryształ” dostępny w Petaltone Essences.

Możesz nakładać lekarstwo bezpośrednio na kryształ, delikatnie, za pomocą palca lub też możesz dodać kilka kropel do czystej wody źródlanej, wlać ją do butelki ze spryskiwaczem i ostrożnie zraszać kamień.

Ładujemy ponownie energię twojego kryształu

Aby naładować moc kryształu, można położyć go na dużym okazie lub na grupie kwarcu bądź na karneolu. Jednak najlepszym środkiem energetycznym dla nich jest światło słoneczne. Czerwone i żółte kamienie szczególnie dobrze reagują na słońce, zaś białe i te o bladym odcieniu na księżyc, lecz tak naprawdę wszystkim kryształom pozostawienie na słońcu przynosi korzyści, a białe mogą ponadto być pozostawiane na noc w świetle księżyca.

Bądź ostrożny, jeśli zawsze kładziesz kryształy na oknie, aby je wzmocnić. Kryształy skupiają światło słoneczne, co stwarza zagrożenie pożarem, co więcej, delikatne kamienie poddane intensywnemu nasłonecznieniu szybko tracą swój kolor.

Niektóre brązowe kryształy, takie jak kwarc dymny, bardzo dobrze reagują na umieszczenie ich na ziemi lub nawet w ziemi na krótki czas. Jeśli zakopujesz kryształ, pamiętaj, żeby dobrze oznaczyć miejsce, w którym go pozostawiasz.

Skupiamy moc twojego kryształu

Gdy twój kryształ jest już oczyszczony i naładowany, usiądź w ciszy, trzymając go w rękach przez kilka minut, aż poczujesz, że dostrajasz się do jego wibracji. Oddal od siebie wszystko oprócz światła i miłości. Musisz uświadomić sobie, że kryształ jest przeznaczony do wyświadczania wyższego dobra wszystkim, którzy z niego korzystają. Bardzo wyraźnie określ swoje zamiary wobec kamienia – od tego zależy to, czy na przykład będzie cię leczył, czy chronił. Jeśli wiążesz z jego działaniem konkretne oczekiwania, takie jak wyleczenie jakiejś szczególnej dolegliwości, musisz również pamiętać o dokładnym określeniu swoich dążeń. Powtórz to wszystko kilkakrotnie, aby kryształ zakodował sobie twoje oczekiwania.

Przechowywanie kryształów

Niektóre kamienie, takie jak obsydian lub agat, nie wymagają szczególnie delikatnego obchodzenia się z nimi, lecz nawet one mogą zostać porysowane bądź roztrzaskane. Dlatego w stosunku do praktycznie wszystkich kryształów zalecana jest ostrożność w obchodzeniu się z nimi – szczególnie zaś z tymi, które posiadają dużo słabych punktów lub złożone są z warstw, które łatwo można uszkodzić.

Podczas gdy jedna lub dwie maleńkie rysy nie muszą wpłynąć na energię płynącą wewnątrz kryształu, to należy pamiętać, iż każdy kamień ma swój unikalny kształt, który determinuje jego moc i jedna głębsza rysa w newralgicznym miejscu może zakłócić jej przepływ i trwale uszkodzić kryształ. Specjalnie zaprojektowane kryształowe różdżki także powinny być chronione przed zadrapaniami i urazami.

Zawijaj swoje kryształy w różnego rodzaju materiały, aby nie wchłaniały negatywnej energii z atmosfery i od innych ludzi. Większość kryształów najlepiej owijać osobno w chusteczki lub miękkie tkaniny i dla bezpieczeństwa przechowywać w pudełku, lecz nieobrobione kamienie mogą być trzymane razem w torbie, w czasie gdy nie są używane. Jeśli wrzucisz do niej także karneol, twoje kryształy zawsze będą oczyszczone, naładowane i gotowe do użycia.

Fragment pochodzi z książki „Uzdrawiające kryształy” (Wydawnictwo Studio Astropsychologii). Tytuł, lid pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.